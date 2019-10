Dân Biểu Alan Lowenthal Phát Biểu Tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ Vinh Danh 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Dân Biểu Alan Lowenthal

Ngày 22 Tháng 10, Năm 2019

“Vào cuối năm 1965, phi cơ C-123 đã bị bắn hạ tại Việt Nam. Bốn quân nhân Hoa Kỳ đã được xác định và hài cốt của họ đã được hồi hương. Còn 81 người lính Nam Việt Nam cũng trên chuyến bay đó đã không hề được xác định và hài cốt của họ chưa bao giờ được mai tang đúng cách. Chính quyền hiện nay tại Việt Nam đã hai lần từ chối cho phép hài cốt của các binh sĩ này được hồi hương.

Vào Thứ Bảy tới đây, ngày 26 tháng 10, hài cốt của 81 quân nhân này cuối cùng cũng sẽ được an nghỉ tại Little Saigon, Quân Cam, Tiểu Bang California, trong địa hạt của chúng tôi.

Tôi muốn tri ân cựu Thượng Nghị Sĩ Jib Webb, tổ chức Lost Soldiers Foundation, Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam Cộng Hòa, từ Ban Chấp Hành Trung Ương đến địa phương, và tất cả mọi người đã tham gia để có thể vinh danh và an táng đúng cách 81 chiến sĩ này.”

(Nguyên văn phát biểu bằng Anh ngữ phía dưới)

“In late 1965, a C-123 transport was shot down over Vietnam. The flight’s four American crewmen were identified and their remains returned home. The 81 South Vietnamese soldiers also on board were never identified, their remains never properly interred. The current Vietnamese government has twice refused to allow the soldiers’ remains to return home.

This Saturday, October 26th, these 81 soldiers will finally be laid to rest in the Little Saigon community of Orange County, California, in my district.

I want to thank Senator Jim Webb, the Lost Soldiers Foundation, the Republic of Vietnam Airborne Association’s National and Local Chapter, and everyone involved in making it possible to finally honor and properly inter these 81 soldiers.

Thank you.”