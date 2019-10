Công Ty Quốc Việt Food Thắng Vụ Kiện Quyền Sử Dụng Chữ ‘Cốt’

Hình ảnh trong buổi họp báo.



Garden Grove (Bình Sa)- - Tại văn phòng mới Công Ty Quốc Việt Food Inc số 12221 Monarch Street, Thành phố Garden Grove CA 92841 vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019 Công Ty Quốc Việt Food, Inc đã tổ chức buổi họp báo để chính thức công bố kết quả thắng kiện qua phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Liên Bang giữa Công Ty Quốc Việt Food và Công Ty VV Food

Tham dự buổi họp báo có các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo Việt ngữ tại Nam California.

Trên bàn chủ tọa buổi họp báo có: ông Tuấn Nguyễn, Tổng giám đốc Quốc Việt Foods, Inc., cùng các luật sư: William Buus, John Trần và Rosalind Ong thuộc tổ hợp luật sư Rhema Law Group, P.C. Ngoài ra còn có Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng giúp thông dịch một số danh từ chuyên môn về thực phẩm.

Điều hợp chương trình do ông Nguyễn Văn Khoa,

Mở đầu buổi họp báo Ông Nguyễn Văn Khoa thay mặt Ban giám đốc gởi lời chào mừng và cảm ơn các cơ quan truyền thông đã đến tham dự buổi họp báo, sau đó ông giới thiệu ông Tuấn Nguyễn, Tổng giám đốc công ty Quốc Việt Foods, Inc lên trình bày vụ thắng kiện về việc công ty Quốc Việt Food được quyền xử dụng chữ ‘CỐT’.

Ông Tuấn Nguyễn cho biết, sau cuộc tranh tụng kéo dài tám năm với hãng VV Foods, LLC. Về việc tranh tụng liên quan đến chữ “cốt” mà người tiêu thụ vẫn thường thấy trong các sản phẩm của Quốc Việt Foods như: “Cốt Phở Bò,” “Cốt Phở Gà” “Cốt Súp Chay”, “Cốt Bún Bó Huế”, “Cốt Súp Heo”, “Cốt Súp Gà”, “Cốt Lẩu Thái”, “Cốt Canh Chua”, “Cốt Bún Rêu”, “Cốt Hủ Tiếu”, “Cốt Súp Cà Ri”, “Cốt Súp Hoành Thánh”, “Cốt Súp Bò”, “Cốt Phở Chay”, “Cốt Bò Kho”, “Cốt Sinh Tố”. Cuộc tranh tụng kéo dài sau tám năm với nhiều diễn biến, sau cùng, phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Liên Bang đã quyết định phần thắng về tay Quốc Việt Foods. Qua phán quyết nầy tòa đã xử VV Foods phải bồi thường cho công ty Quốc Việt Foods số tiền là $750,000 thiệt hại, và phải trả tiền chi phí về việc thông báo trên các cơ quan báo chí Việt ngữ.

Ông Tuấn Nguyễn cho biết: “Chữ ‘cốt’ mà chúng tôi sử dụng trong các sản phẩm của Quốc Việt Food không phải chữ ‘nước cốt’ thường được dùng trong tiếng Việt. Vì thế, nó là một tên riêng mà chỉ có Quốc Việt Food mới sử dụng mà thôi.”

Tòa đã quyết định rằng Quốc Việt Foods là hãng thực phẩm đầu tiên sử dụng chữ “cốt” trong một chữ mà thông thường phải viết là “nước cốt cô đọng” mới đủ nghĩa. Do đó, VV Foods không thể dùng chữ “cốt” theo nghĩa mà Quốc Việt Food đã đặt ra. Chữ “cốt” này là tài sản trí tuệ của Quốc Việt Foods.

Ông John Trần cho biết: “Tầm quan trọng của vụ án này không phải là cách dùng chữ ‘cốt’ mà là không thể ngang nhiên lấy công sức của người khác làm lợi nhuận cho mình. Quốc Việt Foods hoan nghênh mọi sự cạnh tranh nếu nó đem lại lợi ích cho cộng đồng.”

Trong lúc nầy Cô Rosalind Ong cho biết: “Có hai cách làm ăn là cách làm đúng và cách làm sai. Trong trường hợp này, họ làm sai hoàn toàn.”

Hiện giờ, Quốc Việt Foods có 16 sản phẩm có chữ “cốt” đã có bản quyền và vẫn đang chuẩn bị sản xuất thêm nữa.

Như vậy chữ “cốt” của Quốc Việt Foods không chỉ để chỉ các loại súp mà còn nói về trái cây… Phán quyết này có giá trị trên toàn quốc Hoa Kỳ chứ không riêng tiểu bang California. Công ty cũng đang tiến hành thủ tục xin bản quyền tại Việt Nam,

Ông Nguyễn Văn Khoa cho chúng tôi biết: “Từ hơn ba năm nay, trước khi tòa có phán quyết cuối cùng, VV Foods đã bị ép phải lấy hết mọi sản phẩm có tính vi phạm bản quyền của Quốc Việt Foods ra khỏi thị trường. “Chúng tôi đã trực tiếp nói chuyện với hãng in nhãn hiệu của họ và trình bày sự việc. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hãng in này đồng ý không tiếp tục in nhãn có ảnh hưởng đến chúng tôi,”

Quốc Việt Foods, Inc. có cơ sở tại Orange và Fullerton, Nam California, là công ty sản xuất thực phẩm đa dạng và có nhiều mặt hàng bán tại nhiều chợ Việt Nam cũng như một số hệ thống chợ Mỹ nay vừa có thêm cơ sở thứ ba, là cơ sở mới nhất ở địa chỉ tại số 12221 Monarch Street, Thành phố Garden Grove CA 92841, cơ sở nầy rộng khoảng 45,000 sqft.

Theo ông Tuấn Nguyễn, mục đích của Quốc Việt Foods là giữ gìn truyền thống Việt Nam cho các thế hệ trẻ qua việc giới thiệu đến thế giới các món ăn Việt Nam phổ biến và truyền thống.

Trong dịp nầy, ông Tuấn Nguyễn Tổng Giám Đốc Công Ty gởi lời cám ơn đến tất cả đồng hương đã ủng hộ sản phẩm của Quốc Việt Foods trong những năm qua, ông không quên cảm ơn các cơ quan truyền thông đã giúp công ty kịp thời phổ biến những tin tức có liên quan đến công ty.

Mọi chi tiết liên lạc: (714) 283-3663, (714) 878-7409, hoặc Email:

