Đi Bộ Chậm: Dấu Hiệu sớm của Mất Trí

Tốc độ đi bộ có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh giết người của một người bao gồm chứng mất trí - hàng thập niên trước khi các triệu chứng phát triển, theo nghiên cứu mới cho thấy.

Bộ não và cơ thể của những người đi bộ chậm được phát hiện đã già đi nhiều hơn khi họ 45 tuổi so với những người đi bộ nhanh hơn.

Phổi, răng và hệ thống miễn dịch của họ cũng có xu hướng xấu hơn so với các đồng nghiệp di chuyển nhanh hơn.

Hơn nữa, những người chậm chạp có thể được xác định từ ba tuổi bằng cách sử dụng các bài kiểm tra nhanh nhẹn tinh thần.

Những phát hiện này có thể dẫn đến một chương trình sàng lọc thời thơ ấu cho bệnh Alzheimer và các tình trạng đe dọa tính mạng khác.

Tác giả chính, Tiến sĩ Line Rasmussen, một nhà thần kinh học tại Đại học Duke, nói rằng, 'Điều thực sự nổi bật là ở những người 45 tuổi, không phải bệnh nhân già thường được đánh giá bằng các biện pháp như vậy'.

Người ta sợ một trong những lý do khiến các thử nghiệm thuốc mất trí nhớ liên tục thất bại là chúng được cho quá muộn, một khi chứng rối loạn đã nhiều.

Dấu hiệu của sức khỏe kém có thể được phát hiện ở tuổi trung niên với một bài kiểm tra đi bộ đơn giản, theo Tiến sĩ Rasmussen cho biết.

Các cá nhân chậm hơn đã được tìm thấy có 'lão hóa nhanh' trên thang đo 19 được nghĩ ra bởi nhóm Hoa Kỳ và Anh Quốc.