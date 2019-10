Thanh Hóa: Thượng Úy Công An Cướp Ngân Hàng Vietcombank

THANH HÓA, VN -- 1 vụ án cướp ngân hàng Vietcombank tại Thanh Hóa từ ngày 25 tháng 7 năm nay mà mãi tới hôm 4 tháng 10, công an tỉnh Thanh Hóa mới họp báo cho biết thủ phạm là một thượng úy công an, theo bản tin của Báo Dân Trí cho biết hôm 4 tháng 10.

Bản tin Dân Trí cho biết chi tiết như sau.

Đối tượng cầm súng xông vào Chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), sau đó nổ súng bắn bảo vệ ngân hàng được xác định là một cán bộ thuộc công an huyện Triệu Sơn.

Chiều ngày 4/10, tại buổi họp báo về tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2019 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Đại tá Đào Đức Minh - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng cầm súng xông vào Chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia Chi vào ngày 25/7 vừa qua.

Theo Đại tá Đào Đức Minh, qua tài liệu, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng đối với Đào Xuân Tư.

Trước khi gây ra vụ việc, Đào Xuân Tư là thượng úy, cán bộ Đội xây dựng phong trào Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Theo Đại tá Minh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tước quân tịch và tiến hành bắt giam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 11h ngày 25/7, một nam thanh niên bịt mặt đã xông vào Chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia gây náo loạn.

Đối tượng đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mặc áo chống nắng xông vào ngân hàng và dùng súng uy hiếp nhân viên phòng giao dịch của Chi nhánh ngân hàng.

Phát hiện sự việc, bảo vệ lập tức vào can thiệp. Hai bên xảy ra giằng co và có nhiều tiếng súng vang lên. Trong quá trình giằng co, bảo vệ Chi nhánh ngân hàng bị đạn bắn sượt người khiến anh này bị thương nhẹ.

Ngay sau đó, nam thanh niên đã thoát ra ngoài và chạy trốn khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, Công an huyện Tĩnh Gia đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy tìm hung thủ.