Pechanga Resort Casino Đoạt Danh Hiệu Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Nam Cali Và Thắng Nhiều Cuộc Thăm Dò Ý Kiến Độc Giả Quan Trọng Khác

Vẻ đẹp lộng lẫy của Sòng Bài Pechanga Resort Casino.

Vẻ đẹp lộng lẫy của Sòng Bài Pechanga Resort Casino.

Kết quả những cuộc thăm dò ý kiến độc giả năm 2019 của hai tờ The Press-Enterprise và Orange County Register đã được tiết lộ, Pechanga đã được bầu là “Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Nam Cali - Best Southern California Casino.” Đồng thời, Pechanga cũng đã chiếm được vị trí hạng nhất trong các thể loại “Khách Sạn Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Resort,” “Giải Trí Tuyệt Vời Nhất - Best Entertainment,” “Poker Tuyệt Vời Nhất - Best Poker,” “Spa Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Spa” và “Sân Golf Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Golf Course” trong cuộc thăm dò ý kiến độc giả của tờ Southern California Gaming Guide’s.

Thêm vào đó, trong cuộc thăm dò ý kiến độc giả 'online' trong cả nước do tờ USA Today’s 10Best.com tổ chức, Pechanga đã được xếp vào Top 3 các thể loại “Khách Sạn Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Hotel” và “Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas - Best Casino Outside Las Vegas”. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến về “Khách Sạn Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất - Best Casino Hotel” cho thấy Pechanga xếp hạng ba, chỉ sau Mohegan Sun và Foxwoods có một chút mà thôi.

Sau công cuộc nới rộng trị giá $300M, Pechanga Resort Casino đã làm đối thủ cạnh tranh của bất kỳ sòng bài nào khác ở California hay Nevada. Với một sàn sòng bài diện tích 200,000 sq.ft. kết hợp với vô số loại bài bàn và máy kéo hào hứng kích thích, Pechanga có sàn sòng bài rộng nhất California. Với tháp khách sạn 14 tầng vừa mới xây, Pechanga hiện đang có tổng cộng 1,090 phòng và 'suite' sang trọng. Khu Spa hai tầng Spa Pechanga cũng đã chiếm quá nhiều giải thưởng. Cộng thêm vào đó, Pechanga Summit rộng 40,000 sq.ft. có khả năng tổ chức những sinh hoạt đông tới 3,000 người tham dự, còn Pechanga Theater là địa điểm lý tưởng 1,200 chỗ cho các Show biểu diễn thượng thặng. Quý vị sẽ cùng gia đình vẫy vùng nô đùa nước mát tại The Cove hay nuông chiều cái thú ăn ngon của mình tại một trong 13 nhà hàng. Xin mời quý vị đến "Tận Hưởng Những Sự Kết Hợp Tuyệt Vời” tại Pechanga Resort Casino. Pechanga chỉ cách Los Angeles không tới hai giờ lái xe, và San Diego khoảng một giờ.

Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến hơn 5,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng khách sạn, ăn uống, Spa và thú chơi Golf cấp đẳng tranh giải tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino.

Pechanga Resort Casino wins Best Southern California Casino and Other Major Readers’ Polls

The result of the readers’ polls of 2019 held by The Press-Enterprise and Orange County Register has been revealed, Pechanga was voted “Best Southern California Casino.” At the same time, Pechanga also picked up first place wins in the categories of “Best Casino Resort,” “Best Entertainment,” “Best Poker,” “Best Casino Spa” and “Best Casino Golf Course” in the Southern California Gaming Guide’s readers’ poll.

Likewise, in the national online readers’ poll held by USA Today’s 10Best.com, Pechanga came in as one of the top three in the “Best Casino Hotel” and the “Best Casino Outside Las Vegas” categories. Among the result of the “Best Casino Hotel” poll, Pechanga came in third, just a little behind Mohegan Sun and Foxwoods.

The $300M Pechanga Resort Casino spent on their resort expansion would rival any casino in California or Nevada. With 200,000-square foot of casino floor combined with an exhilarating array of table games and slots, Pechanga has the largest casino floor in California. With the addition of the newly built 14-story hotel tower, there are now a total of 1,090 luxurious rooms and suites. The two-story spa facility Spa Pechanga has also won numerous awards. In addition, the 40,000-square foot Pechanga Summit can accommodate 3,000 event goers, whereas, the Pechanga Theater has 1,200 seats to host top-notch entertainment shows. Make a splash at The Cove with your family or indulge your culinary cravings at one of our 13 restaurants. Come “Play Your Perfect Combination” at Pechanga Resort Casino. Pechanga is just a less than two-hour drive from Los Angeles and about a one-hour drive from San Diego.

About Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Named the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway. Offering more than 5,000 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 hotel rooms, dining, spa and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free (877) 711-2946 or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino.