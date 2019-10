Nhiều Phụ Tá Ra Điều Trần, Phòng Tuyến Bảo Vệ Trump Bị Chọc Thủng; Tỉ Lệ Dân Mỹ Đòi Luận Tội TT Trump Tăng

WASHINGTON - Từ khi cựu cố vấn về Nga tại HĐ an ninh quốc gia là bà Fiona Hill điều trần tại ủy ban Hạ Viện về cuộc điện đàm Trump-Zelanski, giới quan sát nhận biết chướng ngại vật trên tuyến phòng thủ chống điều tra để luận tội bắt đầu bị chọc thủng bởi số nhân chứng đồng ý điều trần.Từng người, gồm các nhà ngoại giao chuyên môn và viên chức cao cấp liên quan chọn quyết định hợp tác.Hôm Thứ Tư, ông Michael McKinley, nguyên cố vấn của bộ trưởng Pompeo, xác nhận ông thôi việc vì hoang mang với định hướng ngoại giao của chính quyền Trump.Qua Thứ Năm, ủy ban Hạ Viện nghe giải thích của ĐS Sondland, theo đó TT Trump không định tiếp TT Ukraine của Ukraine như là biệt đãi nếu Kiev không điều tra “bới bèo ra bọ” con trai của cựu PTT Biden.Danh sách mời điều trần gồm ông William B. Taylor Jr (viên chức ngoại giao cao cấp nhiệm sở Kiev) ngày Thứ Ba tuần tới. Có tin: ông này cảm thấy bất an vì các nỗ lực của các phụ tá TT dùng 391 triệu trong gói quân viện để ép TT Zelenski giúp TT Trump tăng thế mạnh trong tái tranh cử - ông Taylor than thở “điên à?”.Cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone tuyên bố “TT không thể cho phép giới chức hành pháp đáp ứng cuộc điều tra bè phái trong những điều kiện như thế này”. Chính ông Trump xác quyết không hợp tác và lập lại lý lẽ tự nhận là TT làm kinh tế hiệu quả chưa từng thấy – thậm chí mắng chủ tịch Hạ Viện là phản bội và phản quốc và dọa kiện dân biểu Adam Shiff là chủ tịch ủy ban tình báo.Trong khi đó liên quan đến TT Trump một bản tin khác cho biết rằng tỉ lệ công dân tán đồng điều tra để luận tội TT Trump tăng cao – khảo sát dân ý của Fox News ghi 51% ủng hộ đàn hặc và truất phế, 4% không muốn ông Trump bị bãi nhiệm. 40% khác phản đối. (Tháng 7 là 42% chọn luận tội, 45% phản đối).Theo phân tích khảo sát của Fox News, 40% là phe bênh Trump nại ra các lý do khác nhau, vì ông ta không làm gì sai và không tin vào các tố giac. 43% đánh gía ông Trump làm TT hiệu quả (giảm 2 điểm) và 55% thấy ngược lại) – trong phe CH, vẫn có 86% hậu thuẫn ông Trump.