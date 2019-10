Ngán Ngẩm Với Con Đường ‘Dài Nhất’ Sài Gòn

Các loại xe đổ dồn về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vào giờ tan sở

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2019, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ đường Bạch Đằng đến ngã năm Đài liệt sĩ, đã xảy ra 617 vụ kẹt xe, ùn tắc giao thông, theo báo Pháp Luật online (PLO).

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (XVNT), đoạn từ Hàng Xanh về cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh, Sài Gòn) bấy lâu nay được mệnh danh là “con đường dài nhất Sài Gòn” bởi để đi qua được “trận địa” này, người dân thành phố thường phải mất hàng giờ đồng hồ, ít nhất cũng kéo dài trên 30 phút và dòng xe dài đến 300 - 500m.

Theo ghi nhận của PLO, tuyến đường vốn nổi tiếng về kẹt xe này đã càng liên tục ùn ứ trầm trọng hơn vào giờ tan sở từ khi đóng nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương (D1 cũ) để sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, bởi đây là tuyến đường một chiều và gánh toàn bộ lưu lượng giao thông từ ngã tư Hàng Xanh, đường Bạch Đằng, Ung Văn Khiêm đổ về. Bên cạnh đó, điểm cuối của tuyến đường là Bến xe Miền Đông, nơi chỉ cần vài chiếc xe xuất bến cũng đủ cản trở các luồng xe di chuyển trước cổng bến xe.

PLO dẫn lời chị Lý Thị Dân (ngụ phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) cho biết ngày nào chị cũng phải vật vã di chuyển trên đường XVNT để về nhà. “Con đường vốn nhỏ hẹp nhưng lượng xe di chuyển quá nhiều, để di chuyển qua nút thắt này về nhà tôi phải mất đến 45 phút, có lần cả giờ đồng hồ. Nhiều khi tôi phải đợi hết kẹt xe mới dám về”, chị Dân nói.

Theo Sở Giao thông vận tải TP, nguyên nhân dẫn đến tình trạng kẹt xe là do đường XVNT kết nối khu vực trung tâm Sài Gòn với các quận ngoại thành (phía đông thành phố), đồng thởi nối tiếp đường XVNT là quốc lộ 13 cũng lại là trục đường chính kết nối giữa Sài Gòn và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Ngoài ra, hoạt động của Bến xe Miền Đông do có xe ra vào liên tục cũng gây ảnh hưởng đến giao thông và các tuyến đường xung quanh như Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm cũng đã trở nên quá tải so với khả năng khai thác.

PLO dẫn lời kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, cho rằng tuyến đường XVNT là tuyến đường kết nối giao thông các khu vực quan trọng nhưng đã không đảm bảo chức năng này vì quá tải. Vì vậy, cơ quan nhà nước cần tiến hành điều chỉnh giao thông tại đây, đặc biệt cần mở rộng đường XVNT, Đinh Bộ Lĩnh để đảm bảo kết nối với hai trục đường là Phạm Văn Đồng và Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, cần phát triển các tuyến đường song song với XVNT, Đinh Bộ Lĩnh để giảm tải cho hai tuyến đường này. Ngoài ra, cần đánh giá tác động môi trường, khoan phát triển nhà cao tầng trong khu vực để hạn chế phát triển giao thông. Từ đó tình hình giao thông khu vực này mới cải thiện được.