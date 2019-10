Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với "TÌNH THU SAN DIEGO"

Thành phố biển San Diego vào Thu không khí mát dịu, mây xám bao phủ khắp bầu trời cùng với những cơn gió nhẹ thoảng qua tạo cho San Diego một cảnh trí thật nên thơ. Những chiếc lá phong chuyển màu trên cành rải rác đây đó trong thành phố tô điểm thêm cho San Diego vào Thu một khung cảnh thật hữu tình.

Chiều Chủ Nhật 6 tháng 10, 2019, thành phố San Diego lại được khởi sắc hơn với sự hiện diện của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đến từ Little Saigon, Nam California. Những tà áo dài truyền thống màu sắc vui tươi của những "Bóng Hồng" Câu Lạc Bộ mang lại không khí tươi mát dễ chịu làm "mát con mắt" của người San Diego đến tham dự buổi Ca Vũ Nhạc "Tình Thu San Diego" đồng thời ra mắt DVD "Hè Kỷ Niệm" do Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tại Orange County cùng phối hợp với chi nhánh Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ San Diego tổ chức một chương trình gồm nhiều tiết mục ca, vũ, nhạc thật đặc sắc.

Khán giả San Diego đã đến hưởng ứng thật nồng nhiệt cho buổi ca vũ nhạc. Chương trình thông báo bắt đầu lúc 1 giờ trưa nhưng mới 12 giờ khán giả lần lượt đến. Phòng hội của Hiệp Hội Người Việt San Diego nằm trên đường Linda Vista Road thuộc thành phố Linda Vista càng lúc càng ấm lên với số lượng khán giả đến càng lúc càng đông. Tiếng cười nói râm ran tạo cho phòng hội một không khí tươi vui khởi sắc. Những bóng hồng của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trong những chiếc áo dài truyền thống đầy màu sắc vui tươi thướt tha lượn quanh gợi nhớ về quê hương xa xôi hơn nửa vòng trái đất đang đắm chìm trong nỗi khổ lụy triền miên. Chúng ta đi mang theo quê hương và hình ảnh quê hương thân yêu thể hiện qua chiếc áo dài truyền thống đã in sâu vào ký ức của từng người tưởng đâu đã lùi vào dĩ vãng, nhưng không, quê hương vẫn sống mãi trong lòng người xa xứ qua hình ảnh của chiếc áo dài truyền thống.

Đến một giờ trưa, khán giả đến gần như đông đủ ngồi kín các hàng ghế gồm khán giả ái mộ, đại diện các hội đoàn, đoàn thể tại San Diego và một số cơ quan truyền thông báo chí như chị Vân Anh của Đài VNTV, Đài Tiếng Nước Tôi, Đài Mẹ Việt Nam, Đài VNA-TV, v.v. Đúng 1 giờ 15, chương trình được bắt đầu với nghi thức khai mạc chào cờ Hoa Kỳ và Việt Nam do Nhạc sĩ Cao Minh Hưng điều hợp cùng với Ban Hợp Ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Sau nghi thức chào quốc kỳ, chương trình ca vũ nhạc được bắt đầu với nhạc phẩm "Tình Nghệ Sĩ Hành Khúc" vui tươi, hùng tráng, quen thuộc được cố Nhạc sĩ Anh Bằng và Nhạc sĩ Cao Minh Hưng phối hợp sáng tác do Ban Hợp Ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với gần 30 anh chị em tham dự trong chuyến lưu diễn này trình diễn.









Kế tiếp, MC Hồng Vân và MC Như Hảo gửi lời chào đến khán giả và giới thiệu Nhà văn Nguyễn Hữu Của, nguyên Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Tây Nam Hoa Kỳ phát biểu. Trong phần phát biểu Nhà văn Nguyễn Hữu Của đề cập đến những thăng trầm, khó khăn mà Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ gặp phải kể từ ngày thành lập tháng 3 năm 2010. Trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, Nhạc sĩ Cao Minh Hưng, cánh chim đầu đàn của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, một người trẻ đa tài được sự hỗ trợ nhiệt tình của hiền nội Ngọc Bích đã lèo lái "con thuyền CLB Tình Nghệ Sĩ" luôn thăng tiến đạt được những thành quả rất đáng khích lệ sau gần 10 năm. Hiện nay tên tuổi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ hầu như đã gắn liền với các sinh hoạt tại Little Saigon. CLB Tình Nghệ Sĩ luôn góp mặt trong những buổi sinh hoạt văn học, nghệ thuật, xã hội và cả trong lĩnh vực chính trị. Trong bất cứ lĩnh vực nào, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ luôn có những màn trình diễn hợp ca thật trang trong, đầy màu sắc văn hóa nghệ thuật.







Một điều rất đáng khích lệ, các thành viên nam, nữ của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ có một tình yêu nghệ thuật rất cao, một tinh thần tôn trọng kỷ luật tuyệt đối và lòng tôn trọng khán giả ái mộ thật sâu sắc. Được những thành quả tốt đẹp sau gần 10 năm sinh hoạt không thể không nhắc đến công lao của "Đôi Uyên Ương" Cao Minh Hưng và Ngọc Bích, cánh chim đầu đàn của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ nối tiếp trọn vẹn ước nguyện cuối đời của Nhạc sĩ Anh Bằng, người đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cùng với Nhạc sĩ Cao Minh Hưng. Trong hơn 3 năm qua, CLB Tình Nghệ Sĩ còn có thêm chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ để hướng dẫn các em thiếu nhi với các lớp múa và hát hoàn toàn miễn phí để giúp các em học tiếng Việt và hiểu biết thêm về văn hoá và lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Nhà văn Nguyễn Hữu Của cũng nhắc đến Nhạc sĩ Minh Tuấn, người đã cộng tác với Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ từ những năm tháng đầu tiên mãi cho đến hôm nay, và hiện nay Nhạc sĩ Minh Tuấn là người đại diện cho chi nhánh Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tại San Diego.







Tiếp nối là phần trình diễn văn nghệ, những màn vũ thật đặc sắc như "Đừng Anh Nhé" do Ca sĩ Lisa và nhóm múa phụ diễn mang nét tươi trẻ của tuổi học trò, bài "Sơn Nữ Ca" với Ca sĩ Không Quân Dương Viết Đang và nhóm múa theo điệu vũ của người Tây Nguyên, "Về Dưới Mái Nhà" do Ca sĩ Phạm Hoàng và và nhóm múa phụ diễn với những chiếc nón lá mộc mạc thân thương, bài "Giỏ Phượng Tím" do Nhạc sĩ Cao Minh Hưng phổ nhạc từ thơ của Thi sĩ Trịnh Thanh Thủy và trình diễn cùng với các cô trong những chiếc áo đầm tím rất nghệ thuật với những bước nhảy tango và một số vũ điệu khác...







Đặc biệt màn trình diễn fashion show với bài Áo Dài Việt Nam được sự hưởng ứng và khen ngợi của nhiều khán giả. Như Nhạc sĩ Cao Minh Hưng tâm sự cùng với MC Như Hảo trên sân khấu, anh đã sáng tác 2 bản nhạc về chiếc áo dài để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam vì chiếc áo cũng là biểu tượng đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam. Mỗi màn trình diễn đều có một nét đặc sắc riêng biệt với y trang rực rỡ phù hợp với nội dung của bài hát, dễ tạo cảm xúc tốt đẹp cho khán giả ái mộ.

Xen kẽ trong chương trình là phần trình diễn của các ca sĩ từ chi nhánh Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ San Diego với những nhạc phẩm do chính nhạc sĩ Minh Tuấn sáng tác hoặc hợp soạn cùng với nhạc sĩ Nguyên Phan do MC TyTy cùng Ca nhạc sĩ Minh Tuấn giới thiệu. Trong phần phát biểu, ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch Hiệp Hội Người Việt, cũng nhắc lại kỷ niệm cách đây 4 năm khi CLB Tình Nghệ Sĩ đến trình diễn chương trình văn nghệ chủ đề Vào Thu cũng ở địa điểm này. Ông cho biết Hiệp Hội luôn sẵn sàng hỗ trợ và cho mượn chỗ khi các anh chị em của CLB Tình Nghệ Sĩ có dịp đến trình diễn ở San Diego.







Trong chương trình cũng có sự xuất hiện của Ca sĩ Thái Ngọc Nhung và Trần Đại, đại diện chi nhánh Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Arizona với hai màn đơn ca và song ca thật đặc sắc do chính hai anh chị sáng tác. Được biết ngày 17 tháng 1 năm 2020, chi nhánh CLB Tình Nghệ Sĩ ở Arizona cũng sẽ tổ chức Buổi Ca Vũ Nhạc với sự góp mặt hùng hậu của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đến từ Orange County để chào mừng năm mới Canh Tý. Người viết chúc buổi Ca Vũ Nhạc tại Arizona thành công. Chương trình được tiếp tục bằng nhiều bản nhạc quen thuộc với các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, v.v. với phần trình diễn của các ca sĩ như Hồng Vân, Hạnh Cư, Kimmy Phan, Duy Minh, Trần Hào Hiệp, Quốc Dũng, TyTy Nguyễn, Bá Hùng, Hoa Phượng, Mai Chi, Cẩm Nhung, Thuỳ Châu, Kim Huệ, Hoàng Ngọc Thuý, Johnny Hoàng, các cô trong ban múa và ban fashion show. Phần nhạc keyboard và âm thanh do anh Nguyễn Quang phụ trách.







Phần khiêu vũ thật vui nhộn bắt đầu với điệu nhạc liên khúc techno của Ca sĩ Thanh Vy, một tiếng hát đang cư ngụ ở San Diego nhưng đã được khán giả khắp nơi biết đến với sự trình diễn của cô cho các Trung Tâm nhạc trước đây. Thanh Vy là con gái của danh ca Thanh Phong được khán giả yêu mến với những nhạc phẩm Pháp trước đây.







Chương trình ca vũ nhạc "Tình Thu San Diego" kéo dài trong gần 4 tiếng đồng hồ, đến 5 giờ chiều chương trình chấm dứt trong sự luyến tiếc của đa số khán giả ái mộ.

Buổi ca vũ nhạc "Tình Thu San Diego" thành công mỹ mãn với sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả ái mộ với tổng số khán giả tham dự trên dưới 200 người. Lâu lắm rồi ít ra cũng hơn 4 năm, người viết được xem lại phần trình diễn đặc sắc của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. Những cải tiến về kỹ thuật trình diễn, phong cách của từng cá nhân nam nữ nghệ sĩ, sự tôn trọng khán giả, y trang rực rỡ và đồng bộ đã thu hút được nhiều cảm tình sâu sắc của khán giả của thành phố biển hiền hoà và thơ mộng San Diego này. Ngoài ra là tinh thần đoàn kết, gắn bó và sự nhiệt tình hy sinh dành nhiều thời gian tập luyện trong sinh hoạt của các anh chị em trong hội. Người viết được biết các anh chị em CLB Tình Nghệ Sĩ từ Orange County cũng đã có ngày thứ Bảy đi thăm viếng vui chơi và chụp hình ở một số địa điểm nổi tiếng ở San Diego. Sau đó vào buổi tối thứ Bảy, các anh chị em có buổi họp mặt văn nghệ tại tư gia của anh Quang Nguyễn và Kimmy Phan, hai nghệ sĩ và là chủ nhà rất hiếu khách tiếp đãi các anh chị em từ xa đến với món bún bò Huế và một đêm văn nghệ với tiếng đàn keyboard của anh Quang.

Với tư cách của một thành viên hợp tác với Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ trong những ngày tháng đầu tiên trong vai trò MC điều hợp một số hương trình, người viết rất vui mừng ghi nhận sự thăng tiến vượt bực của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ mang lại bầu không khí tươi mát đầy tính nghệ thuật cho hầu hết sinh hoạt cộng đồng tại hải ngoại.

Con đường thăng tiến của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ chắc chắc chắn sẽ còn bay cao hơn, bay xa hơn trên vòm trời văn nghệ dưới sự dìu dắt tài tình, uyển chuyển và đa dạng của Nhạc sĩ, Bác sĩ Nha Khoa Cao Minh Hưng. Chúc Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ luôn thành công.





NGUYỄN HỮU CỦA