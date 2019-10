Kiều Hối Gửi Về Sài Gòn Năm Nay Sẽ Tăng Lên Tới 5 Tỉ MK

SÀI GÒN -- Kiều hối về Sài Gòn trong năm có thể đạt tới 5 tỉ đô la, theo bản tin của báo Tuổi Trẻ Online cho biết hôm 9 tháng 10.Bản tin Báo Tuổi Trẻ Online cho biết chi tiết như sau.Theo Ông Phùng Công Dũng - chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho thấy kiều hối chuyển về địa bàn TP thông qua các hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ trong 9 tháng đầu năm 2019 ước tính khoảng 3,8 tỉ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, dự tính cả năm kiều hối gửi về TP.HCM sẽ đạt khoảng 5 tỉ USD.Ông Dũng cho rằng lượng kiều hối chuyển về địa bàn TP.HCM có sự gia tăng so với năm trước do số lượng người Việt Nam ở nước ngoài đang tăng lên, đặc biệt là lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài.Mặt khác, mạng lưới và hoạt động chi trả ngoại tệ qua các ngân hàng và công ty kiều hối được phát triển mở rộng, hiệu quả đa dạng hóa dịch vụ hơn.Các doanh nghiệp kiều bào cũng nhận định rằng nguồn kiều hối đầu tư của kiều bào tiếp tục là nguồn lực quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân TP.Ông Nguyễn Công Chính - Việt kiều Đức, ủy viên ban thường vụ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - cho rằng con số thống kê trên được vẫn chưa ghi nhận hết sự sôi động của Việt kiều về quê góp vốn, đầu tư sản xuất những năm gần đây.