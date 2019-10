Texas: Xe Tải Phóng Qua Cổng An Ninh Căn Cứ Corpus Christi

AUSTIN - Vào sáng Thứ Hai 7 tháng 10, 1 người đàn ông lái một xe vận tải đánh cắp, phóng qua cổng an ninh phía bắc của căn cứ không quân/hải quân Corpus Christi đã bị bắt.

Người lái xe bị tình nghi có vũ trang. Trang mạng của căn cứ xác nhận lúc 8 giờ sáng Thứ Hai “Không là diễn tập an ninh ứng phó. nghi can là người không được phép”. Cảnh sát Corpus Christi đuổi bắt chiếc pick-up Dodge Ram qua khỏi cổng phía bắc. Lái xe là một người da trắng đã bỏ xe, chạy bộ, sau đó đã bị bắt. Danh tính nghi can chưa tiết lộ. Sự việc đang trong vòng điều tra.

Vào tháng 2 vừa qua, quân cảnh tại căn cứ này đã bắn chết một người đàn ông 37 tuổi, cũng đã lái một chiếc xe tải đánh cắp vượt qua cổng an ninh phía nam.