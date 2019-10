Tránh Thuế, Sạt Lở, Xăng Dầu, Bát Tràng

Không dưng Việt Nam lại trở thành bãi đáp cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trốn thuế…

Báo Đất Việt kể: Lo Việt Nam thành bãi đáp cho DN Trung Quốc tránh thuế… Những chuyển dịch đầu tư gắn với xuất nhập cảng gần đây khiến Việt Nam phải đối mặt với thách thức không nhỏ.

Trong khi đó, bản tin TTXVN kể về sạt lở: Theo số liệu khảo sát tháng 7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, tuyến đê biển Đông Bạc Liêu có khoảng 15 km thường xuyên bị sạt lở.

nguyên nhân gây ra sạt lở bờ biển là do tác động của dòng chảy, đó là những biến động của dòng hải lưu, biến động của hàm lượng phù sa sông MeKong khi đổ ra biển Đông, biến động của dòng chảy ven bờ biển Bạc Liêu; do tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu; tác động của thủy triều dâng cao bất thường; tác động của sóng, gió...

Bản tin VOV kể chuyện Quảng Ninh: Thời gian qua, trên tuyến đường biển tại tỉnh Quảng Ninh, một số đối tượng bằng nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau đã tiến hành tập kết, thu mua xăng dầu nhằm trục lợi cá nhân. Không chỉ xăng dầu, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép than qua đường biển cũng diễn bức phức tạp.

Các bến bãi khu vực Vũng Bầu, cảng Khe Dây, tuyến biển khu vực cảng nổi Cẩm Phả và vùng nước cảng biển Cẩm Phả từ Mông Dương tới khu vực chuyển tải Hòn Nét được coi là địa bàn hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại.

Báo Công Thương kể: Nói về tiềm năng phát triển du lịch của Bát Tràng, ông Phạm Văn May- Chủ tịch UBND xã Bát Tràng cho biết: “Bát Tràng có 2.355 hộ dân nhưng có 910 hộ sản xuất và kinh doanh gốm với doanh thu trung bình mỗi năm đạt trên 1.200 tỷ đồng. Đặc biệt trong những năm gần đây du khách đến thăm quan Bát Tràng ngày càng tăng, chỉ tính riêng năm 2018 đã có 923 đoàn khách với 15.534 lượt người, trong đó khách quốc tế ước tính chiếm tỷ trọng hơn 20%. Tuy nhiên để du lịch Bát Tràng phát triển bền vững và trở thành điểm đến yêu thích của du khách thì còn rất nhiều việc phải làm mà trước hết là công tác đào tạo, tập huấn những kỹ năng cơ bản về du lịch cộng đồng cho người dân tại địa phương để họ có thể tạo được ấn tượng tốt với du khách và tự tin trong giao tiếp”.

Báo Người Lao Động kể chuyện Sài Gòn tăng phí: phí đăng ký ôtô dưới 9 chỗ ngồi có mức tăng cao nhất, từ 11 triệu lên 20 triệu đồng mỗi lần cấp; các loại ôtô khác (trừ ôtô dưới 9 chỗ ngồi) mức phí đăng ký tăng thêm từ 150.000 đồng lên 500.000 đồng một xe.

Ngoài ra, sơmi rơmoóc đăng ký rời, rơmoóc (xe container) tăng từ 150.000 lên 200.000 đồng; xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, mức phí đăng ký tăng từ 750.000 đồng lên 1 triệu đồng; xe máy trên 15 triệu đến 40 triệu đồng mức phí đăng ký tăng từ 1,5 triệu lên 2 triệu đồng; xe máy hơn 40 triệu đồng tăng từ 3 lên 4 triệu đồng. Mức phí này tương đương mức TP Hà Nội đang thu và sẽ được áp dụng từ ngày 17-10.

VietnamPlus kể chuyện lượm tiền, trả lại: tàu SE3 (hành trình tuyến Hà Nội-Sài Gòn) sau khi tác nghiệp đón tiễn hành khách tại ga Huế, chạy lại lúc 9 giờ 12 phút ngày 5/10, tiếp viên Nguyễn Văn Vân (phụ trách toa 2) khi làm vệ sinh trong toa xe đã phát hiện một túi xách màu tím treo trên móc áo tại ghế 23 của hành khách đã xuống tàu. Sau đó, tiếp viên này đã báo cho Trưởng tàu biết.

Tổ tàu tiến hành kiểm tra bên trong túi xách gồm có một số giấy tờ tuỳ thân, 34,8 triệu đồng, 1.184 USD (khoảng 27,4 triệu đồng), 10.000 YEN (khoảng 2,1 triệu đồng), 154.000 WON (khoảng 2,96 triệu đồng) một vòng đeo tay màu trắng bằng đá và một số vật dụng cá nhân khác. Tổng số tiền mặt rơi vào khoảng 67,2 triệu đồng. Qua xác minh các thông tin, tổ tàu đã liên hệ được với hành khách để quên túi xách và cùng thống nhất lập biên bản bàn giao tại ga Đà Nẵng.

Tiền Phong kể: Nguồn vốn FDI đang suy giảm… Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới vào Việt Nam từ các nước có công nghệ tốt như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore trong 9 tháng đầu năm 2019 sụt giảm. Trong khi đó, nguồn vốn nhiều tai tiếng từ Trung Quốc tăng mạnh.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, vốn đăng ký đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đăng ký mới trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 10,9 tỷ USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, nguồn vốn từ các nước dẫn đầu danh sách các quốc gia đầu tư FDI nhiều nhất vào Việt Nam đang suy giảm.

Cụ thể, nguồn vốn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore vào Việt Nam giảm mạnh 9 tháng đầu năm 2018, các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư 7,09 tỷ USD vào Việt Nam. Đến nay, vốn đầu tư từ nước này sụt giảm còn 3,06 tỷ USD.

Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Số liệu thống kê của VSA cho biết xuất cảng thép ra thị trường nước ngoài của ngành thép Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2019 đang gặp phải tình trạng khó khăn hơn bởi các hàng rào phòng vệ thương mại.

Cụ thể, riêng trong tháng 8, sản xuất thép đạt hơn 2 triệu tấn, giảm 1,15% so với tháng trước và xấp xỉ mức sản lượng cùng kì 2018. Bán hàng đạt hơn 1,8 triệu tấn, giảm 10,34% so với tháng trước và giảm 4,4% so với cùng kì năm 2018.

Trong đó, xuất cảng thép đạt hơn 355.600 tấn, giảm 2,74% so với tháng 7/2019 và giảm 9,3% so với cùng kì năm ngoái.

Báo Lao Động kể: Từ đầu năm học mới, học sinh lớp 2/11 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh nhiều lần bị cô giáo tát, dùng thước đánh vào người và la mắng... khi nghe học sinh phản ánh cô giáo đánh các bạn trong lớp, phụ huynh đã bí mật đặt camera ghi lại hình ảnh tại lớp học trong 4 ngày. Thời điểm đặt camera là từ ngày 27.8 đến 30.8, lúc mới bắt đầu năm học mới. Sau khi xem lại camera, phụ huynh phẫn nộ khi chứng kiến cảnh cô giáo nhiều lần đánh, nhéo tai, tát tai và mắng chửi học sinh. Nhà trường đã tạm thời đình chỉ công tác giáo viên.

Báo Thế Giới & VN kể: Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất - nhập cảng nông, lâm, thủy sản chín tháng đầu năm 2019 ước đạt 53,2 tỷ USD, trong đó, XK đạt khoảng 30,02 tỷ USD tăng 2,7% so với cùng kỳ. Số liệu tăng trưởng này chủ yếu đạt được từ tăng giá trị XK lâm sản, còn nhóm nông sản chính vẫn giảm, đạt 13,9 tỷ USD. Nhóm thủy sản cũng không đạt kỳ vọng, ước đạt 6,23 tỷ USD, giảm 2%. Theo Bộ này, nhóm nông-thủy sản XK giảm do giá XK nhiều mặt hàng giảm sâu so với cùng kỳ năm 2018 và việc XK sang một số thị trường lớn, quan trọng giảm, đặc biệt là Trung Quốc ước giảm 8%.

Truyền Hình Pháp Luật kể: UBND TP.SG đã đề ra mục tiêu đến hết năm 2020, toàn bộ siêu thị tại thành phố không dùng túi nilong khó phân hủy. TP.SG phấn đấu đến tháng 12/2020, 100% hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, nhà sách… trên địa bàn thành phố sử dụng các bao bì thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy; tiểu thương tại các chợ dân sinh, chợ truyền thống giảm 50% sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong việc đóng gói, đựng sản phẩm cho khách hàng.

Báo Đầu Tư kể: Bộ Công thương vừa phê duyệt kế hoạch kiểm tra các mặt hàng kinh doanh trên thương mại điện tử nhằm chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trang sức, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, rượu, quần áo, giày dép sẽ là những mặt hàng nằm trong chiến dịch thanh tra, kiểm tra...

Mục đích chính của Kế hoạch này nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả và xử lý triệt để tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử đến hết năm 2020.

Tuổi Trẻ kể chuyện Nha Trang càn quét “Biển hiệu chữ Trung Quốc vi phạm: Phạt nhiều nhưng 'chưa ăn thua'…”

Nhiều biển hiệu chữ nước ngoài vi phạm, nhất là chữ Trung Quốc, vẫn xuất hiện dù các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang đã kiểm tra, chấn chỉnh, xử phạt.

Từ tháng 5-2018 đến hết tháng 6-2019, có gần 700 cơ sở kinh doanh ở TP Nha Trang đã bị kiểm tra và gần một nửa cơ sở đó có sai phạm, vi phạm. Trong đó có 228 cơ sở bị buộc phải sửa đổi biển hiệu, bảng quảng cáo, thực đơn viết chữ nước ngoài vi phạm quy định và 71 nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh bị xử phạt. Theo ông Đinh Văn Cường - trưởng Phòng VH-TT TP Nha Trang, những cơ sở bị xử lý nhiều nhất là có các biển hiệu, bảng quảng cáo viết bằng chữ Trung Quốc.

ICT News kể: Xe nhập cảng về thị trường Việt Nam tăng kỷ lục với 13.000 xe trong tháng 9. Nguồn cung xe (cẳ lắp ráp và trong nước) khá dư thừa khiến giá xe giảm để cạnh tranh.

Tính đến hết tháng 9/2019, nhập cảng ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam đã đạt 109.000 chiếc, trị giá đạt 2,4 tỷ USD, tăng 167,8% về lượng và tăng 157% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, với lợi thế về thuế nhập cảng, xe nhập cảng giá rẻ từ Thái Lan và Indonesia vẫn đều đặn về thị trường Việt Nam. Hai thị trường này chiếm tới gần 88% lượng xe nhập cảng vào Việt Nam.