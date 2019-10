Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Bênh Vực Các Bình Luận Vụ Ukraine

Quyền chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mick Mulvaney đang lượn qua lượn lại trong những ngày này khi ông cố xoa dịu ông chủ của mình -- và giữ việc làm -- với một loạt các cuộc phỏng vấn truyền hình ít ấn tượng, theo CNN cho biết hôm Thứ Hai 21/10.

Đau đớn mới nhất đến hôm Chủ Nhật, khi Mulvaney trả lời phỏng vấn với chương trình "Fox News Sunday" do Chris Wallace điều hợp.

Nỗ lực của Mulvaney viết lại lịch sử gần đây nhiều lần bị Wallace nghiền nát -- và sự thật là đổng lý Bạch Ốc lên truyền hình kể nhiều việc chỉ vài ngày trước rằng ông hiện cố chạy thoát.

2 khoảnh khắc nực cười nhất là:

1- Mulvaney tiếp tục khẳng định rằng ông, trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm, đã đưa ra hai lý do cho việc giữ viện trợ quân sự cho Ukraine: tham nhũng ở Ukraine, và thực tế là các quốc gia châu Âu có thể không trả phần công bằng của họ. Nhưng, như Wallace nhắc nhở Mulvaney, chánh văn phòng đã nhiều lần nói rằng có ba lý do để từ chối viện trợ quân sự - hai lý do mà ông đề cập với Wallace và, theo lời của Mulvaney: "Họ có hợp tác trong một cuộc điều tra đang diễn ra hay không với Bộ Tư pháp của chúng tôi. Điều đó hoàn toàn hợp pháp."

2- Mulvaney đã cố gắng đưa ra trường hợp rằng, bởi vì ông ấy không thực sự nói cụm từ "quid pro quo" liên quan đến việc khiến Ukraine phải xem xét nơi ở của máy chủ của Ủy ban Quốc gia Dân chủ, ông ấy đã rõ ràng.