Nông Nghiệp, Tình Thầy, Quặng Đồng, Tai Nạn

Doanh nghiệp Nhật Bản rủ nhau đầu tư vào nông nghiệp VN… Báo Công Thương ghi rằng theo khảo sát công bố gần đây của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) cho thấy, có tới 70% doanh nghiệp (DN) Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều này mở ra cơ hội rất lớn cho ngành nông nghiệp trong nước phát triển.

Ông Nagura Kazuko - Phó giám đốc JETRO - cho biết, ngành nông nghiệp Việt Nam có rất nhiều lợi thế thu hút DN Nhật Bản như quy mô thị trường tiêu thụ lớn, kinh tế tăng trưởng ổn định, chi phí lao động thấp... Tính riêng trong 9 tháng của năm 2019, đã có 48 DN Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp tại Việt Nam với số vốn đăng ký là 270 triệu USD. DN Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam tập trung nhiều tại các tỉnh Hà Nam, Lâm Đồng.

Báo SGGP kể rằng theo một đơn phản ánh của Tiến sĩ P.H.D., Trưởng Bộ môn Toán cơ bản Trường ĐH Kinh tế TP.SG. Theo ông D., ông nộp đơn nghỉ việc vì không chấp nhận một giảng viên tại trường này được đứng lớp giảng dạy do liên quan đến "chuyện tình cảm không phù hợp với sinh viên", tác động điểm thi trước đó.

Theo ông D., giảng viên đó là T., "là đàn ông nhưng thích sinh viên nam". T. vào lớp thường phát biểu những câu phản cảm như “Lớp này có nhiều trai đẹp quá” hay chỉ vào một sinh viên đẹp trai và nói: “Lớp này điểm cao hay thấp là tùy vào em L. có chiều tôi hay không”. "L. sợ quá đã bỏ học và phải học lại môn này vào năm sau".

VnExpress kể chuyện ứ đọng quặng đồng trong kho: Công ty Núi Pháo tính toán lượng tồn kho tinh quặng đồng từ 2016 đến nay gần 95.000 tấn, trong khi tiêu thụ trong nước không có. Trong văn bản gửi Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị cơ quan này cho phép Công ty Núi Pháo xuất khẩu gần 95.000 tấn tinh quặng đồng tồn kho, hàm lượng đồng (Cu) trên 20%. Đề nghị này được tỉnh Thái Nguyên đưa ra trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tồn kho thực tế tại Công ty Núi Pháo của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh này.

VTC kể: Tối 8/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 19h30 cùng ngày, một nhóm công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung băng qua đường cao tốc trở về nhà trọ ở xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên bị ô tô đang chạy với tốc độ cao (hiện chưa rõ biển kiểm soát và tài xế điều khiển) đâm phải. Vụ việc khiến một người chết tại chỗ, một người chết khi cấp cứu tại bệnh viện và một người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

VnEconomy kể: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP), trong 9 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy sản của cả nước ước đạt gần 6,3 tỷ USD, giảm nhẹ gần 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 1,32 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy, kết thúc 3 quý, ngành thủy sản đạt xuất siêu gần 5 tỷ USD.

TTXVN kể: Chiều 8/10, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần du lịch sinh thái Long Hải (trụ sở chính đặt tại Khu phố Hải Phong 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi không xây lắp công trình bảo vệ môi trường, xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Kết quả phân tích mẫu nước thải lấy tại hố gas tự thấm khu vực bếp đã vượt ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 10 lần trở lên như: thông số BOD5 vượt 1,6 lần; Amoni vượt 1,07 lần; tổng Colifrom vượt 22 lần… (áp dụng định mức xả thải thấp nhất 5 mét khối/ngày).

VOV kể: Theo Bác sỹ - Tiến sỹ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.SG, hiện TP có hơn 100 bệnh viện, trong đó có 32 bệnh viện công lập và hơn 200 phòng khám đa khoa, 319 trạm y tế…Mỗi năm các bệnh viện điều trị cho hơn 35 triệu bệnh nhân ngoại trú. TP cần rất nhiều sự đầu tư từ cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị…Và hiện TP đang tập trung đầu tư một Trung tâm y tế chất lượng cao với diện tích hơn 82 ha tại huyện Bình Chánh nên TP rất cần sự đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là Hàn Quốc.

Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Bình Dương: Tiệm vàng trình báo bị trộm hơn 200 lượng vàng… Ngày 8-10, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang làm rõ trình báo của chủ tiệm vàng Hoàng An, phường Tân Phước Khánh, về việc bị trộm khoảng 200 lượng vàng, cùng khoảng 300 triệu đồng tiền mặt. Theo trình báo của chủ tiệm vàng, người này coi camera an ninh thì thấy vào khoảng 2h đêm, một đối tượng bịt mặt, cầm theo dao đã đột nhập vào tiệm vàng để trộm. Camera chỉ ghi lại hình ảnh của một đối tượng gây án.

Báo Doanh Nghiệp Hội Nhập kể: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết ngày 31/8/2019, có tới 185.304 doanh nghiệp nợ BHXH (Bảo Hiểm Xã Hội), BHYT (BH Y Tế), BHTN (BH Thất Nghiệp) với số tiền là 6.030 tỉ đồng (=260 triệu đôla Mỹ), chiếm tới hơn 90% tổng số tiền nợ bảo hiểm phải tính lãi là 6.670 tỉ đồng. Đây thực sự là con số đáng báo động về thực trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Vấn đề này đã tồn tại lâu dài và diễn ra ở hầu hết doanh nghiệp trên các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bản tin Zing kể: Phó cục trưởng Cục Thuế TP.SG Nguyễn Nam Bình thông tin với Zing.vn cơ quan thuế vừa truy thu 1,5 tỷ đồng (gần 65 ngàn đôla Mỹ) tiền thuế của một cá nhân ở TP.SG. Cục Thuế xác định người này có thu nhập khoảng 19 tỷ đồng (gần 820 ngàn đôla Mỹ) nhờ hoạt động trên YouTube trong 3 năm qua nhưng chưa kê khai và nộp thuế. Ông Bình cho biết cơ quan thuế TP.SG đang tiếp tục làm việc với các trường hợp tương tự có thu nhập từ Google, YouTube, Facebook.

Báo Cung & Cầu kể: Việt Nam hiện là quốc gia dẫn đầu xuất khẩu sản phẩm hạt điều vào Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm hơn 80,63% thị phần về kim ngạch xuất khẩu vào quốc gia này.

Theo số liệu từ Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), tính đến hết 7 tháng đầu năm 2019, tổng lượng điều nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ đạt 2.664,07 tấn tăng 18,42% so với cùng kỳ năm 2018, đạt kim ngạch 15,13 triệu USD giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước

Báo Lao Động kể: Chùa Lâm Quang (ở 301/117H/70 đường Bến Bình Đông, quận 8, TP.SG) hiện đang cưu mang 196 cụ già không nơi nương tựa, trong đó có 37 cụ nằm một chỗ. Ngoài ra, còn nuôi dưỡng và chăm lo học hành cho hàng chục trẻ mồ côi.

Trò chuyện với PV Lao Động, sư cô Thích Nữ Diệu Sơn - thư ký chùa Lâm Quang cho biết: “Các cụ sinh sống ở đây có hoàn cảnh rất đáng thương, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung: Không nhà, không người thân, không có khả năng mưu sinh…”.

Bản tin Bnews kể: Hãng hàng không giá rẻ Air Seoul của Hàn Quốc ngày 8/10 thông báo kế hoạch mở đường bay mới đến thành phố Nha Trang của Việt Nam vào tháng 12 tới, trong một nỗ lực nhằm đa dạng hóa các đường bay.

Thông báo của Air Seoul cho biết từ ngày 18/12, hãng sẽ thực hiện 7 chuyến bay/tuần đến Nha Trang nhằm tăng cường các tuyến bay tới khu vực Đông Nam Á, trong bối cảnh nhu cầu du lịch đến Nhật Bản ngày càng giảm

Báo Đầu Tư kể: TP.SG gian nan tháo “quả bom hóa chất” Kim Biên… Kim Biên là ngôi chợ chuyên kinh doanh hóa chất được thành lập từ năm 1965 ở quận 5, TP.SG, được gọi là chợ “tử thần” bởi tình hình kinh doanh hóa chất khá phức tạp ở đây. Mới đây, sau vụ cháy gây rúng động dư luận cả nước ở Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Hà Nội), phóng viên đã đến khu chợ này và vô cùng ngạc nhiên: mọi thứ vẫn đâu hoàn đấy so với 5 năm trước.

Theo báo cáo mới đây của Sở Công thương TP.SG, khu vực chợ Kim Biên có hơn 70 cơ sở kinh doanh hóa chất công nghiệp và 25 cơ sở kinh doanh hương liệu, phụ gia thực phẩm. Như vậy, số lượng cửa hàng kinh doanh hóa chất công nghiệp đã tăng vọt so với 5 năm trước, dù “quả bom” này đã có lệnh tháo gỡ.

Nhạc Bolero chinh phục trở lại… Báo Tỉnh Bình Dương kể: Những năm gần đây, bolero trở lại và dần trở thành sân chơi quen thuộc với người Bình Dương từ thành thị đến nông thôn. Với nhiều tên gọi khác nhau: Hội thi Giọng ca bolero “Tình khúc hoài niệm” TP.Thủ Dầu Một, hội thi “Những tình khúc bolero” TX.Dĩ An, hội thi Song ca bolero huyện Dầu Tiếng, hội thi Tiếng hát bolero phường Lái Thiêu (TX.Thuận An), hội thi giọng ca bolero huyện Bàu Bàng, hội thi Giọng ca bolero “Tình khúc vượt thời gian” huyện Phú Giáo… Các sân chơi này thu hút rất đông thí sinh, có nơi lên đến hàng trăm thí sinh đăng ký.

VTV kể: Đủ các loại rác thải như túi nylon, bao xốp, vỏ dừa... đang bao trùm toàn bộ bãi tắm ở Vũng Tàu khiến cho nhiều du khách không thể tắm biển... Mặc dù đã huy động hàng trăm công nhân dọn rác suốt từ ngày 7/10 đến nay, tuy nhiên do lượng rác tràn vào bờ biển quá nhiều nên rác vẫn đang tràn ngập các bãi tắm tại Vũng Tàu. Theo người dân năm hàng năm cứ vào mùa gió chướng, rác từ biển lại dạt vào bãi biển này nhưng chưa bao giờ thấy rác nhiều như năm nay.