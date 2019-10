Đức Giáo Hoàng: Trí Thông Minh Nhân Tạo Có Thể Tạo Ra Sự Man Rợ

Đức Giáo Hoàng Francis đã cảnh báo những nhà lãnh đạo Silicon Valley rằng, trí thông minh nhân tạo (AI) và những kỹ thuật mới có thể dẫn đến một sự suy thoái kém may mắn, tạo ra một sự man rợ (barbarism) đe dọa mọi lĩnh vực sinh hoạt của con người.

Theo Reuters, Đức Giáo Hoàng đã phát biểu tại một hội nghị, được tổ chức từ ngày 26/09- 28/09 tại Vatican, có sự hiện diện của những nhà điều hành các công ty kỹ thuật, nhà thần học, nhà hàn lâm. Hội Nghị có tên “Lòng Tốt Chung Trong Thời Đại Kỹ Thuật Số” (The Common Good In The Digital Age).Theo ngài, sự phát triển đáng kể của kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo sẽ có ảnh hưởng nhiều đến mọi lĩnh vực sinh hoạt của nhân loại. Vì vậy, những cuộc đối thoại cởi mở về đề tài này là cần thiết hơn bao giờ hết. Theo Ngài, nếu kỹ thuật phát triển mà chống lại lòng tốt chung, nó có thể hình thành một chủ nghĩa man rợ, được lãnh đạo độc đoán bởi luật lệ của kẻ mạnh nhất.

Theo viên chức Vatican đề nghị lời phát biểu hội nghị có thể được sử dụng như là văn kiện của giáo hoàng trong tương lai về đề tài trí thông minh nhân tạo.