Thứ Trưởng Lê Hải An ‘Ngã’ Lầu Chết

Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo CSVN là ông Lê Hải An đã té từ tầng lầu thứ 8 xuống đất thiệt mạng hôm 17 tháng 10, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Năm.

Bản tin VOA cho biết thông tin chi tiết như sau.

Hôm 17/10, ông Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tử vong do “ngã” từ tầng 8 của tòa nhà trụ sở nơi ông làm việc, theo báo Dân trí.

Ông An chết chỉ hơn một tháng sau khi ký thông báo xem xét kỷ luật các công chức cấp cao của Bộ liên quan gian lận trong thi cử.

Một thông cáo chính thức của Bộ GD-ĐT trong cùng ngày đăng trên website cho biết: “Ông Lê Hải An, sinh năm 1971, ủy viên Ban cán sự đảng, bí thư Đảng ủy Bộ, thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo, do tai nạn đã từ trần vào lúc 7h10 ngày 17/10/2019.”

Vào tối cùng ngày, thông cáo của Bộ không còn truy cập được và nguyên nhân ông An tử vong vẫn chưa được cơ quan chức năng loan báo.

VNExpress cho biết ông được phát hiện rơi từ tầng 8 tòa nhà và trang này trích lời các cán bộ của Bộ cho biết, “ông An thường đến căng tin ăn sáng và trở về phòng làm việc ở tầng 2 tòa nhà này.”

Hãng tin Đức DPA hôm 17/10 cho biết ông Lê Hải An là một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vào năm 2021, thay cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Trước đó, hôm 30/08/2019, Thứ trưởng Lê Hải An là người ký thông báo về việc xem xét kỷ luật 13 công chức của Bộ, trong đó cục trưởng, cục phó Cục Quản lý chất lượng, vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra, vụ trưởng Vụ Pháp chế… liên quan tới gian lận thi cử năm 2018 ở 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình, theo báo Thanh Niên.

Thông báo do ông An ký, nêu: “Trong kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học chính quy năm 2018, đã xảy ra tiêu cực và gian lận trong tổ chức chấm thi ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, dẫn đến tâm lý lo ngại trong học sinh và bức xúc trong dư luận.”

Tuy nhiên, theo báo Dân trí và Pháp Luật Tp. HCM, vào ngày 9/9/2019, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã hủy bỏ quyết định do ông An ký, do “phản ứng quyết liệt từ Thanh tra bộ,” các văn bản nội bộ chưa đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, đồng thời còn để tiến hành quy trình xem xét, kiểm điểm trách nhiệm về mặt công tác Đảng như hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Lê Hải An sinh năm 1971, là phó giáo sư, tiến sĩ ngành dầu khí.

Truyền thông trong nước ca ngợi ông Lê Hải An là một cán bộ “có nhiều tư tưởng tiến bộ về giáo dục.”

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông từng là Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Dầu khí, Phó hiệu trưởng rồi Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất.

Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phụ trách bậc Giáo dục Đại học vào tháng 11/2018. Từ tháng 2/2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng bộ Bộ GD-ĐT.

Trong hình Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An và Trụ sở Bộ nơi phát hiện ông tử vong sáng ngày 17/10/2019. Photo ICT/MOET