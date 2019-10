Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh Họp Báo Gặp Đồng Hương Người Việt Quốc Gia tại Nam California

Hình ảnh trong buổi họp báo

Hình ảnh trong buổi họp báo

Hình ảnh trong buổi họp báo

Hình ảnh trong buổi họp báo

Hình ảnh trong buổi họp báo

Hình ảnh trong buổi họp báo

Hình ảnh trong buổi họp báo

Westminster (Bình Sa)- - Tại Hội trường báo Việt Mỹ tại số 14190 Beach Blvd, Westminter, CA 92683 vào lúc 5:00 chiều thứ Tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019 một buổi họp báo đã diễn ra với sự tham dự của một số các cơ quan truyền thông, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, Ban Tù Ca Xuân Điềm…

Điều hợp chương trình buổi họp báo: Mục sư. Nguyễn Công Chính (Chủ tịch, Hội đồng CPRVN), (Phone, 714-468-3409).

Thành phần ban tổ chức có: Tiến sĩ. Nguyễn Bá Tùng (Trưởng ban phối hợp Mạng lưới Nhân quyền Việt nam), GS Lê Tinh Thông (Trưởng Ban Quỹ Yểm Trợ Đấu Tranh cho Nhân Quyền tại VN); Ông Cao Viết Lợi, ( Trưởng phong trào giáo dân vùng Nam California); Kỹ sư Đỗ Như Điện (Giám Đốc Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi); Nhạc sĩ. Lê Xuân Điềm (Trưởng ban nhạc tù ca Xuân Điềm), Nhân sĩ. Cao Gia “Trúc Giang” (Phó chủ tịch, Tổng hội tù chính trị VN), Ông Đoàn Thế Cường (Chủ tịch Ủy ban bảo vệ đất tổ Việt nam); MC, phụ trách chương trình Ca sĩ. Trần Minh; Ông Cao Trí Dũng, Chánh văn phòng thường trực Hội đồng CPRVN tại Nam California; Luật sư. Võ Đức Văn. Tổng thư ký Hiệp hội Biển đông Nam Á (Thư ký Hội đồng CPRVN)…

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách, MC Trần Minh giới thiệu thành phần tham dự. Sau đó, ông mời Mục Sư Nguyễn Công Chính ngỏ lời chào mừng quan khách và mọi ngưới tham dự cũng như cho biết lý do cuộc họp báo:

Mục Sư Chính nói: Nhân dịp đến Hoa Kỳ chữa bệnh, Đức Giám Mục Michae Hoàng Đức Oanh mong muốn được gặp và chia sẻ với cộng đồng người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản tại Nam California về những vấn đề tự do tôn giáo bị đàn áp, nhân quyền bị vi phạm, tù nhân lương tâm bị bức hại, môi trường bị tàn phá, vụ án Formosa, Trung Cộng xâm chiếm biển đảo và những vấn đề khác đối với dân tộc và quốc gia.

Vì thời gian Đức Giám Mục lưu trú tại Hoa Kỳ không lâu nên ban tổ chức đã gấp rút mở cuộc họp báo hôm nay.

Ông cho biết: Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh là một vị Giám mục có tinh thần yêu nước và đã can đảm lên tiếng đấu tranh vì Hòa bình - Công lý, tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền cho Việt nam suốt nhiều thập kỷ qua tại Giáo phận Gia lai-Kon tum , Việt nam, và gần như một vị chủ chăn có đời sống tôn kính phụng sự Thiên Chúa.

Tiếp theo, MC mời cô Lala Trương đại diện Dân Biểu Lou Correa, anh Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Alan Lowenthal, và anh Eric Khoa Nong đại diện Dân Biểu Harley Rouda lên chúc mừng và trao Bằng Tưởng Lục cho Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh, LM Bùi Phong và MS Nguyễn Công Chính.

Sau đó là phần giới thiệu đôi nét tiểu sử ba diễn giả. Đức GM Hoàng Đức Oanh, LM Bùi Phong và MS Nguyễn Công Chính và mời lên bàn chủ tọa,

Trong phần tiểu sử: Đức Giám Mục Michael Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum, Gia Lai Việt Nam đã nghỉ hưu và cư ngụ tại Quận Thủ Đức TP Saigon. Ngài là vị Giám Mục có tinh thần yêu nước và đã can đảm lên tiếng đấu tranh vì Hòa Bình, Công Lý, Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho Việt Nam trong nhiều thập niên qua. Hiện nay Đức Cha Oanh là cố vấn đặc biệt cho Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Ngài đã bị công an CSVN bắt vào năm 1976 tại giáo xứ Hiếu Đạo lúc đó ngài đang là vị chủ chăn của giáo phận Kontum.

Mở đầu bài nói chuyện, Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh cám ơn Mục Sư Nguyễn Công Chính đã tạo cơ hội cho ngài có dịp gặp gỡ đồng hương, và việc một Mục Sư Tin Lành đứng ra tổ chức cuộc họp báo cho một Giám Mục Công Giáo là một điều đặc biệt; hơn nữa, Mục Sư Nguyễn Công Chính là người đã đồng hành với ngài trong việc đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam.

Dức Giám Mục cho biết: Việt Nam hiện không có tự do tôn giáo và những thủ đoạn của nhà cầm quyền CSVN trong việc đàn áp tôn giáo một cách tinh vi. Cuối cùng Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh đã mượn lời Đức Đạt Lai Lạt Ma để kết luận, “Cộng Sản sinh ra từ đói nghèo, lớn lên trong đại ngu và dối trá, chết đi trong dị nghị của nhân loại và thối tha.”

Sau đó Đức Giám Mục trả lời một số câu hỏi của truyền thông và đại diện hội đoàn.

Tiếp theo diễn giả thứ hai, Linh Mục Bùi Phong tốt nghiệp Tiến Sĩ tại Trường Thần Học Oblate ở San Antonio, Texas và hiện là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Các Dân Tộc và Tôn Giáo Việt Nam, Giám Đốc Điều Hành Dự Án Nâng Cấp Phát Triển Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam. Linh Mục đến từ Sapling Oaks, Magnolia, Texas.

LM Bùi Phong thuyết trình đề tài: “Sáng kiến mới về dự án nâng cấp phát triển tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam.” Linh mục đã trình bày chi tiết rõ ràng, cụ thể, đã được mọi người tham dự tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn.

Tiếp theo phần thuyết trình của MS Nguyễn Công Chính. Ông tốt nghiệp Cử Nhân Thần Học năm 2004, Hiện đang học Thạc Sĩ Thần Học và bằng Tiến Sĩ nghiên cứu mục vụ tại Học Viện Kinh Thánh Việt Nam tại Washington, Hoa Kỳ, nắm giữ rất nhiều chức vụ khác nhau từ năm 1998 đến 2018. Năm 2019 là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc Điều Hành Nâng Cấp Phát Triển Tự Do Tôn Giáo Việt Nam và Châu Á. Bị cộng sản bắt bỏ tù 11 năm từ 2011 đến 2017, Mục Sư Chính đã có gần 30 năm làm việc truyền giáo, phát triển nhân quyền và xã hội dân sự tại VN và một số nước vùng Đông Nam Á. Trong bài thuyết trình, MS Chính đã nêu lên nhiều sự kiện chứng minh cho vấn đề đàn áp tự do tôn giáo nhất là tại vùng cao nguyên Việt Nam, và MS cũng tóm tắt lại những điều Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh và LM Bùi Phong vừa trình bày.

Cũng trong buổi họp báo, ban tổ chức có phổ biến một Thông Cáo Chung Về Chương Trình Họp Báo của Đức Giám Mục Michae Hoàng Đức Oanh tại Cộng đồng Người Việt vùng Nam Cali. Thông Cáo Chung do Hội Đồng Các Dân Tộc và Tôn Giáo Việt Nam nêu 8 điều yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải thi hành và được gửi đến Quốc Hội Hoa Kỳ - Bộ Ngoại Giao, Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF); Các cơ quan truyền thông báo chí người VN và quốc tế , Cộng Đồng người Việt Nam Tỵ Nạn CS tại hải ngoại và Cộng Đồng các dân tộc và tôn giáo Việt Nam.

Trong dịp nầy cựu tù nhân Phạm Trần Anh, Chủ Tịch Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo VN đến chào đón Đức Giám Mục và đã cho phổ biến một tài liệu chi tiết về những sự đàn áp tự do tôn giáo tại Việt Nam, trong đó ông nêu danh tính năm vị Linh Mục đã hy sinh tại thung lũng tử thần. Năm vị LM mà ông đã nằm chung xà lim với các ngài: LM Nguyễn Huy Chương, Nguyễn Văn Vàng, LM Phong, LM Nguyễn Quang Minh và LM Nguyễn Luân. LM Luân đã nhiều lần bị Cộng Sản yêu cầu ông viết ba chữ Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc dưới tiêu đề nhà nước Cộng Hòa XHCNVN để thả ông ra khỏi kiên giam, nhưng vị LM khả kính này vẫn cứ viết “Không độc lập, không tự do, không hạnh phúc” nên anh em bị giam trong xà lim gọi cha Luân một cách qúy mến là “Linh Mục Ba Không.” Cha bị kiên giam lâu dài và vẫn kiên định lập trường cho đến chết. Trước khi sắp chết vị LM khả kính này vẫn tiếp tục dặn dò tất cả mọi người hãy vì con người mà đấu tranh cho quyền con người. phải được tôn trọng.

Xen kẻ chương trình có phần trình diễn văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm thực hiện.

Quý đồng hương vào: Click Clip Vidio: https://youtu.be/6tJo6AYr2Xk

https://youtu.be/IIWb9SGqCTU