DB Liên Bang Alan Lowenthal Lên Tiếng Về Việc Nhà Hoạt Động Hà Văn Thành Bị Từ Chối Quy Chế Tị Nạn Và Bị Trục Xuất Về VN

HOA THỊNH ĐỐN (ngày 22 tháng 10, năm 2019) – Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã có lời phát biểu như sau về trường hợp nhà hoạt động Hà Văn Thành, người có nguy cơ bị cầm tù bởi chính quyền Cộng sản Việt Nam, dẫn đến việc anh đến xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ từ cuối năm ngoái. Hồ sơ xin tị nạn của anh đã bị chính quyền Hoa Kỳ từ chối và anh đã vừa mới bị trục xuất về Việt Nam ngày hôm qua:

“Trường hợp của nhà hoạt động Hà Văn Thành là một trong những trường hợp cần được chính quyền Hoa Kỳ quan tâm hàng đầu, chứ không phải chỉ nhìn thoáng qua. Những trường hợp như anh Hà Văn Thành chính là lý do vì sao chúng ta có quy chế tị nạn tại Hoa Kỳ. Anh đang phải trực tiếp đối diện với nhiều nguy cơ đến từ chính quyền Việt Nam, nơi mà Hoa Kỳ vừa mới trục xuất anh trở về.

“Tôi đã nhiều lần đích thân liên lạc với các bộ phận chính quyền hành pháp liên bang để trình bày rõ những nguy cơ đang chờ đợi Hà Văn Thành nếu anh trở về Việt Nam.

“Trong suốt những tháng qua từ khi hồ sơ của Hà Văn Thành lần đầu tiên được chuyển đến văn phòng của tôi, tôi đã liên lạc và nói chuyện với cơ quan Hải Quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (Customs and Border Protection), Cơ Quan Di Trú Hoa Kỳ (U.S. Citizenship and Immigration Services), cơ quan ICE, cũng như Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (Department of Justice) và văn phòng cứu xét di trú (Executive Office for Immigration Review). Sau cùng, tôi đã liên lạc trực tiếp với Tổng Thống Donald Trump, trong một lá thư được các đồng viện ký tên như Dân Biểu Liên Bang Lou Correa (CA-46) và Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (CA-48), với hy vọng rằng hồ sơ của nhà hoạt động Hà Văn Thành được cứu xét một cách nghiêm túc.

“Tôi rất quan tâm và bàng hoàng đối với sự thiếu uyển chuyển, cân nhắc, và thờ ơ của chính quyền Hoa Kỳ hiện nay, trong việc đối xử với những người xin tị nạn nói chung, và đặc biệt, trường hợp của anh Hà Văn Thành, là một người thật sự cần quy chế tị nạn. Trong khi số phận và tình trạng của Hà Văn Thành đang nằm trong tay chính quyền Việt Nam, chính quyền Tổng Thống Trump cũng có một phần trách nhiệm lớn đối với trường hợp này vì chính sách thiếu quan tâm với những người thật sự cần có sự che chở của Hoa Kỳ.”

