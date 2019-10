Nhà Thơ Du Tử Lê Qua Đời Tại Quận Cam Hưởng Thọ 77 Tuổi

Nhà Thơ Du Tử Lê đọc thơ trong chương trình Thơ Nhạc ngày 26 tháng 1 năm 2018 tại hội trường Việt Báo.

WESTMINSTER (VB) -- Nhà Thơ Du Tử Lê, khuôn mặt lớn của nền văn học Việt Nam từ trước năm 1975 đến nay, đã qua đời vào lúc 8 giờ 6 phút tối Thứ Hai, ngày 7 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 77 tuổi, theo tin của ái nữ nhà thơ Du Tử Lê là cô Lâm Quỳnh thông báo cho bạn bè vào tối Thứ Ba, ngày 8 tháng 10 năm 2019.

Theo cô Lâm Quỳnh kể rằng tối Thứ Hai nhà thơ Du Tử Lê sau khi ăn tối về đã cảm thấy mệt và nằm nghỉ sau đó thì ông hôn mê và gia đình đã gọi cấp cứu đưa vào bệnh viện, nhưng ông đã ra đi lúc 8 giờ 6 phút tối cùng ngày.

Theo trang mạng www.dutule.com cho biết tiểu sử của nhà thơ Du Tử Lê được cập nhật vào ngày 6 tháng 8 tháng 2018 như sau.

Nhà thơ Du Tử Lê sinh năm 1942 tại Hà Nam. Năm 1954, theo gia đình di cư vào miền Nam. Ông là cựu học sinh trường Chu Văn An, Trần Lục rồi Đại Học Văn Khoa Saigon, nguyên sĩ quan QL/VNCH. Ông làm việc tại Cục Tâm Lý Chiến trong vai trò phóng viên chiến trường, trước khi làm Thư ký tòa soạn Nguyệt San Tiền Phong. Năm 1969, Du Tử Lê theo học khóa tu nghiệp báo chí tại thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana. Năm 1973, ông được trao giải Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc, bộ môn Thi Ca, với thi phẩm: “Thơ Du Tử Lê 1967-1972”

Ông định cư tại Hoa Kỳ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975.

Ông khởi sự làm thơ rất sớm, từ năm 1953 tại Hà Nội, với nhiều bút hiệu khác nhau, bút hiệu Du Tử Lê được dùng chính thức từ năm 1958 trên tạp chí Mai.

Thơ của ông xuất hiện trên nhiều tạp chí trong và ngoài nước. Ông có thơ đăng trên nhật báo Los Angeles Times, 1983 và New York Times, 1994.

Năm 1993, G.S. Neil L. Jaimeson chọn dịch và phân tích một bài thơ của Du Tử Lê in trong cuốn “Understanding Vietnam,” xuất bản bởi liên Đại Học Berkeley, UCLA, London, là sách giáo khoa về văn học Việt Nam cho nhiều đại học tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Vẫn theo tác giả này thì cùng với Nguyên Sa, sự đóng góp trí tuệ của Du Tử Lê cũng như LM Thanh Lãng và Nhất Linh – Nguyễn Tường Tam là điều không cần phải hỏi lại (Understanding Vietnam trang 344).

Du Tử Lê là một trong 6 nhà thơ Việt Nam thuộc thế kỷ thứ hai mươi, có thơ được chọn in trong tuyển tập “Thi Ca Thế Giới Từ Thời Thượng Cổ tới hôm nay / World Poetry - An Anthology of Verse from Antiquity to Our Time” do nhà W.W. Norton New York, New York ấn hành năm 1998.

Thơ của ông cũng được một số đại học dùng để giảng dạy cho sinh viên từ năm 1990.

Ký giả Jean Claude Pomonti, một nhà báo hàng đầu của tạp chí Le Monde đã chọn một bài thơ của Du Tử Lê để dịch sang Pháp ngữ và phê bình trong tác phẩm “La Rage D’Être Vietnamien” do nhà Seuil de Paris, xuất bản năm 1975.

Ông là một trong 7 nhà thơ miền Nam, được cố nhà văn Mai Thảo chọn là "7 Vì sao Bắc đẩu" của nửa thế kỷ thi ca Việt Nam. Sáu người kia là Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Bùi Giáng, Nguyên Sa, Thanh Tâm Tuyền và Tô Thùy Yên.

Du Tử Lê là tác giả của trên 70 tác phẩm đã xuất bản. Thi phẩm đầu tiên xuất bản năm 1964. Sau tập tùy bút “Chỉ Nhớ Người Thôi, Đủ Hết Đời”, do công ty Văn hóa Cổ phần Phương Nam, Saigon, ấn hành tháng 4 năm 2017. “Mẹ Về Biển Đông” do Hội Nhà Văn VN, Hà Nội, XB tháng 6 năm 2017. Và năm 2018, là tuyển tập thơ “Khúc Thụy Du”, do nhà Phanbook, XB, Saigon, tháng 6- 2018; Tuyển tập thơ “Trên Ngọn Tình Sầu” và, truyện dài “Với Nhau, Một Ngày Nào” (in lần thứ ba), do nhà Saigon Books XB, Saigòn tháng 7 năm 2018. Nếu Không kể những tác phẩm được tái bản thì tuyển tập thơ “Trên Ngọn Tình Sầu” là tác phẩm thứ 73 của ông, tính đến tháng 7-2018.

Từ năm 1981 tới nay, Du Tử Lê đã có nhiều buổi thuyết trình tại một số đại học tại Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Úc Châu. Riêng với đại học Harvard (Boston, Mass.), hai lần ông được mời nói chuyện về thơ của mình.

Từ năm 2009 tới 2012 mỗi năm Du Tử Lê đều có ít nhất một lần thuyết trình về thơ tại đại học Berkeley và Cal State Fullerton.

Kể từ tháng 7 năm 2011, nhiều tranh của Du Tử Lê đã được dùng làm bìa sách cũng như in nơi trang bìa của một số tạp chí XB tại Hoa Kỳ.

Năm 2012, ông đã có 2 cuộc triển lãm cá nhân, một tại Houston, Texas và, một tại Seattle, Washington State.

Cuộc triển lãm cá nhân lần thứ 3 của Du Tử Lê, vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3-2013 tại Virginia, là triển lãm mở đầu cho năm 2013. Và năm 2014 được dánh dấu bằng cuộc triển lãm bỏ túi, với 7 tác phẩm hội họa của họ Lê đã được bán hết trong vòng 45 phút tại Coffee Lover, San Jose.

Cuối năm 2012, với sự hướng dẫn của Giáo sư, TS Diêu Thị Lan Hương, Cô Trần Thị Như Ngọc, Hà Nội, đã chọn thơ Du Tử Lê cho luận văn Tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành Lý luận Văn học của cô, tựa đề "Thơ Du Tử Lê Dưới Góc Nhìn Tư Duy Nghệ Thuật" đã được Hội đồng Giám khảo chấm đậu và được phép dùng để giảng dạy. Luận văn này hiện được lưu trữ tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội / Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Mã số: 60 22 01 20.

Bước vào năm 2015, truyện dài "Với Nhau, Một Ngày Nào" (tái bản lần thứ nhất), và bộ sách dầy 700 trang, tựa đề "Sơ lược 40 năm Văn học Nghệ Thuật Việt 1975-2015" - tập 1, do cơ sở H.T. Productions xuất bản, công ty Amazon in và phát hành. Bộ sách "Sơ lược 40 năm Văn học Nghệ Thuật Việt 1975-2015" - tập 2 là đầu sách thứ 67, của nhà thơ Du Tử Lê cũng do công ty Amazon in và phát hành giữa tháng 9-2015.

Riêng năm 2018, tại Saigon, đã có 4 đầu sách của Du Tử Lê được xuất bản cũng như tái bản.

Cùng gia đình, Du Tử Lê hiện cư ngụ tại thành phố Garden Grove, miền nam California.

Đối với Nhật Báo Việt Báo và đặc biệt là Chương Trình Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo đã có mặt 20 năm nay, nhà thơ Du Tử Lê thường xuyên tham dự và phát biểu cũng như trao giải trong các lễ trao giải thưởng Viết Về Nước Mỹ do Việt Báo tổ chức trong suốt nhiều năm qua.

Sự ra đi của nhà thơ Du Tử Lê là một mất mát rất lớn cho nền văn học Việt Nam.