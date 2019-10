Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Khóa 6/68 Họp Mặt

Ảnh trong buổi họp mặt

Ảnh trong buổi họp mặt

Ảnh trong buổi họp mặt

Ảnh trong buổi họp mặt

Ảnh trong buổi họp mặt

Ảnh trong buổi họp mặt

Ảnh trong buổi họp mặt

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường tòa soạn Báo Việt Mỹ (Viet My Media Center), 14190 Beach Blvd, Thành phố Westminster, CA 92683, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2019 Hội Ái Hữu cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Khóa 6/68 "Tự Quyết" đã tổ chức đêm họp mặt thường niên 2019.

Tham dự buổi họp mặt ngoài các chiến hữu và gia đình cựu sinh viên Sĩ Quan Trừ Bị khóa 6/68 còn có một số quý niên trưởng thân hữu thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số các cơ quan truyền thông.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ phút mặc niệm, trong phút mặc niệm có phần dành để tưởng nhớ đến những đồng môn khóa 6/68 Thủ Đức-Đồng Đế đã vĩnh viễn lìa đàn do Sĩ Quan Nghi Lễ Nguyễn Bình Trị phụ trách.

Tiếp theo cựu Sinh Viên Sĩ Quan Phạm Quang Hiền, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị Niên Trưởng, các đồng môn về từ phương xa, các cơ quan truyền thông cùng toàn thể đồng môn, gia đình và thân hữu tham dự. Ông chúc tất cả các bạn và qúy quyến luôn vui mạnh.

Sau đó ông giới thiệu các thành viên trong Ban tổ chức gồm có: Phạm Quang Hiền, Trưởng ban, Nguyễn Văn Bằng, Phụ tá, Trần Văn Thanh, Thư Ký, Võ Kim Luân, Thủ quỹ, Cao Đắc Lân, Trưởng ban Văn nghệ.

Theo các cựu SVSQ trong ban tổ chức cho biết, mỗi lần họp mặt là cơ hội để các đồng môn có dịp gặp lại nhau, trao đổi cho nhau những tin tức vui buồn, kẻ còn người mất, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong chiến đấu, trong lao tù cộng sản…

Đặc biệt những kỷ niệm chung của những ngày sống trong quân trường chúng ta không thể nào quên được. Ngày đó theo tiếng gọi non sông hàng hàng lớp lớp những chàng trai lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương, để rồi, bổng một chốc tan đàn theo vận nước. Trải qua hơn 40 năm chúng ta gặp lại nhau, những mái đầu xanh ngày đó nay trở thành đầu trắng theo về. Nhà thơ Tô Thùy Yên đã nói: "...Ta về cuối mái đầu sương điểm, Nghe nặng từ tâm lượng đất trời..." Họp mặt nhau để cùng uống với nhau một ly rượu để mừng là chúng ta còn có nhau và mời những đồng môn đã không còn nữa: "Ly rượu mời đây xin rưới xuống, Giải oan cho cuộc bể dâu nầy."(thơ Tô Thùy Yên) Họp mặt để cùng uống với nhau để cùng nhớ về ngày cũ mỗi lần chúng ta gặp là uống: "Uống cho say khướt tình huynh đệ – Uống để quên đời một tối nay – Uống nhớ những thằng lang bạt cũ – Gặp nhau rồi dẫu chết cũng say. (Thơ Nguyễn Thanh Huy). Nhưng không phải uống để quên đời, quên trách nhiệm, dĩ nhiên mỗi cựu SVSQTB khoá 6/68 vẫn tùy theo hoàn cảnh, điều kiện tiếp tục tham gia vào công cuộc đấu tranh chung để quê hương sớm có tự do dân chủ, lãnh thổ, lãnh hải vẹn toàn đó là ta tiếp tục con đường mà ngày trước chúng ta làm còn dang dỡ.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí thân mật đã nói lên được tinh thần "Huynh Đệ Chi Binh."

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ thân hữu và anh chị em trong gia đình khóa 6/68 Thủ Đức-Đồng Đế trình diễn.

Mở đầu chương trình văn nghệ với bản “Tự Quyết Hành Khúc” do ban hợp ca Khóa 6/68 trình diễn. Tiếp theo là bản “Tôi Nhớ Tên Anh” Đặc biệt với bản nhạc “Lối Về Bolsa” lời Phạm Quang Hiền (phỏng theo nhạc “Lối Về Xóm Nhỏ” do Phạm Quang Hiền và phu nhân trình diễn đã được tán thưởng nhiều tràng pháo tay thật lớn vang dội cả khu hội trường.

Buổi tiệc bắt đầu, mọ người cùng thưởng thức các món ăn để nghe các nghệ sĩ của khóa 6/68 trình diễn.

Chương trình kết thúc, mọi người chia tay nhau còn hẹn gặp nahu trong ngày hội ngộ 2020.

Mọi chi tiết liên lạc: Phạm Quang Hiền (657) 342-9161.