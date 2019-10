Nhân Sĩ Trí Thức VN Đòi Kiện TC Tại Tòa Quốc Tế; Tàu TC Rượt Đuổi Tàu Cá VN Ở Hải Phận VN

BIỂN ĐÔNG -- Trung Cộng ngày càng hành động quá đáng để bảo vệ tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông. Mà cụ thể gần đây nhất là việc tàu TC ‘truy đuổi’ tàu cá trong vùng đặc quyền kinh tế VN, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 7 tháng 10.Bản tin VOA viết như sau.Hà Nội lại một lần nữa cáo buộc Bắc Kinh vi phạm quyền chủ quyền của họ trên Biển Đông sau khi ba tàu Trung Quốc truy đuổi một tài cá Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này hôm 5/10.Truyền thông chính thống của Việt Nam cho biết, một tàu cá của Bình Định số hiệu BĐ 91386 TS bị ba tàu Trung Quốc ngăn cản không cho đánh bắt cá tại khu vực cách tỉnh Khánh Hòa 112 hải lý.Một sự việc tương tự cũng đã xảy ra hồi tháng 8 khi một tàu cá của ngư dân Bình Định cũng bị tàu Trung Quốc truy đuổi khi đang đánh bắt cá tại khu vực quần đảo Trường Sa.VnExpress và Tiền Phong trích nguồn tin của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết hôm 5/10 rằng các cơ quan chức năng đang triển khai biện pháp hỗ trợ tàu cá Bình Định 91386 “đánh bắt hải sản hợp pháp trong vùng biển Việt Nam.”Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, được VnExpress trích lời nói rằng sự việc ba tàu Trung Quốc truy đuổi tàu cá Bình Định là “vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam với vùng đặc quyền kinh tế.”Trong khi đó Đài Loan tố cáo “TQ thực thi chủ nghĩa bành trướng độc đoán ở Thái Bình Dương,” theo bản tin của Đài VOA hôm Thứ Hai cho biết. Bản tin VOA cho biết chi tiết như sau.Hôm 07/10, Đài Loan nói rằng Trung Quốc đang thực thi “chủ nghĩa bành trướng độc đoán” ở Thái Bình Dương, dẫn ra các tin tức về kế hoạch hiện diện quân sự của Trung Quốc tại hai quốc gia Thái Bình Dương mà gần đây đã cắt đứt quan hệ với Đài Bắc nhưng lại tuyên bố thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh, theo Reuters.Reuters trích lời Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu nói tại một diễn đàn về hợp tác giữa các nước ở Thái Bình Dương: “Chúng tôi đã xem các tin tức cho rằng Trung Quốc quan tâm đến việc mở lại trạm radar ở Kiribati và xây dựng một căn cứ hải quân ở tỉnh Western thuộc Quần đảo Solomon.”“Từ quan điểm chiến lược dài hạn, những người bạn và đối tác cùng chí hướng nên thực sự lo lắng rằng liệu Thái Bình Dương có còn tự do và rộng mở hay không, và liệu các tác nhân chính có tuân theo trật tự dựa trên luật pháp quốc tế hay không,” ông Wu nói thêm.Vào tháng trước, Quần đảo Solomon và Kiribati đã quyết định công nhận Trung Quốc, và từ bỏ mối quan hệ với hòn đảo tự trị và dân chủ Đài Loan. Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một tỉnh của mình và cho rằng Đài Loan không có quyền thiết lập quan hệ cấp nhà nước với nước ngoài.Điều đó đã làm giảm số lượng các đồng minh ngoại giao của Đài Loan ở Thái Bình Dương xuống chỉ còn bốn nước: Palau, Quần đảo Marshall, Tuvalu và Nauru. Đài Loan hiện có quan hệ ngoại giao chính thức với 15 quốc gia.Ông Wu kêu gọi các nước bao gồm Hoa Kỳ hãy chống lại các động thái của Trung Quốc hòng làm giảm bớt sự hiện diện của Đài Loan tại Thái Bình Dương.Trong khi quốc tế mạnh dạn lên tiếng tố cáo TC bành trướng ở Biển Đông thì giới lãnh đạo cao cấp nhất ở Hà Nội lại im lặng từ mấy tháng nay cho đến khi nói đến Biển Đông thì cũng không dám đá động gì tới TC, như bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 7 tháng 10 như sau.Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu khai mạc Hội nghị trung ương lần thứ 11 sáng 7/10/2019 kêu gọi phân tích tình hình Biển Đông để có quyết sách phù hợp.Đây được xem là phát biểu đầu tiên của người đứng đầu nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam sau hơn 3 tháng đội tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về luật biển 1982.Trong khi đó giới nhân sĩ trí thức trong nước đã kêu gọi chính quyền CSVN kiện TQ ra tòa quốc tế, theo bản tin khác của Đài RFA cho biết hôm Thứ Hai như sau.Các nhân sĩ, trí thức tham gia một buổi tọa đàm về căng thẳng Biển Đông cho rằng đã đến lúc chính quyền Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế sau hơn 3 tháng Trung Quốc đưa hàng loạt tàu vào vùng biển của Việt Nam, bất chấp những phản đối về mặt ngoại giao của Việt Nam.Tọa đàm "Vùng biển Bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế" do Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật & Phát triển phối hợp với Viện Quản trị Doanh nghiệp tổ chức ngày 6/10/2019 tại Hà Nội, sau một lần bị trì hoãn theo yêu cầu của chính quyền.Buổi tọa đàm được ghi nhận có sự hiện diện của các cựu quan chức, kinh tế gia, giáo sư như Nguyễn Trung, Vũ Ngọc Hoàng, Lê Văn Cương, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Nguyễn Trường Giang, Chu Hảo, Hoàng Quốc Hải, Trần Ngọc Vương, Hoàng Ngọc Giao, Lê Mã Lương, Nguyễn Khắc Mai, Trương Triều Dương.Tại sự kiện này, Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, đã có bài tham luận "Tại sao Việt Nam nên khởi kiện vụ Bãi Tư Chính".Trả lời RFA hôm 7/10, ông Hoàng Việt nói:“Hai thông điệp quan trọng mà tọa đàm muốn đưa ra. Đầu tiên là chính quyền Việt Nam cần khởi kiện Trung Quốc, vì điều đó thể hiện thái độ cương quyết để bảo vệ lợi ích được hưởng theo công ước quốc tế. Bên cạnh đó, nêu rõ tính chính nghĩa khi bảo vệ vùng biển, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế để họ dễ dàng nhận diện ai làm đúng, ai làm sai trong việc này.”Ông Hoàng Việt nói về thông điệp thứ hai:“Phần đông cử tọa đều thống nhất rằng Việt Nam cần thay đổi chính sách đối ngoại, trong đó có đề nghị thẳng thắn là phát triển quan hệ hơn nữa với Hoa Kỳ, thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc.”