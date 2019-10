Nước Sông Đà Ô Nhiễm Bắt Nguồn Từ Hãng Làm Gốm Sứ Thanh Hà

Nguyên nhân gây ô nhiễm nước Sông Đà trong những ngày qua có nguồn gốc từ công ty gốm sứ Thanh Hà ở Phú Thọ, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 21 tháng 10,Bản tin RFA cho biết chi tiết như sau.Số dầu thải đổ ra đầu nguồn của nhà máy nước sạch sông Đà (Viwasupco) gây ô nhiễm nước cho hàng vạn hộ dân ở Hà Nội có nguồn gốc từ Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà ở Phú Thọ.Thông tin trên do ông Nguyễn Đức Truyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà, xác nhận với báo giới trong nước hôm 21/10.Người đại diện Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà cũng xác định ông Trần Thành Chung, thủ kho vật tư của công ty, là người đã lén lút bán dầu thải từ các loại máy cơ khí cho nhóm người xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.Trước đó hôm 20/10, truyền thông trong nước đưa tin người chủ mưu vụ đổ dầu xuống nguồn nước Viwasupco là Lý Đình Vũ (sinh năm 1982) đã ra đầu thú. Cơ quan chức năng trước đó, vào hôm 18/10, đã bắt giữ hai nghi phạm khác là Nguyễn Chương Đại (sinh năm 1994) và Hoàng Văn Thám (sinh năm 1986).Theo báo trong nước, ông Lý Đình Vũ đã khai nhận với phía công an rằng đã được một nữ giám đốc tên Trang của Gốm sứ Thanh Hà thuê đổ dầu thải.Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà bác bỏ thông tin trên và khẳng định công ty không có giám đốc nào tên Trang.Tuy nhiên, ông này xác nhận cơ quan chức năng đã làm việc với con gái ông (tên Trang) hiện làm tại phòng kinh doanh của công ty và quản lý kho Trần Thành Chung.Ông Truyền ngoài việc thừa nhận số dầu thải đổ ra sông Đà là của công ty gốm sứ Thanh Hà, ông cũng cho rằng từ trước đến nay công ty không có chủ trương đưa dầu thải tới các mối nhỏ lẻ gây ô nhiễm môi trường, mà luôn thu gom và chuyển cho công ty môi trường xử lý theo đúng quy định.Theo thông tin ban đầu từ phía công an, nhóm nghi phạm hôm 6/10 đã lái một xe tải và một xe ô tô 4 chỗ từ Bắc Ninh đến Công ty Gốm sứ Thanh Hà ở Phú Thọ để nhận 10 thùng chứa khoảng 10m3 dầu thải.Vào ngày 8/10, nhóm nghi phạm đã chở các thùng dầu thải đến khu vực xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để tiến hành xả thải.Lượng dầu thải nói trên được xác định đã đổ vào suối Trầm dẫn đến hồ Đầm Bài, là nơi cung cấp nước nguyên liệu của Viwasupco cách đó khoảng 2,5km.Trong khi đó một bản tin khác của RFA hôm Thứ Hai đưa tin cho biết thêm về công ty nước Sông Đà như sau.Báo cáo tài chính quý 3/2019 của Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) –đơn vị vừa cung cấp nước nhiễm dầu cho hàng ngàn hộ dân tại Hà Nội, cho thấy Viwasupco lãi hơn 72,4 tỉ đồng.Truyền thông trong nước loan tin vừa nói hôm 21/10 trích dẫn báo cáo tài chính của Viwasupco.Cụ thể, trong Báo cáo tài chính quý 3/2019, Viwasupco có doanh thu thuần đạt 137,8 tỉ đồng, tăng 17% và lợi nhuận sau thuế hơn 72,4 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.Nếu tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của Công ty nước Sông Đà đạt 401,5 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 199 tỉ đồng, so với cùng kỳ năm 2018, doanh thu tăng 21% và lợi nhuận tăng 30%.Hiện công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà có 2 cổ đông chính là Công ty MTV Năng lượng Gelex nắm hơn 60% cổ phần và Công ty Cơ điện lạnh REE nắm gần 36%.Công ty nước Sông Đà là công ty cung cấp nước sạch cho một số quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai và huyện Hoài Đức… của Hà Nội từ vùng thượng lưu sông Đà thuộc tỉnh Hòa Bình.