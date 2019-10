Bảo Hiểm XH, Tiêu, Bóng Đá, Mất Điểm, Tôm

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn tránh né bảo hiểm xã hội…

Một Thế Giới kể: Hiện nay, cả nước có 610.000 doanh nghiệp hoạt động nhưng đang quản lý thu BHXH được 327.000 doanh nghiệp. Như vậy, còn tới 283.000 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động.

Infonet kể: Một doanh nghiệp xuất cảng tiêu của Việt Nam bị lừa gần 62.000 USD… Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal cho biết đơn vị này vừa nhận được thư của một doanh nghiệp xuất cảng tiêu của Việt Nam nhờ hỗ trợ đòi tiền hàng một công ty tại Senegal, trị giá lô hàng gần 62.000 USD.

Báo Nhân Dân kể chuyện bóng đá: Quang Hải ghi bàn đẳng cấp, Việt Nam thắng nghẹt thở Malaysia 1-0… Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng rất xứng đáng trên sân nhà với tỷ số 1-0 trước đội khách Malaysia, qua đó có được bốn điểm sau hai trận đấu đầu tiên tại bảng G Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Báo Người Lao Động kể: Ngay sau khi đánh bại Malaysia 1-0, tuyển Việt Nam chỉ kịp nghỉ ngơi vài giờ trước khi lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào ngày 15-10 tới tại đảo Bali. Chính vì hành trình gấp gáp của thầy trò HLV Park Hang-seo nên ngay sau trận đấu, toàn đội đã di chuyển về khách sạn để thu xếp hành trang. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ lên đường ra sân bay Nội Bài vào khoảng 2 giờ 30 sáng 11-10 để bắt chuyến bay lúc 5 giờ vào TP.SG.

Báo SGGP kể về một đại học SG: Sinh viên, giảng viên điêu đứng vì… mất điểm… “Chuyện thật như đùa” đang diễn ra tại Trường Đại học (ĐH) Công nghiệp TP.SG khi dữ liệu điểm (điểm quá trình học, điểm thi) bị mất sạch, khiến sinh viên không đủ điểm xét tốt nghiệp.

Để “chữa cháy”, từ lãnh đạo khoa, bộ môn đến giảng viên bị ban giám hiệu yêu cầu bằng mọi cách phải cho… điểm khống. Trong khi đó, nguyên nhân mất điểm, việc xử lý trách nhiệm bị giấu nhẹm!

Báo Doanh Nghiệp VN kể: Sau khi giảm ở những tháng đầu năm, xuất cảng tôm Việt Nam sang Trung Quốc bắt đầu phục hồi trong 3 tháng gần đây với mức tăng trưởng hai con số.

Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 8, xuất cảng tôm Việt Nam sang Trung Quốc tăng 30%, đạt 51,4 triệu USD. Tính chung 8 tháng của năm 2019, xuất cảng tôm sang thị trường này đạt 336,5 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo Đầu Tư Tài Chính kể: Đông Nam Á có 360 triệu người dùng Internet, với hơn 90% kết nối mạng chủ yếu qua điện thoại di động; nền kinh tế Internet Đông Nam Á trên đà đạt 100 tỷ USD vào cuối năm 2019 và tiếp tục tăng đến con số 300 tỷ USD vào năm 2025.

Tại Việt Nam, nền kinh tế số có tốc độ tăng trưởng bứt phá, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia), ước đạt 12 tỷ USD năm 2019 và dự kiến đạt 43 tỷ USD năm 2025. Việt Nam là thị trường thu hút đầu tư đứng thứ 3 trong khu vực, với 600 triệu USD đầu tư từ 2018 đến nửa đầu 2019. Năm 2019, số lượng thương vụ đầu tư ít hơn nhưng giá trị cao hơn. Một số thương vụ đầu tư vào MoMo, Sendo, Topica từ các nhà đầu tư quốc tế góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các đầu tư.

Thông tấn Nga Sputnik kể chuyện hàng Tàu nhãn Ta: các cơ quan chức năng phát hiện, lô hàng gồm 47 kiện quần áo đựng trong container do Công ty THHH Thịnh Hòa (Phường 15, Quận Tân Bình) nhập cảng từ Trung Quốc. Đáng chú ý, tất cả lô hàng này đều ghi xuất xứ Trung Quốc, tuy nhiên, qua kiểm tra, có nhiều mẫu quần áo đều được dán nhãn mác “Made in Vietnam”, “Made in Korea”. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng phát hiện bên trong container có rất nhiều túi đựng nhãn mác “Made in Korea”.

Giới phân tích đánh giá, đây là một trong những nguyên nhân chủ chốt khiến cán cân thương mại Việt- Trung có sự biến động theo hướng tăng nhập siêu từ Trung Quốc trong suốt thời gian qua dưới ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Tình trạng này không chỉ báo động ở Việt Nam mà còn là nỗi lo của nhiều nước ASEAN khác, đặc biệt là Malaysia và Philippines. Tiến hành so sánh biến động xuất cảng của các nhóm ngành hàng của Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á cũng ghi nhận xu hướng tăng đột biến các mặt hàng bị Hoa Kỳ đánh thuế.

Báo Tiền Phong kể: Ngày 10/10, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ và Công an TP.SG triệt phá đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỷ đồng do Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, ngụ TP.SG) cầm đầu.

Ngày 8/10, công an chia thành 10 mũi vây bắt, khám xét khẩn cấp 10 địa điểm trong đường dây đánh bạc của nhóm Long, bắt giữ 11 đối tượng. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm hơn 4 tỷ đồng, hơn 100.000 USD, hàng chục thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại và hàng ngàn trang tài liệu in từ các trang tài khoản cá độ bóng đá…

Báo Pháp Luật kể chuyện Sài Gòn: Chỉ một số ít công nhân có tích lũy… Theo khảo sát của Viện Công nhân và công đoàn năm 2018, công nhân Sài Gòn khổ bi đát:

- 17,4% công nhân có dư và tích lũy.

- 43,7% vừa đủ trang trải cuộc sống

- 26,5% phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ.

- 12,5% thu nhập không đủ sống

Bản tin Zing kể: Cô giáo đánh nhiều học sinh lớp 2 tại TP.SG làm đơn xin cứu xét… Ngày 10/10, cô N.H.H. - giáo viên bị phụ huynh tố cáo có hành vi đánh, mắng học sinh tại trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú - đã làm đơn xin cứu xét gửi đến chủ tịch UBND quận này.

Trong đơn, cô H. thừa nhận mình là người xuất hiện trong đoạn video có hành động đánh, véo tai, tát nhiều học sinh lớp 2. Nữ giáo viên giải thích do tuần đầu của năm học, học sinh nói chuyện nhiều, chưa đi vào nề nếp, không chịu làm bài, quên sách vở, đánh nhau, thậm chí là chửi thề, lấy sách vở vẽ bậy.

Báo Đồng Nai kể: Những ngày này, nông dân ở vùng trồng hoa trên địa bàn huyện Thống Nhất (2 xã Quang Trung và Gia Tân 3) đã xuống giống, bắt đầu một mùa trồng hoa mới để kịp bán vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Nhiều người trồng hoa bán vào dịp Tết cho hay, phần lớn người dân trồng rau đều chuyển sang trồng hoa vì thu nhập cao gấp 4-5 lần so với trồng rau, trừ một số hộ đã ký hợp đồng cung cấp rau thì không thể chuyển sang trồng hoa.

Kinh Tế Nông Thôn kể chuyện Đắk Lắk: Voi rừng về bản phá hoại 19,5ha hoa màu… Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Nông cho biết, từ đầu năm đến nay, đã có 16 đợt voi rừng kéo về bản kiếm ăn, dọc đường đi đã phá hoại số lượng lớn hoa màu. Theo đó, voi rừng đã đến những khu vực gần rừng thuộc các huyện như: Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar (Đắk Lắk) và Cư Jút (Đắk Nông) để kiếm ăn. Trong quá trình di chuyển, voi rừng đã phá hoại 19,5 ha hoa màu, và 4 chòi rẫy của người dân, đồng thời, làm 1 voi nhà bị thương.

Kinh Tế Đô Thị kể: Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách 1.000 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam (V1000) năm 2018. Ngoài các tên tuổi quen thuộc như Viettel, Techcombank. Vinamilk… trong top đầu, danh sách năm nay còn chứng kiến sự nỗ lực bứt phá của nhiều DN như SSI tăng 58 bậc so với xếp hạng năm trước…

Báo Đầu Tư VN kể: Thời gian qua, người dân Vũng Tàu và du khách liên tục có những phản ứng gay gắt về dự án Cụm Dịch vụ ga Cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu (phường 1, TP Vũng Tàu).

Nhiều người lo ngại dự án sẽ phá vỡ cảnh quan tự nhiên được kết hợp giữa núi rừng và biển cả, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nếu dự án hoàn thành thì sẽ tạo một điểm nhấn cho TP Vũng Tàu vốn dĩ đang nghèo nàn các sản phẩm du lịch.

Những ngày qua, khi chủ đầu tư tiến hành thi công mặt bằng của dự án thì người dân phản ứng quyết liệt. Bởi, một dự án lớn lấn biển được triển khai nhưng người dân không hề hay biết.

Hà Nội Mới kể: Phát triển du lịch cộng đồng là một trong những cách đưa Bát Tràng trở thành điểm du lịch hấp dẫn của Thủ đô. Theo Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Phạm Văn May, mỗi năm Bát Tràng đón trên 20 vạn lượt khách nội địa và quốc tế, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 20%. Hiện Bát Tràng đang triển khai thực hiện Đề án và Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch tỷ lệ 1/500, theo đó sẽ có các công trình như: Trung tâm thương mại gốm sứ Bát Tràng, khu bảo tàng gốm sứ, khách sạn ven sông Bắc Hưng Hải... “Đây là “cái lõi” phát triển du lịch để qua đó thực hiện công tác bảo tồn cũng như nâng tầm giá trị của nghề gốm sứ truyền thống, đưa Bát Tràng trở thành điểm du lịch quốc tế”, ông May cho biết.

VnEconomy kể chuyện may dệt: Tuy không chịu tác động trực tiếp nhưng ngành dệt may cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Theo số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), tổng kim ngạch xuất cảng dệt may 9 tháng năm 2019 ước đạt 29,24 tỷ USD, tăng 9,23% so với cùng kỳ, hoàn thành 74% kế hoạch năm 2019.

Trong đó, giá trị thặng dư thương mại đạt 15,24 tỷ USD, tăng 16,77% so với cùng kỳ năm 2018. Nếu tính riêng 8 tháng, xuất cảng dệt may của doanh nghiệp FDI đạt 12,86 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng kim ngạch xuất cảng nhóm hàng này.