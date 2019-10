6 Tu Sĩ PGHH Bị Công An Hành Hung

Chỉ vì muốn bảo vệ chùa mà 6 tu sĩ Phật Giáo Hòa Hảo tại tỉnh An Giang đã bị công an CSVN đánh đập, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 7 tháng 10.

Bản tin RFA cho biết thông tin chi tiết như sau.

6 tu sĩ phật giáo Hòa Hảo vừa bị những người mặc thường phục hành hung vào ngày 7/10 khi đang trên đường đến An Hòa Tự tức chùa Thầy ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, để ngăn cản việc chính quyền địa phương phá chùa.

Vào tối ngày 7/10, tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm – trụ trì chùa Quang Minh Tự, một trong 6 người bị đánh nói với Đài Á Châu Tự Do:

“Hôm nay họ dỡ chùa, nhưng chùa vẫn còn mới. Ngày hôm qua họ gác ngoài cửa, hôm nay cũng gác. Khi chúng tôi lên đến phà Thuận Giang thì có 40 đến 50 người chặn lại, đánh ông Tô Văn Mạnh, ông Lê Thanh Thực, Nguyễn Thị Mỹ Triều, và cháu tôi là Võ Thị Thu Ba bị nó đập điện thoại. Tôi thấy vậy thì nó tính đánh tôi nữa mà tôi chế xăng dầu lên mình tôi tử thủ, tôi cắt cổ tôi, rồi nó đuổi về. Nó dùng cây dài thước mấy đánh người đến nát cái cây.”

Ông Liêm cho biết, vụ hành hung đã khiến 4 người bị thương, trong đó ông bị thương ở cổ khi tìm cách cắt cổ và châm xăng dọa tự thiêu để đòi bảo vệ chùa.

Ông Võ Văn Thanh Liêm cho biết chùa là di tích chùa cổ đã có hơn 100 năm và đã được sửa sang lại cách đây khoảng 80 năm. Ông nói chùa vẫn còn sử dụng tốt nhưng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được nhà nước công nhận vẫn muốn phá chùa này với lý do chùa cũ cần xây mới. Các tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo tại chùa Quang Minh Tự không thuộc giáo hội do nhà nước công nhận phản đối việc phá chùa cũ vì cho rằng đây là di tích cổ linh thiêng của Phật giáo Hòa Hảo cần được giữ và chỉ sửa khi bị hỏng.

Đây không phải là lần đầu tiên, chùa bị phá cho mục đích xây mới. Theo ông Liêm, cách đây khoảng 1 tháng, chính quyền địa phương cũng đã tìm cách đến phá chùa nhưng các tu sĩ đã đến kịp để ngăn cản việc này.

Vào ngày 7/10, do không kịp ngăn cản, một số ngói cổ của chùa đã bị dỡ đi và lợp ngói mới, theo lời ông Liêm.

Những năm qua, chùa Quang Minh Tự thường xuyên gặp những cản trở từ chính quyền địa phương khi tổ chức các lễ kỷ niệm trong Phật giáo Hòa Hảo.

Bản thân ông Võ Văn Thanh Liêm (79 tuổi) là người đã từng bị giam cầm hơn 6 năm tù và bị 3 năm quản chế với cáo trạng “chống người thi hành công vụ” vì lên tiếng đòi tự do tôn giáo.

Trong hình, các tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo bị hành hung hôm 7/10/2019 ở An Giang.