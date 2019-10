Quyền từ chối phục vụ của nhà hàng hay tiệm Nail

Tại các cơ sở thương mại mà đặc biệt là nhà hàng và tiệm Nail khắp Hoa Kỳ, thường thấy có trưng bảng thông báo “We reserve the right to refuse service to anyone” (tạm dịch: “Chúng tôi dành quyền từ chối phục vụ bất kỳ người nào”).





Trên thực tế, từ chối phục vụ khách hàng là một việc không đơn giản như bản thông báo mà chủ các cơ sở thương mại thường treo trong tiệm như vừa kể trên. Vì rằng mặc dầu việc từ chối phục vụ khách hàng là quyền hợp pháp của cơ sở thương mại, nhưng cơ sở thương mại vẫn không thể tùy tiện từ chối phục vụ “bất kỳ người nào”. Căn cứ vào luật chống kỳ thị của liên bang và luật của hầu hết các tiểu bang, cơ sở thương mại có thể sẽ gặp rắc rối trước toà án nếu đối xử khác biệt với người được xem là thành phần được bảo vệ bởi luật pháp (protected class). Theo Đạo Luật về Dân Quyền của liên bang Hoa Kỳ ra đời năm 1964 (The Civil Rights Act of 1964), một người không thể bị kỳ thị hay đối xử khác biệt vì:





- Chủng tộc hay màu da

- Nguồn gốc quốc gia hay tình trạng công dân

- Tôn giáo hay tín ngưỡng

- Giới tính

- Tuổi tác

- Tàn tật

- Thai nghén

- Cựu chiến binh





Ngoài luật liên bang, luật chống kỳ thị tại một số tiểu bang còn được nới rộng nhằm bảo vệ thêm nhiều thành phần khác. Ví dụ tại California, thành phần được bảo vệ còn bao gồm thêm tình trạng hôn nhân; tình trạng bệnh lý hoặc người bị AIDS/HIV; tham gia đảng phái hoặc hoạt động chính trị; hay nạn nhân các vụ bạo hành trong gia đình.





Trường hợp nào cơ sở thương mại có quyền từ chối phục vụ?





Khi phải từ chối phục vụ khách hàng, cơ sở thương mại cần có lý do chính đáng để không gặp rắc rối với luật pháp. Nói chung, việc từ chối phục vụ một khách hàng sẽ hoàn toàn chính đáng trong trường hợp sự có mặt của khách hàng đó làm mất an toàn và thoải mái của những khách hàng khác, và của cơ sở thương mại. Ví dụ điển hình là khi khách hàng gây ồn ào quá mức, hoặc làm mất trật tự trong cơ sở thương mại. Ngoài ra, cơ sở thương mại cũng có quyền từ chối phục vụ trong những trường hợp như sau:





- Khách hàng đến ngoài giờ mở cửa theo quy định

- Khách hàng đến không hẹn trước, và cơ sở thương mại đang đầy khách

- Khách hàng thiếu sự vệ sinh cần thiết, hay không mặc áo hoặc không mang giày dép, v.v…





Nói chung, bảng thông báo "Right to Refuse Service to Anyone" tại một cửa tiệm không phải là một thứ giấy phép để một cơ sở thương mại có quyền từ chối phục vụ khách hàng, nếu sự từ chối đó là dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia. Và trong những vụ thưa kiện, bảng thông báo này sẽ không thể ngăn được kết luận của tòa án rằng sự tùy tiện phân biệt đối xử là một hành động kỳ thị bất hợp pháp.





Tóm lại, để tránh rắc rối từ những vụ thưa kiện hay khiếu nại vì kỳ thị, cơ sở thương mại dầu có treo bảng "Right to Refuse Service to Anyone" hay không, cũng đều phải tuân hành các luật lệ chống kỳ thị của liên bang và của tiểu bang, và không thể đối xử khác biệt với người được xem là thành phần được bảo vệ bởi luật pháp.





Cần thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh, điện thoại (949) 943-4396.





Tom Huỳnh, J.D.

T.Huynh@1stcounsel.com