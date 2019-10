44 Nghị Sĩ CH Chống Điều Tra Luận Tội TT Hành Vi Của TT Trump Ám Chỉ Rất Rắc Rối

WASHINGTON - TT Ukraine và đoàn cố vấn đã thảo luận áp lực từ TT Trump nhiều tuần. Các viên chức ngoại giao cao cấp Hoa Kỳ đã xác nhận mục đích trao đổi trong điện đàm TT Zelenski và TT Trump.

Phản ứng của ông Trump là “nguời vô dụng”, trong khi các phụ tá của ông lên án các nhà ngoại giao điều trần tại Hạ Viện là “lạm dụng thủ tục hành chính chống hiến pháp”.

Nhà báo nhận xét “hành vi của ông Trump ám chỉ độ sâu trong các rắc rối của ông diễn ra tại Capitol Hill và các pháp đình”. Thêm vào đó, vào ngày 23/10, 1 nhóm dân biểu CH xông vào phòng điều trần, gây gián đoạn. Tình thế này là dấu hiệu hiếm hoi gây quan ngại trong các thủ lãnh CH về sự tùy thuộc đa số đồng minh tại Thượng Viện!

NS John Thune (S.Dakota) nói “Tôi thấy tình thế này không tốt”, cũng như các đồng viện của ông phản đối tiến trình điều tra dẫn tới luận tội.

Mặt khác, thăm dò dân ý về Syria cho thấy 50% không đồng ý rút quân nhường chỗ cho Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và thành phần ủng hộ quyết định. Ông Trump đã mô tả là đây là một thành công mang tính đột phá.

Liên quan đến tiến trình luận tội, một phân tích ghi: hồ sơ về vụ án “Nixon vs. Mỹ”, gồm lý lẽ năm 1993 chống thủ tục luận tội tại Thượng Viện là “không thể phân xử” là vấn đề chính trị, nghĩa là Hạ Viện chịu trách nhiệm và kiểm soát luận tội. Ông Walter Nixon bị luận tội và truy tố năm 1989, là chánh án liên bang. Theo hiến pháp, chánh án tại chưc William Rehnquist nhận xét “quyền luận tội thuộc cả 2 Viện lập pháp, Hạ Viện điều tra luận tội và Thượng Viện phân xử. Hồ sơ “Nixon vs Mỹ” ấy được nhắc đến đầu tháng này bởi chánh án Neomi Rao tại tòa phúc thẩm, do ngẫu nhiên. Theo bà Rao, Hạ Viện điều tra các sai phạm của lãnh đạo hành pháp và nhắc nhở “Tòa tối cao công nhận các bảo vệ trong tiến trình đòi hỏi ngay cả khi là “bất khả phân xử”.

Một đồng minh hàng đầu tại Thượng Viện của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra nghị quyết hôm thứ Năm lên án các nhà Dân Chủ vì đã theo đuổi một "cuộc điều tra luận tội bất hợp pháp", và yêu cầu đảng Cộng Hòa có nhiều cơ hội hơn để thẩm vấn các nhân chứng. Nghị quyết không ràng buộc được công bố bởi Thượng Nghị Sĩ CH Lindsey Graham của Nam Carolina mang đến cho đảng Cộng Hòa Thượng Viện cơ hội thể hiện sự ủng hộ đối với Trump khi cuộc điều tra luận tội của Hạ Viện tập hợp động lực.

Mục đích đã nêu của cuộc họp báo là giới thiệu nghị quyết được đồng tài trợ với Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell, CH-KY., và 43 Nghị Sĩ Cộng Hòa khác tán thành, kêu gọi Hạ Viện bỏ phiếu mở cuộc điều tra luận tội chính thức, điều mà Chủ Tịch Hạ

Viện Nancy Pelosi, Dân Chủ-Calif., đã chống lại việc làm cho đến nay.