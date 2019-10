Trump Kêu Gọi Tẩy Chay Báo NY Times, Washington Post

Washington -- Tòa Bạch Ốc thúc giục tất cả các cơ quan liên bang hủy bỏ việc đặt mua báo The New York Times và Washington Post, theo CNN cho biết hôm 24 tháng 10.

Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Stephanie Grisham cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Năm rằng “không tái đặt mua báo khắp tất cả các cơ quan liên bang sẽ là sự tiết kiệm chi phí đáng kể cho người đóng thuế -- hàng trăm ngàn đô la.”

Hành động này là được tường trình trước tiên bởi báo The Wall Street Journal. Nó theo sau chỉ dấu gần đây của Tổng Thống Donald Trump rằng Bạch Ốc sẽ “chấm dứt” việc mua báo đang có với 2 tờ báo, mà thường là mục tiêu chỉ trích của chính phủ suốt cuộc vận động tranh cử và nhiệm kỳ tổng thống của Trump.

“Báo The New York Times, là tờ báo giả dối -- Chúng tôi không muốn nó có mặt tại Tòa Bạch Ốc nữa. Chúng tôi sẽ có thể chấm dứt nó và báo Washington Post,” ông Trump nói thế trên chương trình “Hannity” của Fox News vào chiều tối Thứ Hai.

“Họ là giả dối,” Tổng Thống nói thêm như vậy. “Bạn hãy nhìn vào tờ The New York Times và bạn nhìn vào loại tường trình mà họ làm, tất cả là vậy -- hóa ra tất cả đều sai.”

Không rõ là bao nhiêu cơ quan liên bang đã đặt mua báo để có báo The New York Times và Washington Post. Số tiền mà chính phủ liên bang chi tiêu cho những tờ báo này cũng không rõ.

Ông Trump không phải là tổng thống đầu tiên tẩy chay một tờ báo trong Nhà Dân. Tổng Thống John F. Kennedy đã hủy bỏ mua báo của Bạch Ốc đối với báo New York Herald Tribune thiên vị nhận thức. Bạch Ốc cuối cùng đã tái đặt mua báo này lại.

Giám Đốc Điều Hành của Báo New York Times là Meredith Levien đã được yêu cầu tại một sự kiện tại New York về phản ứng của bà đối với lời kêu gọi của ông Trump về việc bãi bỏ mua báo.

“Có thể điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể tổ chức làm tin trong sự kiện sắp tới tại khách sạn của Trump...

Câu nói đó là gì? Hãy làm như tôi làm, không phải như tôi nói. Ông ấy có thể là độc giả trung thành nhất của chúng tôi và tôi nghĩ mọi người sẽ làm theo,” bà ấy nói như vậy hôm Thứ Năm.

Báo The Washington Post đã từ chối bình luận.