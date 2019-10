Viện Việt Học Mời Dự Buổi Thuyết Trình Về “Đất Việt, Nước Việt, Người Việt, Tiếng Việt” của GS/BS Nguyễn Hy Vọng

(Xem: 315)

Kính mời quý vị đến dự buổi hội luận “Tiếng Nói Thường Ngày từ Miền Nam: Cuộc Sống Dân Sự Trong Chiến Tranh Việt Nam” [Voices from The Everyday South: Civilian Lives during the Viet Nam War] tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 1 tháng 11, 2019, từ lúc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.