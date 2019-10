Bác Sĩ Thiên Chúa Giáo Từ Chối Dùng Danh Xưng Người Chuyển Giới

Một bác sĩ người Anh theo Thiên Chúa Giáo đã bị sa thải sau 30 năm làm việc, chỉ vì ông này vì niềm tin tôn giáo đã không chịu sử dụng danh xưng theo người chuyển giới.

Theo Fox News, bác sĩ David Mackereth, làm việc ở Bộ Việc Làm Và Hưu Trí của Anh Quốc. Ong bị sa thải vào tháng 7, khi nhất định không chịu gọi một “người đàn ông cao 6 ft có râu” là “she” và “Mrs.”. Cấp trên đã ép ông phải sử dụng danh xưng đàn bà cho người này, nhưng ông từ chối. Ong tin rằng giới tính được xác định bởi sinh học và gen. Và Kinh Thánh dạy rằng Chúa đã tạo nên đàn ông và đàn bà.

Theo Mackereth, Bộ Việc Làm & Hưu Trí đã hành động đi ngược lại với quyền tự do suy nghĩ, tự do tôn giáo của ông. Nhưng quan tòa đã cho rằng cách nhìn về kinh thánh của ông này không thích hợp với phẩm giá của con người. Việc thiếu niềm tin vào sự chuyển giới, và chối bỏ một cách có chủ ý về quyền chuyển giới là không tương thích với phẩm giá con người, và xâm phạm quyền tự do của người khác.

Mặc cho phán xét của tòa, bác sĩ mackereth tuyên bố không thay đổi niềm tin của mình. Theo ông, không một bác sĩ, một nhà triết lý, một nhà nghiên cứu nào có thể diễn tả hay chứng minh rằng một người có thể thay đổi giới tính. Theo ông, thiếu đi sự chính trực đạo đức, y học sẽ không thể hoạt động.

Hiện nay ông đã chuyển sang thành phố khác, và làm bác sĩ cấp cứu tại một bệnh viện. Ong dự định sẽ kháng án.