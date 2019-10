THÂN PHẬN NGƯỜI TRÍ THỨC YÊU NƯỚC SỐNG DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN

Thân gửi các bạn Phạm Hữu Đạo - Phạm Xuân Hỷ - Phạm Xuân Tích

Thứ trưởng GD-ĐT Lê Hải An-48 tuổi /Anh Internet

Một tư cách lớn-Một ý chí lớn trong công cuộc cách mạng xây dựng nền Đai Hoc Tự trị cho Viêt Nam- Thứ trưởng bộ Giáo Dục-Đào Tạo Lê Hải An vừa bị một âm mưu giết chết. Thi thể của ông bị ném xuống đất từ lầu 8 của tòa nhà bộ Giáo dục-Đào tạo lúc 7 giờ sáng hôm 17 tháng 10 năm 2019, ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Hai tiếng đồng hồ sau đó, thi thể của Thứ trưởng Lê Hải An đươc Nhà nước CHXHCNVN di chuyển ra khỏi hiện trường một cách vội vã. Từ năm 1973, Aleksandr Solzhenitsyn, tác giả của tập sách thời danh “The Goulag Archipelego 1918-1956” đã từng lên tiếng tố cáo: “Việc khủng bố của Công An luôn là sự cần thiết cho sự tồn tại của Nhà nước Cộng Sản ”.

Về tiểu sử, ông Lê Hải An sanh tại Hà Nội năm 1971, là con trai út của nhà giáo Lê Hải Châu, tác giả nhiều đầu sách giáo khoa về bộ môn Toán. Ông An đã từng du học tại đại hoc Địa chất Moscowa (Nga). Ông đậu Thạc sỹ Dầu khí tại Đại học Brunei, và Tiến sỹ Dầu Khí tại đại học Heriot-Watt-Anh.

-Tháng 12 năm 1995 ông Lê Hải An, bắt đầu làm việc tại Đại Học Mỏ-Địa chất-với tư cách giảng dạy bộ môn Địa lý-khoa Dầu khí. Sau đó ông trở thành giảng viên thực thụ của Đai học này.

- Năm 2010, ông An được công nhận chuẩn chức danh Phó giáo sư và Phó hiệu trưởng của trường từ năm 2011-2014

- Năm 2014 ông An là Bí thư, Hiệu trưởng Đai học Mỏ Địa chất

- Tháng 11-2018 ông An được bổ làm Thứ trưởng bộ GD-ĐT-Phụ trách Giáo Dục Đại Học

- tháng 2-2019 ông An giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT

Rõ ràng Thứ trưởng Lê Hải An không phải xuất thân từ giai cấp Thái tử Đảng lại càng không phải một đảng viên bẩm sinh (congenital partisan) của ĐCSVN-Cha ông chỉ là một nhà giáo chuyên dạy Toán kiếm sống. Tất cả nhũng gì ông có được hôm nay đều phải qua một quá trinh phấn đấu, trao luyện, hoc tập kiên cường.

Thứ trưởng Lê Hải An là người ký thông báo về việc xem xét kỷ luật công chức của Bộ GD-ĐT có trách nhiệm liên quan đến việc gian lận xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại các tỉnh Hà Giang-Sơn La-Hòa Bình. Có tất cả 13 công chức của Bộ GD-ĐT được yêu cầu kiểm điểm liên quan đến vụ việc gian này:

- Cục Trưởng, Cục Phó Cục quản lý chất lượng

- Vụ Trưởng Vụ giáo dục Trung học

- Chánh Thanh tra và Phó Thanh Tra

- Vụ trưởng Vụ Pháp chế

…

Tuy nhiên, ngày 9/9/2019, bộ GD-ĐT lại ký văn thư hủy bỏ các quyết đinh của thông báo trên với lý do vì các văn bản nội bộ về việc này chưa bảo đẩm chất lượng về mặt pháp lý, đồng thời cứ để tiến hành qui trinh xem xét kiểm điểm trách nhiệm về mặt công tác Đảng như hướng dẫn của Ban kiểm tra trung ương…

Với sự nhạy cảm của một người đã từng lớn lên và học tập làm việc nhiều năm dưới chế độ Cộng sản, Thứ trưởng GD-ĐT Lê Hải An cảm nhận rằng ông đã vô tình dám chạm đến hệ thần kinh trung ương (Système Nerveux Central)-Ý Thức Hệ Chuyên Chính Vô Sản của Đảng Cộng Sản VN. Có điều không ai ngờ “Bản Thông Báo về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức” của bộ GD-ĐT, do chính ông đề xuất và ký tên phổ biến, đã trở thành bản án kết liễu đời ông thảm thương nghiệt ngã đến như vậy. Âm mưu sát hại môt vị Thứ trưởng như ông Lê Hải An, chắc chắn phải có sự đồng thuận của các cấp cao trong giới lãnh đạo của ĐCSVN.

Trong tình hình hiên tại, những cái chết tức tưởi của những nhà trí thức như Thứ trưởng Lê Hải An không phải là hiếm có. Trong tháng 8 năm nay, báo chí cũng đưa tin, ông Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã phát hiện tử vong sau khi rơi từ lầu 27 của building Vinaconex. https://bbc.com/vietnamese/vietnam-50079666

Những cái chết tức tưởi như thế chắc chắn sẽ làm chùng chân, xoi mòn nhiệt tình của những nhà trí thức trong nước và hải ngoại khi họ muốn cống hiến sự nghiệp, cũng như sức hiểu biết về chuyên môn của minh để góp sức xây dựng tổ quốc. Chắc chắn họ sẽ thất vọng khi họ phải đối diện với chủ nghĩa độc quyền yêu nước của những người CSVN.

Những năm 40-50 của thế kỷ trước, từ Đai Hoc Liên Khu-3, tỉnh Thanh Hóa, GS-TS Nguyễn Mạnh Tường đã manh dạn lên tiếng tố cáo”ĐCSVN đã nhốt các phần tử trí thức, các giáo sư Đại hoc trong những chuồng nuôi thú vật chật chội”. Sự phẫn uất và phản kháng chống lại chính sách Chuyên Chính Vô Sản của Chủ Nghĩa Cộng Sản của ông Nguyễn Mạnh Tường còn được thể hiên cưc kỳ mạnh dạn qua những trang sách của ông viết tại hải ngoại: UN EXCOMMUNIÉ-HA NOI- 1954-1991. GS-TS Nguyễn Mạnh Tường đã chỉ cho thế giới thấy chế độ Cộng sản kiểm soát tư tưởng và loại trừ các nhà trí thức quốc gia yêu nước một cách nguy hiểm và tàn bạo như thế nào?

Một cựu đảng viên ĐCSVN, ông Nguyễn Văn Trấn, năm 1996, qua những trang sách của quyển sách thời danh mà chính ông là tác giả “ Viết Cho Mẹ & Quốc Hội”, ông đã mạnh dạn tố cáo: ”Người trí thức sống dưới chế độ Công sản như đồng tiền vàng nằm trong cục phân heo”. Đã ngoài 70 tuổi ông Nguyễn Văn Trấn vẫn còn đội đơn xin ra khỏi đảng Công Sản. Điều này nói lên viêc rút tên ra khỏi đảng Cộng sản bất cứ ở lứa tuổi nào chưa bao giờ là muộn!

Vào những năm 18-20 tuổi anh Lê Hải An đã phấn đấu để trở thành môt đảng viên gương mẫu của ĐCSVN, tiến bộ yêu nước, yêu Độc lập, yêu Tự do, yêu Dân chủ. Hai mươi năm sau đó, ông Lê Hải An đã trở thành một nhà trí thức và cũng là Thứ trưởng bộ GD-ĐT với một ý chí lớn lao: Thành lập cho bằng được một nền Đại Hoc Tự Trị cho Viêt Nam. Đảng CSVN đã cố tình thủ tiêu ông lúc ông vừa đúng 48 tuổi!. Sự thật cái chết của Thứ Trưởng Lê Hải An đã được một cựu đảng viên đảng cộng sản Yugoslavia, Milovan Djilas, đã cảnh cáo từ năm 1957 qua những trang sấm hối thời danh của ông: Giai Cấp Mới-NEW CLASSES: “hai mươi tuổi anh không theo đảng cộng sản anh không có trái tim; Bốn mươi tuổi anh không từ bỏ đảng công sản anh không có cái đầu”../.

Đào Như

Chicago

Oct 24 2019