Tại Thành Phố Westminster Ngày 26 Tháng 10 Năm 2019: Lễ Tôn Vinh 81 Chiến Sĩ Nhẩy Dù Quân Lực VNCH Đã Hy Sinh

Buổi lễ tôn vinh 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù đã hy sinh cùng với bốn phi hành đoàn Hoa Kỳ trong tai nạn máy bay C-123 tại Tuy Hòa, miền Trung Việt Nam, vào ngày 11 tháng 12 năm 1965 (54 năm trước), sẽ được Gia Đình Mũ Đỏ Trung Ương cùng hợp tác với cựu Thượng Nghị Sĩ James Webb và Lost Soldiers Foundation tại thành phố Westminter, Nam California, vào ngày 26 tháng 10 năm 2019, theo Thông Cáo Báo Chí của Gia Đình Mũ Đỏ Trung Ương cho biết hôm 8 tháng 10 năm 2019.Bản Thông Cáo Báo Chí cũng cho biết thêm các thông tin như sau.Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã chính thức chỉ định Thượng nghị sĩ Webb là người giám hộ và chịu trách nhiệm bảo quản những di cốt này. Thượng nghị sĩ Webb, cùng với Tổ chức the Lost Soldiers Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Maryland, chịu trách nhiệm để tổ chức buổi lễ ngày 26 tháng 10 với sự phối hợp của Gia Đình Mũ Đỏ Trung Ương và hỗ trợ của Chi Hội GDMD Địa Phương tại Quận Cam.Buổi lễ nhằm tôn vinh 81 Chiến Sĩ Nhẩy Dù đã hy sinh cùng với bốn phi hành đoàn Hoa Kỳ trong tai nạn máy bay C-123 tại Tuy Hòa, vào ngày 11 tháng 12 năm 1965 miền Nam Việt Nam (54 năm trước).Buổi lễ gồm ba giai đoạn:Nghi thức tưởng niệm chính thức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ (Công viên Tự do), thành phố Westminster, California.Tiển Di Cốt từ Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đến nghĩa trang (Memorial Park) thành phố Westminster, California.Lễ an táng tại Memorial Park, với đầy đủ Lễ Nghi Quân Cách.Để chuẩn bị cho các hoạt động của ngày 26 tháng 10 năm 2019 tại Westminster, California (Thủ phủ của người tỵ nạn), Bác Sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GDMD Trung Ương đã có đôi lời như sau: “Chúng tôi chân thành cảm ơn Thượng nghị sĩ Webb và Quỹ the Lost Soldiers Foundation vì sự tận tụy, lo lắng việc mai táng trang trọng 81 tử sĩ đồng đội của chúng tôi vì họ rất xứng đáng được vinh danh. GDMD chúng tôi rất hân hạnh được đóng góp một phần trong ngày quan trọng và đầy ý nghĩa này, ‘Một buổi lễ vinh danh 81 Chiến Sĩ Nhẩy Dù’ của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc cần thiết nào để ngày này trở thành một ngày lịch sử.”Theo tinh thần của văn bản đồng thuận (MOU) B/S Hiệp chủ tịch GĐMĐ Trung Ương đồng ý chỉ định cựu Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Đông là “Phối trí viên” tại địa phương (POC) của GDMD cùng hợp tác chặt chẽ với Đại tá Gene Castagnetti (hưu trí), và Quỹ the Lost Soldiers Foundation để điều hợp trong việc chuẩn bị cho ngày 26 tháng 10 năm 2019. Anh Nguyễn Huỳnh Đông là một cựu sĩ quan thuộc Tiểu đoàn Công Binh SĐND Nhẩy Dù QLVNCH. Anh Đông là một quân nhân có nhiều kinh nghiệm về tổ chức. Anh phục vụ như là “Phối trí viên” (POC) chính thức để phối hợp với Đại tá Castagnetti và chi hội GDMD địa phương để cung cấp các phương tiện cần thiết và hỗ trợ trực tiếp cho cả ba sự kiện kể trên.Quỹ the Lost Soldiers Foundation và GDMD Trung Ương đang hoàn thiện các chi tiết của chương trình chính thức và sẽ được thông báo đến toàn thể đồng hương trong những ngày tới trước ngày 26 tháng 10 năm 2019. Muốn biết thêm chi tiết về GDMD và các hoạt động của chương trình buổi lễ, xin quý vị vui lòng liên lạc với anh Nguyễn Huỳnh Đông tại số (714) 724-2716.