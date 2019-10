Quận Cam: 2 Người VN Đã Bị Bắt Vì Bắn 1 Ông Bị Thương

HUNTINGTON BEACH, CA -- Cảnh sát đã bắt 2 nghi can bị cáo buộc bắn vào đầu một người đàn ông khác tại một ngã tư lớn của Huntington Beach vào đầu tuần này, khiến cho nạn nhân phải vào bệnh viện trong điều kiện nghiêm trọng, theo các giới chức thẩm quyền cho biết hôm Thứ Tư.Casey Ngo, 31 tuổi, cư dân của thành phố Midway City đã bị bắt hôm Thứ Tư vì vai trò của ông trong vụ nổ súng, đã diễn ra vào lúc 12 giờ 15 phút trưa tại Đường Magnolia Street và Warner Avenue, theo Cảnh Sát viên Thành Phố Huntington Beach Angela Bennett cho biết.Dennis Dang, 29 tuổi, cư dân thành phố Westminster đã bị bắt hôm Thứ Hai vì có liên hệ với vụ tấn công sém lấy mạng người, theo cảnh sát cho biết.Các cảnh sát đã đáp ứng một báo cáo có người bị thương khi họ đã gặp nạn nhân, theo Bennett cho biết trong một thông cáo bằng văn bản. “Họ đã phát hiện một người đàn ông bị đau đớn vì vết thương do đạn bắn ở đầu.”Xe cứu thương đã chơ người đàn ông này tới bệnh viện, nơi mà ông ấy vẫn còn trong tình trạng nghiêm trọng hôm Thứ Tư, theo cảnh sát cho biết. Danh tánh của nạn nhân chưa được xác nhận.“Các thám tử tức thì mở cuộc điều tra vụ nổ súng và đã xác nhận rằng nạn nhân và các nghi can có quen biết nhau, theo Bennett cho hay. 2 nghi can đã được xác định và bị bắt các ngày tiếp theo sau đó.