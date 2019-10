Ông Mỹ Đến VN Tình Nguyện Lượm Rác Tới 2,000 Tấn

Một người Mỹ James Joseph Kendall, quê ở thành phố Springfield thuộc tiểu bang Ohio của Hoa Kỳ trong một lần du lịch Việt Nam vào năm 2012 đã yêu mến đất nước và con người VN nên sau đó ông tự nguyện trở lại VN để thực hiện chương trình lượm rác bắt đầu từ năm 2016 mà tính đến nay ông đã lượm được tới khoảng 2,000 tấn rác tại nhiều nơi ở VN, theo bản tin của Báo Dân Trí cho biết hôm 18 tháng 10.Bản tin Dân Trí kể về câu chuyện lượm rác của ông James này như sau.James Joseph Kendall, 37 tuổi, một người Mỹ đến từ Springfield (bang Ohio, Mỹ) còn được mệnh danh là “ông Tây nhặt rác”, “ông Tây lội mương thối”. Trong 3 năm qua, James đã cùng với các tình nguyện viên của mình nhặt được khoảng 2 nghìn tấn rác tại hàng trăm các địa điểm khác nhau ở Hà Nội.Một buổi chiều cuối tuần, James Joseph Kendall tất bật cùng khoảng hơn 100 bạn trẻ, tình nguyện viên thu gom, dọn dẹp rác dưới khu vực chân cầu Long Biên (Hà Nội). Người đàn ông nước ngoài, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng nổi bật trong đám đông bởi nụ cười thân thiện.Anh liên tục đi lại, chăm chú quan sát và đánh dấu các khu vực cần dọn dẹp. James cũng tích cực lội xuống khu vực sình lầy, vớt từng bao rác, nhặt từng túi bóng nilon rồi cho lên xe đẩy, chở đến địa điểm tập kết.Cùng với James, rất nhiều người nước ngoài cũng tham gia chiến dịch dọn dẹp cầu Long Biên. Họ vừa xắn tay dọn rác, vừa vui vẻ hô vang khẩu hiệu: “I love Viet Nam. I love Ha Noi”. Một số người dân đi qua, ấn tượng với hành động đẹp của nhóm bạn trẻ, cũng dừng xe tham gia nhặt rác cùng.Chỉ trong một thời gian ngắn, rác thải đã được thu gom đáng kể, một số khu vực đã được làm sạch sẽ.Kết thúc 2 ngày cuối tuần, James hào hứng “khoe” nhóm của mình đã thu gom được khoảng 7 tấn rác thải các loại. Đây là lần thứ 2 chàng trai người Mỹ cùng với các tình nguyện viên tham gia làm sạch và dọn rác dưới cầu Long Biên.“Năm ngoái chúng tôi thu gom được 14 tấn rác, năm nay số lượng đã giảm đi một nửa. Dù còn rất nhiều việc phải làm nhưng rõ ràng đây là một dấu hiệu tích cực”, James cười nói.James Joseph Kendall không phải là cái tên xa lạ với người dân Thủ đô. Chàng trai người Mỹ còn được mệnh danh là “ông Tây dọn rác”, “ông Tây lội mương thối” nhờ hàng loạt các hoạt động vì môi trường. Đến Việt Nam được khoảng 5 năm, James hiện là trưởng nhóm của CLB Keep Ha Noi Clean với hơn 4 nghìn thành viên tham dự.Đều đặn hàng tuần, nhóm của anh tham gia thực hiện dọn dẹp, làm sạch các điểm công cộng ở Hà Nội. James nhẩm tính, trong suốt những năm qua, anh đã cùng các thành viên trong nhóm thu gom và nhặt được khoảng 2 nghìn tấn rác tại hàng trăm các địa điểm khác nhau.“Nhiều người hay hỏi tôi “Vì sao lại làm điều đó?” còn tôi thì luôn tự hỏi ngược lại: “Tại sao chúng ta lại không thể nhặt rác, bảo vệ môi trường sống của mình?”, James nói.Trước đó, năm 2012 James lên kế hoạch đến Việt Nam du lịch trong khoảng 1 tháng nhưng rồi đã quyết định quay lại do “trót phải lòng đất nước và con người” nơi đây.“Tôi yêu mọi thứ ở Hà Nội. Con người, cảnh vật ở đây đều rất đẹp, thân thiện và dễ mến. Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, tôi đã có cảm giác thân thuộc và muốn gắn bó lâu dài”, James nói.James bắt đầu công việc dọn rác của mình ở Hà Nội vào năm 2016. Lần đó, khi đi qua khu vực Trung Hòa Nhân Chính, thấy dòng nước đen kịt rác thải, bốc mùi hôi thối khó chịu, James đã cùng nhóm bạn của mình “xắn tay” vào dọn dẹp.Anh không ngần ngại lội dưới dòng nước thải để vớt rác. Hình ảnh “ông Tây” trán nhễ nhại mồ hôi, vớt rác dưới cống bẩn lộ thiên ở Hà Nội khi đó đã lập tức gây “sốt” trong cộng đồng. “Tôi không nghĩ sẽ nổi tiếng và được nhiều người biết đến vậy. Tôi dọn rác vì đơn giản là thấy bẩn và nghĩ mình cần phải làm điều gì đó”, James tâm sự....Hiện tại, ngoài việc điều hành các hoạt động của nhóm Keep Ha Noi Clean, James còn tham gia giảng dạy tiếng Anh ở một số trường tiểu học ở Hà Nội. Đối với chàng trai người Mỹ đây là công việc ý nghĩa vì giúp anh được gặp gỡ, truyền đạt kiến thức và những điều bổ ích cho học sinh Việt Nam. “Đó thực sự là những đứa trẻ rất thông minh và đáng yêu”, James nói.Thời gian tới, chàng trai Mỹ ấp ủ sẽ nhân rộng mô hình dọn rác thải ở nhiều thành phố, điểm du lịch khác ở Việt Nam. Anh mong muốn sẽ xây dựng, kêu gọi được nhiều người tham gia vào các chiến dịch bảo vệ môi trường như: sử dụng đồ tái chế, không dùng đồ nhựa, túi nylon…