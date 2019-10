Báo USA Today Có Thể Ngưng Báo Giấy

Sau gần 40 năm hoạt động, USA Today và các trang web kỹ thuật số của nó sắp trải qua một cuộc tái cấu trúc lớn sẽ bao gồm xây dựng tiếp thị kỹ thuật số trong khi loại bỏ phiên bản in, theo bản tin hôm 16 tháng 10 của trang mạng poynter.org cho biết.

Thỏa thuận với công ty mẹ GateHouse, Tập đoàn đầu tư truyền thông mới, để mua Gannett, công ty sở hữu USA Today, sẽ không đóng cửa ít nhất một tháng nữa. Sẽ không có gì nhiều xảy ra - hoặc về mặt pháp lý có thể xảy ra - cho đến lúc đó, và đừng xem đây là công ty mới đặt hàng đầu tiên cho doanh nghiệp. Việc báo in có thể mất vài năm.

Nhưng hai nguồn thông tin, nói về bối cảnh, cho biết việc bỏ báo in của USA Today là một phần của các tính toán cho doanh nghiệp mới. Điều này rất có ý nghĩa, với phiên bản in ấn làm suy giảm lưu lượng trả tiền và quảng cáo tối thiểu.

Chủ nhiệm của USA Today là Maribel Perez Wadsworth viết trong email rằng, “Gannett không có kế hoạch ngừng phiên bản in của USA TODAY, đây vẫn là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Gannett vẫn cam kết báo chí chất lượng cao cho các cộng đồng chúng tôi phục vụ và chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra của chúng tôi và chúng tôi rất vui mừng khi tìm thấy một đối tác có cùng chí hướng trong New Media. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa hai công ty của chúng tôi sẽ thay đổi cục diện trong ngành kinh doanh in ấn và tin tức kỹ thuật số và, sau khi kết thúc giao dịch, chúng tôi mong muốn mang lại lợi ích hấp dẫn cho khán giả, khách hàng, nhân viên và cổ đông.”