Bạn có thể mua sắm trên mạng Toys R Us trở lại là nhờ sự giúp đỡ từ Target. Hôm Thứ Ba Target tuyên bố rằng họ đang hợp tác với công ty mẹ của Toys R Us là TRU Kids, để giúp tái trình làng trang mạng ToysRUs.com. Thương lượng này cho phép Toys R Us một lần nữa hiện diện trên mạng, sau khi phá sản, cùng lúc công ty này cũng bắt đầu mở các cửa tiệm Toys R Us trên nước Mỹ lần nữa. Và nó có thể là một thúc đẩy rất lớn đối với doanh nghiệp đồ chơi vốn đã mạnh của Target trong mùa lễ cuối năm nay.