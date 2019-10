Không Khí, Đại Học, Mưa Lụt, Mầm Non

Có ai hài lòng với chất lượng không khí ở hai thành phố lớn không? Có, và có rất ít.

Báo Khoa Học và Phát Triển ghi nhận về Hà Nội và TP.SG: Rất ít người dân hài lòng với chất lượng không khí… Chỉ có 1% người dân ở Hà Nội và 2,8% người dân ở thành phố Sài Gòn hài lòng với chất lượng không khí ở thành phố, theo kết quả điều tra về cảm nhận của người dân đối với ô nhiễm không khí do Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển (MDI) công bố. Phần lớn người dân (76,8% tại Hà Nội và 64,2% tại TP.SG) cho rằng hai thành phố rất cần các biện pháp giải quyết ô nhiễm không khí.

Báo Thanh Niên kể: Ngày 16.10, tiến sĩ Đỗ Xuân Phú, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế), cho biết nhà trường buộc phải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với 21 giảng viên, nhân viên các khoa, phòng vì lý do tài chính.

Theo tiến sĩ Đỗ Xuân Phú, hiện ngôi trường đào tạo nghệ thuật có bề dày lịch sử lớn này lâm vào tình cảnh khó khăn về tài chính, do không tuyển sinh đủ các ngành học, trường phải tái cấu trúc để tồn tại.

TTXVN kể chuyện tỉnh Nghệ An: do ảnh hưởng của mưa, tính đến tối 16/10 tại Nghệ An đã có 5.250 nhà dân, 2.819 ha rau màu bị ngập. Sáng 16/10, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn sét đánh làm tử vong một người dân.

Riêng tại Thành phố Vinh đã có nhiều nhà dân bị đổ, nhiều nhà khác đang có nguy cơ bị sập. Thành phố Vinh đã phải sơ tán 700 hộ dân trước nguy cơ đe dọa của ngập lụt, sạt lở đất đá, sập nhà.

Báo Người Lao Động kể chuyện ở tỉnh Bình Dương: Theo thống kê, số lượng công nhân (CN) có con ở độ tuổi mầm non, mẫu giáo từ 6 tháng tuổi đến đủ 6 tuổi trên địa bàn tỉnh có khoảng 300.000 cháu, mỗi năm tăng trên 10.000 cháu. Toàn tỉnh hiện có 403 trường mầm non, trong đó có 121 trường công lập và 282 trường mầm non ngoài công lập, đáp ứng được khoảng 42% số lượng các cháu trong độ tuổi là con CN.

VietnamNet kể: tính đến hết tháng 9/2019, ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam đạt 107.000 xe các loại, tăng hơn 160% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, nhập cảng từ Thái Lan đạt 62.300 chiếc, chiếm khoảng 60% tổng số xe nhập cảng, với kim ngạch 1,2 tỷ USD. Tiếp đến là Indonesia với gần 32.000 chiếc, chiếm gần 30% tổng số xe nhập cảng, đạt kim ngạch hơn 445 triệu USD.

Theo khai báo trị giá hải quan, lượng xe nhập từ Thái có giá hơn 442 triệu đồng/chiếc, trong khi đó xe của Indonesia là 320 triệu đồng/chiếc.

Lao Động Thủ Đô kể: Rượu, bia khiến gánh nặng bệnh không lây nhiễm gia tăng… Uống rượu, bia gây nhiều tác hại cho sức khỏe con người. Đây cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư, tim mạch, các bệnh không lây nhiễm. Trong khi đó, số ca tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm tới hơn 70% tổng số các ca tử vong tại Việt Nam.

CafeBiz kể: Cũng trong 9 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch quốc tế đến TP.SG tiếp tục tăng và đạt hơn 6,2 triệu lượt khách, tăng 14% so với năm trước và cao hơn mức trung bình cả nước 3% khiến cho nhu cầu thuê phòng khách sạn tại thành phố tăng mạnh. Công suất cho thuê phòng khách sạn đạt tỷ lệ 61% với nguồn cung 16.200 phòng khách sạn...

Dù thiếu hụt phòng 5 sao, nhiều dự đoán khách du lịch quốc tế sẽ sử dụng phòng thấp cấp hơn. Tuy nhiên, thống kê quý III cho thấy các phòng khách sạn 3-4 sao đang chững lại khi bị cạnh tranh khốc liệt bởi nguồn cung Homestay phát triển trên các nền tảng trực tuyến, và TP.SG cũng là nơi tập trung lượng phòng trực tuyến cao nhất nước.

Bnews kể: Dự báo Cần Thơ có thể khan hiếm thịt lợn vào dịp cuối năm… Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, có khả năng tại Cần Thơ sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm thịt lợn vào dịp cuối năm. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại hơn 2.200 hộ chăn nuôi ở 76/85 xã, phường của 9 quận, huyện. Số lượng lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là hơn 59.000 con với khối lượng hơn 3.300 tấn (chiếm hơn 40% tổng đàn lợn của Cần Thơ).

Báo Tổ Quốc kể: Theo UNICEF, ở Việt Nam, phụ nữ và trẻ nhỏ đang chịu nhiều ghánh nặng về suy dinh dưỡng. Cụ thể là, hiện có tới 10,3% phụ nữ bị nhẹ cân; 23,9% có tầm vóc thấp bé; 25,5% thiếu máu; 9,8% chị em bị thừa cân hoặc béo phì. Còn đối với trẻ em, có tới 23,85 trẻ em Việt Nam dưới năm tuổi bị thấp còi; 5,8% gầy còm; 28% thiếu máu; 5,9,% trẻ bị thừa cân…

Hàng loạt dẫn chứng về thói quen ăn uống bất hợp lý của người Việt như: Hiện có tới 57% người Việt Nam ăn thiếu rau, thừa muối, thừa bia rượu… chưa kể là thiếu vi chất (vitamin, I ốt,…). Đối với trẻ em Việt Nam, tình trạng thấp còi, suy dinh dưỡng đang cao hơn trung bình nhiều nước trên thế giới cũng như trong khu vực: 25% trẻ em Việt Nam bị thấp còi do suy dinh dưỡng, thậm chí con số này ở vùng miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên lên tới 30%, trong khi đó ở khu vực châu Á, Thái bình dương chỉ là 8%.

Báo Đồng Nai kể: Thông tin từ Cục Thống kê Đồng Nai cho biết, kim ngạch xuất cảng giày dép trong hơn 9 tháng của năm 2019 đã đạt gần 3,2 tỷ USD, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến, năm 2019, các doanh nghiệp sản xuất giày dép trên địa bàn tỉnh sẽ xuất cảng được 4,29 tỷ USD vì hiện các doanh nghiệp đã nhận được đơn hàng đến giữa và cuối năm 2020. Đây là sẽ là kỷ lục mới của ngành sản xuất giày dép Đồng Nai. Đa số các doanh nghiệp giày dép trên địa bàn tỉnh sản xuất gia công theo đơn đặt hàng của các hãng giày nổi tiếng thế giới như: Nike, Adidas, Puma, Vans..

Báo Cung & Cầu kể chuyện thủy sản: Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới đây có công hàm thông báo đồng ý bổ sung 3 loại thủy sản của Việt Nam được phép xuất cảng vào nước này. Nhóm 3 sản phẩm thủy sản gồm ngao hoa, ngao trắng và nghêu lụa, có nguồn gốc được khai thác tự nhiên, do phía Việt Nam quản lý và chứng nhận với quy trình tương đồng.

Theo đó, Danh mục các sản phẩm thủy sản của Việt Nam được phép xuất cảng vào Trung Quốc gồm 85 loài thủy sản các loại, trong đó, 48 loài dùng làm thực phẩm, 36 loài dùng làm vật cảnh và 1 loài dùng làm giống nuôi.

Báo An Toàn Giao Thông kể: Từ 3 năm qua, cầu Hà Tân (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xuống cấp nghiêm trọng, nay càng thêm hư hỏng, mặt cầu bê tông bong tróc, các thân trụ cầu nứt gãy. Đoạn ngay giữa cầu sụt lún, gãy đôi cả thanh dầm. Cơ quan chức năng mới chỉ gia cố tạm bằng cọc chống đỡ và thu hẹp mặt cầu để giảm tải lưu thông. Mỗi ngày, hàng ngàn lượt phương tiện cùng người dân qua vẫn "liều mình" đánh đu tính mạng... Cây cầu có tuổi thọ gần 30 năm, dù được làm bằng bê tông nhưng trước sự tàn phá của thiên nhiên vùng nước ngập mặn đã xuống cấp nhanh trong những năm vừa qua.

Điển hình, năm 2017, cầu Hà Tân xuất hiện nhiều điểm gãy gập, sụt lún nghiêm trọng. Để đảm bảo lưu thông, thời điểm đó, UBND xã Duy Vinh lấy 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách xây dựng một cây cầu gỗ tạm cho người dân đi lại. Nhưng chỉ 1 năm sau, cây cầu tạm này cũng bị nước lũ cuốn trôi mất.

VnExpress kể: Ngày 15/10, gần một tuần sau khi xuất hiện tình trạng nước sạch có mùi lạ, Hà Nội họp báo cho hay kết quả xét nghiệm xác định mùi lạ liên quan đến chất Styren, chất này có tỷ lệ cao hơn 1,3 - 3,6 lần so với mức bình thường. Ngày 16/10, Công ty cổ phần Viwaco (đơn vị tiếp nhận nước sạch sông Đà để cấp cho khu vực phía Tây Nam Hà Nội) thông báo "ngừng cấp nước để súc xả tuyến ống truyền tải nước sạch từ nhà máy nước sông Đà". Thế là dân rủ nhau mua nước ở siêu thị… Đại diện một siêu thị ở khu dân cư gần Ngã Tư Sở cho hay, trong chiều 16/10 đã bán hơn 8.000 thùng nước đóng chai; sáng mai siêu thị này sẽ nhập thêm 6.000 thùng.

Báo Dân Trí kể chuyện tỉnh Gia Lai: Trường cao đẳng “đói” sinh viên, nhiều giảng viên phải đi “biệt phái”… Nhiều năm nay, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đang gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh. Tính riêng năm học 2019-2020, trường này dự kiến tuyển hơn 300 chỉ tiêu sinh viên nhưng chỉ tuyển được 93 sinh viên. Thực trạng đáng buồn nói trên khiến nhiều giảng viên phải đi biệt phái, chuyển công tác, xin nghỉ việc sớm.

Hiện nay, Trường CĐ Sư phạm Gia Lai đang gặp khó trong công tác tuyển sinh khiến 105 cán bộ, giảng viên, nhân viên và đặc biệt là 96 giảng viên có tình độ từ cử nhân đến tiến sĩ lâm vào tình cảnh thiếu việc làm. Cuộc sống của gia đình họ chịu nhiều ảnh hưởng từ việc này.