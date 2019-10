VN Sẽ Nhận 16.7 Tỉ Đô La Kiều Hối Trong Năm Nay, Vào Nhóm 10 Nước Nhận Kiều Hối Nhiều Nhất Thế Giới

VIỆT NAM -- Việt Nam nhận 16.7 tỉ đô la kiều hối trong năm nay, là một trong 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 25 tháng 10.Bản tin VOA cho biết chi tiết như sau.Ngân hàng Thế (WB) giới nói rằng Việt Nam sẽ là nước nhận lượng kiều hối lớn thứ 9 trên toàn thế giới, ước tính đạt gần 16,7 tỷ USD trong năm nay.Dữ liệu kiều hối thường niên mới cập nhật trên trang web chính thức của WB cho thấy Việt Nam sẽ nhận 16,679 tỷ USD trong năm 2019.Đứng đầu trong số 10 quốc gia được dự báo sẽ nhận kiều hối nhiều nhất năm 2019 là Ấn Độ, với 82,2 tỷ USD, chiếm 2,8% GDP của nước này. Trung Quốc đứng thứ 2 với 70,2 tỷ USD, chiếm 0,5% GDP của quốc gia đông dân nhất thế giới.Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm nay chiếm 6,4% GDP của quốc gia Đông Nam Á này, tăng nhẹ so với năm 2018, với 16 tỷ USD.Quốc gia Đông Nam Á duy nhất có lượng kiều hối cao hơn Việt Nam là Philippines, với hơn 32,8 tỷ USD và chiếm khoảng 9,8% GPD của nước này.Lượng kiều hối của Việt Nam tăng hàng năm trong hầu hết các năm từ năm 2000, với chỉ 1,34 tỷ USD, đến nay, theo dữ liệu của WB. Trừ năm 2009, lượng tiền mà người Việt chuyển từ nước ngoài về Việt Nam giảm 800 triệu USD so với năm trước đó.Lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng hơn 10 tỷ USD trong 10 năm qua.Chuyên gia về tài chính và ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nói với Viet Nam News rằng dòng chảy kiều hối cao về Việt Nam chủ yếu là do người Việt làm việc ở nước ngoài “tin vào sự ổn định của nền kinh tế và nhìn thấy những cơ hội đầu tư tốt hơn ở thị trường trong nước.”Theo chuyên gia này, lượng kiều hối về Việt Nam chủ yếu được dùng để đầu tư vào việc sản xuất, kinh doanh và thị trường bất động sản.Xét về nguồn kiều hối, ước tính hơn 50% lượng kiều hối chuyển về các nước thu nhập thấp và trung bình là từ những quốc gia sử dụng đồng USD hoặc có tiền tệ liên quan chặt chẽ với đồng USD (như các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh - GCC), theo báo cáo của WB được VnEconomy trích dẫn. Phần còn lại được chuyển từ các nền kinh tế thuộc khu vực đồng tiền chung Euro (Eurozone) với 12%; Anh, 4%; Nga, 3%; Canada, 3%; và Australia, 2%…Tăng trưởng dòng kiều hối về các nước thu nhập thấp và trung bình được dự báo sẽ giảm xuống còn 4,7% trong năm 2019, so với mức 8,6% năm 2018. Kiều hối về các nước này cũng được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong năm 2020 và 2021 với mức tăng trưởng lần lượt là 4,2% và 4%. Các nhân tố ảnh hưởng bao gồm là tăng trưởng kinh tế tại các nước nguồn, giá dầu và biến động tỷ giá.