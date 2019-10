Các Ứng Dụng Ngân Hàng Ngừng Hỗ Trợ Galaxy S10, Galaxy Note 10

Khoảng cuối tháng 10/2019, trước sự cố liên quan đến bảo mật vân tay siêu âm dưới màn hình của các dòng smartphone Galaxy S10 và Galaxy Note 10, nhiều ngân hàng lớn trên toàn thế giới đã ngừng hỗ trợ trong ứng dụng di động của mình. Trước đây, NatWest và nhiều ngân hàng khác tại Anh Quốc có tùy chọn hội nhập ứng dụng bằng dấu vân tay trên Galaxy S10 và Galaxy Note 10.

Sự cố bảo mật bằng dấu vân tay trên Galaxy S10 và Galaxy Note 10 liên quan đến việc sử dụng các tấm bảo vệ màn hình giá rẻ. Do công nghệ cảm biến vân tay bằng sóng siêu âm của S10 và Note 10, nhận diện các vùng dấu vân tay được in trên tấm silicon bảo vệ màn hình. Nên ở những lần sử dụng sau nó vẫn sẽ nhận diện dấu vân tay cũ đã được in lên trước đó, khiến cho bất kỳ ai cũng có thể mở khóa một cách dễ dàng.

Trong khi Samsung đã thừa nhận sự cố, và hứa sẽ khắc phục bằng một bản cập nhật phần mềm sớm nhất. Nhiều ngân hàng trên toàn thế giới đang bắt đầu ngừng hỗ trợ Galaxy S10 và Note 10 sử dụng ứng dụng di động của mình, nhằm tránh những rủi ro có thể xảy ra. Trong đó, một trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất tại Trung Quốc - Bank of China đã ngừng hỗ trợ Galaxy S10, Note10 và cả Tab S6. Ngân hàng lớn nhất Israel, Hapoalim Bank cũng ngừng hỗ trợ. KaKao Bank, ngân hàng trực tuyến tại Hàn Quốc, cũng cảnh báo người dùng vô hiệu hóa tính năng hội nhập bằng dấu vân tay trên Galaxy S10 và Note 10.

