Phát ngôn viên Khối đảng Xanh về nhân quyền

trong Quốc hội Liên Bang Đức bảo trợ cho Hoàng Đức Bình

Bà Margarete Bause, dân biểu Quốc hội Liên Bang Đức, đã cho loan báo trên Facebook(1) chính thức nhận bảo trợ cho ông Hoàng đức Bình, một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và môi sinh Việt Nam, theo chương trình "Dân biểu bảo vệ dân biểu" của Quốc hội.

Trong nhiều năm, bà Bause là chủ tịch đảng Xanh tại bang Bavaria, và thắng cử vào Quốc hội Liên bang vào tháng 9 năm 2017, hiện đảm trách chức vụ Phát ngôn viên Khối đảng Xanh về nhân quyền trong Quốc hội Liên Bang Đức và một trong 5 Đại diện Khối đảng trong Uỷ Ban nhân quyền Quốc hội liên bang Đức .

Cho biết về động lực làm việc của mình, nữ dân biểu Bause đã viết (2):

Một chính sách đối ngoại có định hướng nhân quyền phải đặt những vi phạm quyền cơ bản này vào trung tâm của mọi quan hệ quốc tế, dù đối với Trung Quốc, Nga, Syria, Yemen, Ai Cập, Myanmar...v.v...:Thủ phạm phải bị bắt chịu trách nhiệm. Tất cả chúng ta hoạt động trong lĩnh vực chính trị, kinh doanh và xã hội dân sự, đều có trách nhiệm đứng về phía nạn nhân và phía những người bảo vệ nhân quyền dũng cảm.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bản dịch tiếng Việt

của tổ chức VETO! Human Rights Defenders‘ Network

(VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền)

Email: VETO.germany@gmail.com, Web: www.veto-network.org

----------------------------------------------------

Thông cáo báo chí của dân biểu Margarete Bause, Phát ngôn viên Khối đảng Xanh về nhân quyền trong Quốc hội Liên Bang Đức



Ngày 12 tháng 10 năm 2019, lúc 8g47

Đây là Hoàng Đức Bình – Người bảo vệ nhân quyền và môi sinh Việt Nam

Bình bị bắt vào tháng 5 năm 2017 sau khi thực hiện một loạt báo cáo về thảm họa môi trường do Tập đoàn thép Đài Loan Formosa Hà Tĩnh gây ra, dọc theo bờ biển Việt Nam. Đầu năm 2018, ông bị kết án 14 năm tù với lý do " Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước ". Một Tổ công tác của Liên Hiệp Quốc sau đó đã phê bình việc bắt giữ này là "độc đoán".

Hoàng Đức Bình là một trong số đông những tù nhân chính trị tại Việt Nam đang bị giam giữ trong những điều kiện khốn khổ vì những cáo buộc giả dối. Trường hợp của ông đại diện cho hàng trăm trường hợp của tù nhân chính trị khác. Đó là lý do mà Hoàng Đức Bình đã được tôi chọn đưa vào chương trình bảo trợ của Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức. Là người đỡ đầu, tôi sẽ hỗ trợ ông Bình và vụ việc của ông cho đến khi ông được trả tự do và phục hồi danh dự. Hỗ trợ quốc tế sẽ có ảnh hưởng sinh tồn tại những nơi mà con người còn tranh đấu cho #nhân quyền và dân quyền dù có bị đàn áp khốc liệt.

Tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho Hoàng Đức Bình ngay lập tức và vô điều kiện, và bồi thường thích đáng cho thời gian ông bị cầm tù.

Bảo vệ môi trường không phải là một tội ác!

(1) https://www.facebook.com/search/top/?q=margarete%20bause&epa=SEARCH_BOX

(2) https://www.margarete-bause.de/de/topic/15.zur-person.html