9 Căn Bệnh Bác Sĩ Hay Chẩn Đoán… Nhầm!

Bạn có bao giờ nghĩ rằng bác sĩ của mình chẩn đoán bệnh nhầm? Đây là một sự thật trên mức… “có thể”! Một nghiên cứu cho thấy trên 20% bệnh nhân bị chẩn đoán bệnh nhầm, theo AARP. Bác sĩ có thể phạm sai lầm, nhưng khi rơi vào những điều kiện y khoa nghiêm trọng, việc chữa trị đúng là vô cùng cần thiết.

Để phòng ngừa bị chẩn đoán nhầm, việc đầu tiên là phải ghi nhận các triệu chứng cẩn thận và nói rõ cho bác sĩ biết. Ngoài ra, việc biết trước những căn bệnh hay bị chẩn đoán nhầm cũng là một điều tốt. Trên tạp chí “Eat This, Not That!” mới đây có liệt kê thông tin hữu ích này. Sau đây là 9 căn bệnh thường bị bác sĩ chẩn đoán sai:

1- Đau do cơ xơ hóa. Rối loạn này có cùng triệu chứng với một số bệnh khớp như: viêm khớp do thấp khớp và viêm khớp do lupus, đó là lý do dễ chuẩn đoán nhầm. Mệt mỏi, đau cơ, đau khớp, xuống tinh thần cũng đặc trưng của bệnh cơ xơ hóa.

2- Bệnh đường ruột tự miễn do ruột phản ứng với gluten. Khỏang 83% bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm, hay không được chẩn đoán căn bệnh này. Dr.Sophie Balzora giải thích rằng xét nghiệm máu một số kháng thể nào đó là cách tốt nhất để loại trừ khả năng bị bệnh đường ruột loại này.

3- Ung thư. Thật là đáng sợ khi biết có hơn 40% trường hợp bác sĩ chẩn đoán nhầm loại ung thư. Những triệu chứng khó xác định, và có thể định bệnh sai. Đó là lý do tại sao ý kiến thứ nhì luôn quan trọng, đặc biệt là khi bác sĩ của bạn không chuyên về ung thư.

4- Trầm cảm. Có thể biểu hiện ra các triệu chứng trên cơ thể như nhức đầu, mệt mỏi, đau cơ. Bác sĩ thường có khuynh hướng điều trị những triệu chừng này, mà bỏ qua những bệnh lý về tinh thần. Đó là lý do trầm cảm thường khó được chẩn đoán.

5- Parkinson. Triệu chứng thường khởi đầu chậm đối với bệnh Parkinson. Tay run nhẹ, mất thăng bằng nhẹ, đôi khi co cứng. Những biểu hiện này lại giống với những bệnh thần kinh khác. Đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh để lấy ý kiến thứ nhì, thậm chí là thứ ba là cần thiết.

6- Bóc tách động mạch chủ. Thông thường, bác sĩ hay chẩn đoán nhầm bệnh này với bệnh tim như nhồi máu cơ tim. Điều trị sớm rất quan trọng đối với căn bệnh này, thường được chẩn đoán qua CT Scan hoặc chụp quang tuyến X

7- Bệnh tuyến giáp. Những chức năng chính yếu của cơ thể được điều khiển bằng hormone của tuyến giáp. Nhược giáp có thể gây ra những triệu chứng như mệt mỏi, tăng cân, trong khi cường giáp có thể làm tăng nhịp tim, sụt cân. Việc xét nghiệm máu TSH hormone sẽ giúp chẩn đoán những tình trạng này và điều trị thích hợp.

8- Migraines (nhức nửa đầu). Nhức đầu có thể là triệu chứng của nhiều vấn đề sức khỏe khác, từ viêm xoang cho đến trầm cảm, đó là lý do bệnh nhân migraines bị chẩn đoán sai. May mắn là bác sĩ chuyên khoa thần kinh có thể chẩn đoán migraines bằng những xét nghiệm thần kinh.

9- Bệnh đa xơ cứng. Việc chẩn đoán bệnh tự miễn này là dễ nhầm lẫn. Bệnh nhân có thể đã phải điều trị nhiều năm cho những căn bệnh khác như tổn thương thần kinh, migraines. Cả triệu chứng và kết quả MRI đều giống như bị tai biến mạch máu não, migraines, hay thiếu vitamin B12