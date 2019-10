Mỹ Trừng Phạt 28 Thể Nhân TC Vì Đàn Áp Dân Duy Ngô Nhĩ

Hôm 8 tháng 10, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt với 28 thể nhân của TC gồm 20 văn phòng công an và 8 công ty TC có dính tới các vụ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các sắc dân khác làm tăng căng thẳng Mỹ-Trung giữa lúc cuộc chiến thương mại 2 nước chưa ngã ngũ về đâu, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin của Đài VOA cho biết thông tin như sau.Hoa Kỳ ngày 8/10 loan báo từ chối cấp visa cho các quan chức Trung Quốc vì tình trạng giam giữ và vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng thiểu số Hồi giáo, làm gia tăng căng thẳng Mỹ-Trung.Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông báo này chỉ một ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ quyết định liệt kê 20 văn phòng công an cùng 8 công ty của Trung Quốc vào danh sách đen vì nạn bạc đãi người Hồi giáo Uighur và các cộng đồng sắc tộc thiểu số khác ở Trung Quốc.Bộ Ngoại giao không nêu tên các giới chức Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm cấp visa này.Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington chưa đưa ra bình luận tức thời nhưng trước nay Bắc Kinh luôn bác các tố cáo về đàn áp người Uighur.Các nhà đàm phán thương mại cấp phó của Hoa Kỳ và Trung Quốc theo kế hoạch gặp nhau ở Washington trong ngày thương thuyết thứ nhì vào hôm 8/10, đặt nền móng cho các cuộc họp cấp Bộ trưởng đầu tiên sau hơn 2 tháng qua.Trước đó trong ngày 8/10, Trung Quốc khuyến cáo Mỹ ngưng can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng, nói Bắc Kinh sẽ tiếp tục có biện pháp mạnh mẽ và dứt khoát để bảo vệ an ninh chủ quyền.Bloomberg loan tin Washington đang xúc tiến các nỗ lực giới hạn dòng vốn sang Trung Quốc trong khi tờ South China Morning Post nói Bắc Kinh đã ‘xuống thang’ kỳ vọng trước các cuộc đàm phán thương mại tại Washington.