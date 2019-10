Bill Gates Tặng 700 Triệu Để Cứu Hàng Triệu Người

Tỉ phú từ thiện Bill Gates hứa tặng 700 triệu đô la để chống các bệnh giết hàng triệu người một năm, nói rằng các kỹ thuật thử nghiệm như cấy ghép cỡ que diêm để ngăn chận HIV có thể trở thành vũ khí mới trong nỗ lực toàn cầu.

Cấy ghép, được phát triển bởi công ty Merck & Co. và gắn vào ngay dưới làn da của cánh tay người bệnh, là trong số những đột phá đầy tiềm năng mà Gates sẽ nêu bật trong một bài phát biểu tại Pháp hôm Thứ Năm. Những thứ khác gồm thuốc chích ngừa bệnh lao GlaxoSmithKline Plc đang được phát triển.

Tổ Chức The Bill & Melinda Gates Foundation sẽ cung cấp số tiền nói trên cho Quỹ Global Fund để Chống Lại Bệnh AIDS, Bệnh Lao và Bệnh Sốt Rét trong vòng 3 năm tới, sẽ nâng tổng số tiền đóng góp kể từ năm 2002 tới 3 tỉ đô la, theo một thông báo từ nhóm từ thiện có trụ sở tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington cho biết. The Global Fund đang tìm cách gây quỹ ít nhất 14 tỉ đô la, gồm 1 tỉ đô la từ lãnh vực tư nhân.

Người đồng sáng lập công ty Microsoft đã chỉ ra những bước tiến đáng kể trong việc chiến đấu với 3 chứng bệnh nói trên, nói rằng ngân quỹ đã làm giảm số tử vong xuống tới 40% tại nhiều khu vực nơi mà quỹ này đầu tư.

Nhưng ông Gates cũng cảnh báo rằng các quốc gia giàu có có nguy cơ mất đi nhu cầu tiếp tục tài trợ cho những nỗ lực quốc tế đó.

“Ngày càng có nhiều quốc gia có vẻ bước lùi khỏi thế giới và nói rằng họ sẽ cắt nhiều thứ như tài trợ ngoại quốc,” theo ông Gates cho biết trong một bản sao lời phát biểu sẽ được đọc tại cuộc họp ở thành phố Lyon, Pháp.