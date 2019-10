Sài Gòn: Nhiều Công Ty Du Lịch Phổ Biến Cẩm Nang Hình Đường Lưỡi Bò

SÀI GÒN -- TC luôn luôn lợi dụng thời cơ để tuyên truyền về chủ quyền Biển Đông của họ tại VN mà cụ thể là một công ty du lịch tại Sài Gòn vừa phổ biến cẩm nang có in hình “đường lưỡi bò” của TC đã bị tịch thu, theo bản tin hôm 17 tháng 10 của báo mạng VNExpress cho biết.Bản tin VNExpress viết như sau.Công ty Lữ hành Saigontourist gửi khách đến mua tour đi Trương Gia Giới (Trung Quốc) cẩm nang giới thiệu có in hình "đường lưỡi bò".Chiều 17/10, khách đến Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1) hỏi thông tin về tour du lịch đi Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn (Trung Quốc) thì được nhân viên quầy du lịch nước ngoài cho biết có 3 tour đi trong tháng 11. Đồng thời, người này cung cấp cho khách một quyển cẩm nang dày gần 100 trang giới thiệu hình ảnh thắng cảnh Trương Gia Giới.Trong tập sách được ghi "do Ủy ban đối ngoại và du lịch Trương Gia Giới biên soạn", ngoài hình ảnh về những địa danh, lễ hội được quảng bá đến khách du lịch thì ở trang cuối có in bản đồ đường bay sân bay quốc tế Hà Hoa, kèm theo đó là hình ảnh "đường lưỡi bò" ở biển Đông.Chánh Thanh tra Sở Du lịch Nguyễn Minh Lý cùng đại diện Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông sau đó đã có mặt lập biên bản sự việc.Báo cáo với đoàn Thanh tra, ông Vũ Duy Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Lữ hành Saigontourist, cho biết tại hội nghị Du lịch quốc tế TP HCM (ITE HCMC 2019) đầu tháng 9, Công ty có tiếp một đối tác phía Trung Quốc là Công ty Trung Thế. Đơn vị này đã gửi một số quyển cẩm nang thông tin về danh thắng này để khách du lịch tham khảo."Anh em phòng kinh doanh không xem kỹ, chỉ nghĩ là những hình ảnh, thông tin về Trương Gia Giới thôi chứ không nghĩ có bản đồ này ở trang cuối nên đã để trên quầy cho khách nào có nhu cầu tìm hiểu", ông Vũ nói và cam kết sẽ hết sức lưu ý trong thời gian tới không để xảy ra sự việc tương tự.Lực lượng chức năng đã thu giữ để tiêu hủy 6 quyển cẩm nang du lịch có "đường lưỡi bò", đồng thời yêu cầu công ty phải thu hồi toàn bộ số cẩm nang đã phát cho khách.Thanh tra Sở Du lịch cũng đề nghị Công ty Lữ hành Saigontourist cung cấp đầy đủ các hợp đồng với phía Công ty Trung Quốc cũng như giải trình chi tiết về việc nhận số cẩm nang này như thế nào, số lượng bao nhiêu quyển.Trước đó, hôm 5/9 tại Hội chợ ITE HCMC 2019, lực lượng chức năng cũng phát hiện Công ty du lịch Hola China trụ sở ở Thượng Hải, Trung Quốc, mang ấn phẩm in bản đồ "đường lưỡi bò" đến Hội chợ Du lịch TP HCM để quảng cáo tour. Số ấn phẩm này sau đó đã bị tịch thu và tiêu hủy toàn bộ."Đường lưỡi bò" hay còn gọi là "đường 9 đoạn" do Trung Quốc ngang nhiên vạch ra, đòi chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế. Ngày 12/7/2016, Tòa Trọng tài Thường trực đã tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong "đường lưỡi bò".