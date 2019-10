Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg Tưởng Niệm Và Vinh Danh 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg

Orange County, CA – Vào ngày thứ Bảy, 26 tháng 10 năm 2019, cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, tổ chức Lost Soldiers Foundation và Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Cộng Hòa cùng nhau trang trọng tổ chức buổi lễ vinh danh và an táng hài cốt 81 Chiến sĩ Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại Little Saigon, Quận Cam, tiểu bang California. Nhân dịp này, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đã đệ trình và thông qua Quốc Hội California bản Nghị Quyết Vinh Danh những Anh Hùng Mũ Đỏ này với nội dung tóm tắt như sau:

“…Vào ngày 13 tháng 9 năm 2019, sau nhiều tháng năm đàm phán ngoại giao và thực hiện các thủ tục pháp lý đầy phức tạp và thử thách, cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb và tổ chức The Lost Soldiers Foundation đã đưa được hài cốt của 81 chiến sĩ Nhảy Dù Quân lực Việt Nam Cộng Hoà từ Hawai đến California. Và ngày 26 tháng 10, sau hơn 54 năm trời lưu lạc không gia đình, không tổ quốc, hài cốt của những Thiên Thần Mũ Đỏ này sẽ được vinh danh và an táng với đầy đủ lễ nghi quân cách.

…Buổi lễ sẽ không chỉ tưởng niệm sự hy sinh của 81 Chiến sĩ thuộc binh chủng Nhảy Dù, Quân lực Việt Nam Cộng Hoà đã nằm xuống từ 54 năm trước, mà còn để vinh danh hàng ngàn chiến sĩ khác đã hy sinh mạng sống để phục vụ đất nước cũng như hàng triệu người Mỹ gốc Việt đã cùng đóng góp cho sự vững mạnh và phát triển của xã hội Hoa Kỳ ngày nay…”

Bày tỏ suy nghĩ về sự kiện trọng đại này, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg nói:”81 Chiến sĩ Nhảy Dù Quân lực Việt Nam Cộng Hoà này đã cùng sát cánh với những quân nhân Hoa Kỳ trong cuộc chiến đấu cho tự do, dân chủ. Có thể không thể lưu giữ tên tuổi, nhưng sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tất cả chúng ta luôn giữ gìn một niềm tin và trân trọng cao nhất cho những ai đã sát cánh với chúng ta trong những thời kỳ khó khăn nhất của lịch sử.”

Ông gửi lời cám ơn chân thành và sâu đậm để cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, tổ chức The Lost Soldiers Foundation và Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam-The Family of the Vietnamese Red Berets tổ chức buổi lễ truy điệu, vinh danh và an táng hài cốt của 81 Thiên Thần Mũ Đỏ một cách trang trọng và đầy ý nghĩa lịch sử.

Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Thượng nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại Orange County