Lễ Trao Giải Thưởng Điện Ảnh Quan Trọng Vimo Awards

Diễn viên Hứa Vĩ Văn, nhà sản xuất phim Trần Bửu Lộc, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng và nhà hoạt động nghệ thuật Ysa Lê (đồng sáng lập, hội điện ảnh Viêt Nam - Viet Film Fest) trong lễ trao giải VIMO Awards.

Đầu Tiên Và Duy Nhất Tại Hoa Kỳ, Đánh Dấu Một Đêm Vinh Danh Các Nhà Làm Phim Việt Nam Thành Công Và Với Mục Đích Gia Tăng Sự Chú Y Đến Ngành Điện Anh Việt Nam Trên Toàn Cầu.

Diễn viên điện ảnh Hứa Vĩ Văn (Em Là Bà Nội Của Anh, Chàng Vợ Của Em), nhà sàn xuất Trần Bửu Lộc (Hai Phượng, Cô Ba Sài Gòn), đạo diễn Vũ Ngọc Phượng (Vẽ Đường Cho Yêu Chạy, Anh Trai Yêu Quái) và nhà hoạt động nghệ thuật Ysa Lê (đồng sáng lập, hội điện ảnh Viêt Nam - Viet Film Fest) là các nhân vật được vinh danh trong lễ trao giải VIMO Awards năm đầu tiên, một lễ trao giải điện ảnh Việt Nam duy nhất tại Hoa Kỳ nhằm vinh danh những thành tựu của các nhà làm phim Việt Nam. Giải VIMO Awards 2019 quy tụ các nhà làm phim, các chuyên gia trong ngành, những người có ảnh hưởng và các nhà lãnh đạo cộng đồng từ nhiều cộng đồng khác nhau.

Thành phố Huntington Beach, tiểu bang California (ngày 21 tháng 10 năm 2019) – Lễ trao giải điện ảnh VIMO Awards đầu tiên diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019 tại Harrah’s Resort Southern California ở thành phố Funner tiểu bang California, Hoa Kỳ, là dấu mốc lịch sử đầu tiên ở Hoa Kỳ cho một lễ trao giải đặc biệt nhằm vinh danh những thành tựu của các nhà làm phim Việt Nam và với mục đích gia tăng sự chú ý đến ngành điện ảnh Việt Nam trên toàn cầu bằng cách quy tụ các chuyên gia trong ngành trên nhiều cộng đồng đa dạng.

Những người được vinh danh trong lễ trao giải điện ảnh VIMO Awards đầu tiên là ngôi sao điện ảnh Hứa Vĩ Văn (Em Là Bà Nội Của Anh, Chàng Vợ Của Em) với giải “Luminary Actor,” nhà hoạt động nghệ thuật nổi tiếng Ysa Lê (đồng sáng lập, hội điện ảnh Việt Nam – Viet Film Fest) với giải “Luminary Champion,” đạo diễn Vũ Ngọc Phượng (Vẽ Đường Cho Yêu Chạy, Anh Trai Yêu Quái) với giải “Emerging Luminary Director,” và nhà sản xuất Trần Bửu Lộc với giải “Emerging Luminary Producer.” Hai bộ phim trong hai năm liên tiếp của nhà sản xuất Trần Bửu Lộc (Hai Phượng, Cô Ba Sài Gòn) đã được chọn để đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Oscar trong hạng mục Phim Truyện Quốc Tế Xuất Sắc.

Sự kiện private, black-tie đã có sự hiện diện của các nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên, chuyên gia trong ngành, người có ảnh hưởng, và lãnh đạo cộng đồng nổi tiếng. Khách tham dự gồm diễn viên kỳ cựu Hollywood ông Long Nguyễn (Seven Psychopaths, Vai Diễn Đổi Đời), tác giả bà Lệ Lý Hayslip, người có quyển sách được chuyển thành phim Heaven and Earth của đạo diễn Oliver Stone, nhà đầu tư phim ông Louie Nguyễn (HK Films), ông Kiki Chansamone (Người sáng lập, We The Project,) và ông Travis Robinson (Trưởng Phòng Global Diversity, Inclusion & Belonging and Employer Branding, Universal Music Group).

Những nhân vật trao giải thưởng là bà Janice Arrington (Uỷ Viên Phim Quận Cam, tiểu bang California), bà Tema L. Staig (Giám đốc điều hành, Women in Media) và bà Michelle K. Sugihara (Giám đốc điều hành, CAPE – Coalition of Asian Pacifics in Entertainment). Các cuộc phỏng vấn riêng biệt trên thảm đỏ được thực hiện bởi bà Del Irani, một nhà báo và xướng ngôn viên truyền hình đã đoạt nhiều giải thưởng và đã từng điều khiển những chương truyền hình quốc tế bao gồm ABC News và BBC World News.

Chủ đề của lễ trao giải năm nay là vinh danh các luminaries – những nhà làm phim Việt Nam còn hoạt động, người đã đạt được thành công rực rỡ ở vai trò quan trọng trong việc tạo ra những bộ phim Việt Nam có ảnh hưởng hoặc nuôi dưỡng những tiến bộ tích cực cho việc làm phim Việt Nam.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta có cơ hội để công nhận sự tiến bộ và các tác động tích cực mà các nhà làm phim và ngành điện ảnh Việt Nam đã thực hiện, và tiếp tục thực hiện,” theo lời của ông Thiên A. Phạm, người sáng lập công ty 3388 Films, và người tổ chức giải thưởng VIMO Awards. “Công ty 3388 Films tự hào có thể tạo ra một nền tảng để vinh danh sự xuất sắc trong ngành làm phim Việt Nam và thúc đẩy sự hợp tác những dự án phim giữa các ngành khác nhau và cộng đồng đa dạng toàn cầu. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới với giải thưởng VIMO Awards.”

Giải thưởng VIMO Awards 2019 được tổ chức bởi công ty 3388 Films và được bảo trở bởi 3388cine.com, Harrah’s Resort Southern California, và InstaReM, với sự hỗ trợ từ QR8 Group, Johnson ICC, và Our 1 World.

Về công ty 3388 Films:

3388 Films là một công ty đại diện bán phim quốc tế, phát hành và sản xuất phim với kinh nghiệm ở trên15 thị trường và ngôn ngữ khác nhau và chuyên về nội dung truyền thông và phim Châu Á và Đông Nam Á. Các dịch vụ bao gồm phát triển, sản xuất, hợp tác sản xuất, đại diện bán phim và phát hành phim. Công ty 3388 Films khuyến khích các nhà làm phim quốc tế thiếu tiếng nói hoặc thiếu đại diện. Sứ mệnh của chúng tôi là đưa các chương trình truyền thông và phim đa dạng đến những khán giả trên toàn cầu.

Để biết thêm chi tiết, xin vào trang 3388 Films.