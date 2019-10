Di Dân Diện Đoàn Tụ Phải Chứng Minh Có Bảo Hiểm Y Tế

Theo New York Times, Tổng Thống Trump vừa ban hành qui định mới có hiệu lực vào ngày 3 tháng 11, buộc người di dân theo diện đoàn tụ gia đình phải chứng minh mình có bảo hiểm y tế, hoặc có khả năng tự mua các loại bảo hiểm y tế tư nhân khi đến Mỹ thì mới được nhận visa.

Qui định mới này đang làm lo lắng cộng đồng gốc Việt, cùng thân nhân của họ ở Việt Nam đang chờ phỏng vấn để sang Mỹ theo diện đoàn tụ. Theo qui đình này, các nhân viên lãnh sự có quyền không cấp visa cho những người di dân đến Hoa Kỳ, nếu họ không chứng minh được rằng họ sẽ có bảo hiểm y tế 30 ngày sau khi đến Mỹ. Obamacare không được tính là bảo hiểm hợp lệ theo qui định mới, vì có sự tài trợ của chính phủ.

Theo chính phủ Trump, lý do họ ra qui định mới là vì những người di dân hợp pháp có khả năng không mua bảo hiểm y tế cao gấp ba lần so với công dân Hoa Kỳ. Do đó, họ trở thành gánh nặng của xã hội, của người đóng thuế Mỹ.

Theo một viên chức Tòa Bạch Ốc, qui định này chủ yếu nhắm vào những người di dân theo diện đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ, do đó sẽ ảnh hưởng mạnh đến cộng đồng gốc Việt. Qui định này không ảnh hưởng đến người tị nạn, người xin tị nạn, sinh viên du học đến Hoa Kỳ.

Nếu qui định được áp dụng, những người xin visa sẽ được phỏng vấn làm cách nào họ có được bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày sau khi đến Hoa Kỳ. Thí dụ như bằng chứng cho thấy họ sẽ có bảo hiểm y tế thông qua một công ty họ đi làm, hoặc ở chung trong chương trình bảo hiểm y tế của người bảo lãnh, hoặc phải chứng minh có tiền tự mua bảo hiểm y tế tư nhân bên ngoài. Nếu không thể chứng minh, visa của họ sẽ bị từ chối.

Hiện nay vẫn chưa có những con số cụ thể về khả năng tài chính của người xin visa như thế nào là đáp ứng đúng yêu cầu tự mua bảo hiểm.