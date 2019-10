Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế Kết Thúc: Phim Việt Ngày Càng Hay; Phim Song Lang Đoạt Ba Giải Thưởng: Giải Trống Đồng của Ban Giám Khảo, Giải Nam Tài Tử Xuất Sắc Nhất, và Giải Khán Giả Bình Chọn

Đạo diễn Leon Lê (giữa) tại Viet Film Fest 2019 trước buổi chiếu phim Song Lang

ORANGE – Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest) kết thúc vào ngày 13 tháng 10 sau khi trình chiếu 41 phim bao gồm 11 phim và 30 phim ngắn tại rạp AMC Orange 30, thành phố Orange, California. Các phim đươc thực hiện tại nhiều nước trên thế giới như Canda, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Anh, Việt Nam, và Hoa Kỳ và thuộc nhiều thể loại khác nhau: hài, hồi hộp trinh thám, kinh dị, và tình cảm. Khoảng bốn ngàn khán giả đã tham dự Viet Film Fest năm nay.Viet Film Fest mở đầu với các suất chiếu miễn phí dành cho sinh viên, học sinh và quý vị cao niên vào sáng thứ Sáu, 11 tháng 10. Hơn 500 em học sinh từ các trường trung học trong vùng đã đến tham dự. Đại hội điện ảnh chính thức khai mạc vào tối cùng ngày với cuốn phim hài tình cảm Chàng Vợ Của Em, do Charlie Nguyễn đạo diễn. Liên tục trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật sau đó là 15 suất chiếu phim với sự hiện diện của rất nhiều nhà làm phim tại California và nhiều tiểu bang khác cũng như là đến từ các nơi như Pháp, Canada, và Việt Nam.Một trong những cuốn phim nổi bật năm nay là Song Lang do Leon Lê, một đạo diễn sống ở New York, thực hiện. Cuốn phim lấy nghệ thuật cải lương làm bối cảnh kể về câu chuyện hai người bạn gặp nhau trong hoàn cảnh bất ngờ và từ đó những diễn tiến đã hút khán giả vào câu chuyện của họ. Thể theo yêu cầu của nhiều khán giả, Viet Film Fest sẽ mở thêm một suất chiếu phim này vào tối thứ Bảy, 2 tháng 11 vào lúc 7:00 giờ tối tại rạp AMC Orange 30.Phim tài liệu giữ vai trò quan trọng trong Đại Hội Điện Ảnh năm nay. Phim Seadrift, do Tim Tsai đạo diễn, kể lại câu chuyện đã xảy ra từ 40 năm trước. Từ một cuộc tranh cãi về quyền đánh cá bùng nổ lên sự bạo động đầy đe doạ của đảng KKK và những thái độ thù địch chống lại ngư dân Việt Nam của vùng vịnh thuộc tiểu bang Texas. Ngay sau buổi chiếu phim là phần hội thảo sôi nổi về đề tài những khó khăn của người di dân và những hoạt động của các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người di dân.Một cuốn phim gây nhiều sự cảm động, phim Hạnh Phúc Của Mẹ, do Huỳnh Đông đạo diễn, cũng là trọng tâm của một cuộc hội luận. Cuốn phim kể về một người mẹ goá có cậu con trai mắc bệnh tự kỷ, và bà tìm cách bảo vệ con trai khi nó bắt đầu bước vào đời. Cuộc hội luận với các chuyên gia và phụ huynh của con em mang bệnh tự kỷ giúp khán giả hiểu rõ hơn về bệnh này và từ đó có thể hỗ trợ cho các bệnh nhân và người thân của họ.Các nhà làm phim cũng có một cuộc hội thảo chuyên đề về những lãnh vực kịch bản, sản xuất, và phát hành phim. Vấn đề phát hành vẫn là mối quan tâm lớn đối với các nhà làm phim hiện nay đã có nhiều hệ thống phát hành khác ngoài rạp chiếu phim.Ngoài ra, khán giả cũng tham dự đông đảo trong các suất chiếu những cuốn phim thực hiện ngay tại “sân nhà” Quận Cam như Bàn Tay Máu, do Quốc Võ đạo diễn, hay Lê Văn Khoa: Một Đời Cho Nghệ Thuật của đạo diễn Thu Trần. Ngoài những suất chiếu phim và hội thảo, Viet Film Fest còn có những sinh hoạt khác như ra mắt hai cuốn hồi ký “When Heaven and Earth Changed Places” và “Child of War, Woman of Peace” của tác giả Lệ Lý Hayslip và sách ảnh “Song Lang Nhìn Lại” của đạo diễn Leon Lê. Buổi tiếp tân khai mạc được thực hiện tại nhà hàng Saddle Ranch Chop House ngay trong khu The Outlets at Orange. Lễ trao giải được diễn ra tại nhà hàng Water Grill, thành phố Costa Mesa.Sau 12 tuần học hỏi về kỹ thuật làm phim, các tham dự viên trẻ của khoá học Youth in Motion của VAALA đã trình làng những cuốn phim ngắn của các em. Phim mang đề tài đa dạng từ gia đình cho đến xã hội: từ những câu chuyện xoay quanh tình gia đình, những khó khăn của tuổi thanh thiếu niên hay cả những tiếng nói của thành viên trong cộng đồng kêu gọi các vị dân cử ủng hộ dự luật về Giá Thuê Đất Ổn ĐịnhBan giảm khảo của Viet Film Fest 2019 gồm có các đạo diễn Tony Bùi (Ba Mùa), Hàm Trần (Vượt Sóng) và nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến (Người Mỹ Trầm Lặng). Sau đây là các giải thưởng của Viet Film Fest 2019:Giải Trống Đồng dành cho phim xuất sắc nhất: Song Lang, do Leon Lê đạo diễnGiải Trốnng Đồng dành cho phim ngắn xuất sắc nhất: Walk Run Cha-cha, do Laura Nix đạo diễnGiải nữ tài tử xuất sắc nhất: Kim Xuân (phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa)Giải nam tài tử xuất sắc nhất: Liên Bỉnh Phát (phim Song Lang)Giải Spotlight của Ban Điều Hành Viet Film Fest 2019: Seadrift, do Tim Tsai đạo diễnGiải Khán Giả Bình Chọn cho phim hay nhất: Chàng Vợ Của Em, do Charlie Nguyễn đạo diễn và Song Lang, do Leon Lê đạo diễnGiải Khán Giả Bình Chọn cho phim ngắn hay nhất: Một Chuyến Lang Thang, do Huỳnh Anh Duy đạo diễn.Song Lang là cuốn phim đầu tiên tại Viet Film Fest đoạt cả hai giải của Ban giám khảo và giải Khán Giả Bình Chọn tại Viet Film Fest. Năm nay cũng là lần đầu tiên có hai phim đoạt giải khán giả bình chọn: Song Lang và Chàng Vợ Của Em. Đạo diễn Charlie Nguyễn là người đầu tiên đoạt giải Khán Giả Bình Chọn hai lần. Năm 2007 anh đã đoạt giải này với phim Dòng Máu Anh Hùng. Viet Film Fest sẽ trở lại vào năm 2020 vào các ngày 9, 10, và 11 tháng 10.Viet Film Fest do VAALA thực hiện vào tháng Mười mỗi năm. Thành lập vào năm 1991 bởi một số nhà báo, nghệ sĩ và thân hữu, Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) là một tổ chức văn hóa bất vụ lợi. Mục tiêu của hội là phong phú hóa và kết nối các cộng đồng qua nghệ thuật. VAALA đã tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa như triển lãm, ra mắt sách, trình diễn nhạc, kịch, Hội Luận Điện Ảnh, Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest), Cuộc Thi Vẽ Thiếu Nhi Trung Thu, các lớp học âm nhạc và nghệ thuật, và các khoá học nghệ thuật miễn phí dành cho các thanh thiếu niên.###Liên lạc:Email: VietFilmFest@vaala.org Website: www.VietFilmFest.com