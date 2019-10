Cấp Súng Tiểu Liên Cho Công An Giao Thông?

Công an giao thông có cần phải có súng trường, súng tiểu liên hay không mà sao bộ công an CSVN lại đưa đề nghị cần trang bị “súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên” cho công an giao thông, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 4 tháng 10.

Bản tin RFA cho biết thông tin chi tiết như sau.

Bộ Công an đề xuất cảnh sát giao thông cần được trang bị thêm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên và súng bắn đạn cao su khi làm nhiệm vụ.

Đây là đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát giao thông được nêu trong ‘Dự thảo quy định quyền hạn, chức năng, hình thức, nội dung tuần tra của cảnh sát giao thông’ mà Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp.

Lý giải nguyên nhân vì sao có đề xuất này, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng – Cục trưởng Cảnh sát giao thông vào sáng ngày 4/10 giải thích rằng theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 thì công an nhân dân được sử dụng một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Còn trong Thông tư 01/2016 mà Bộ Công an đang áp dụng thì công an được sử dụng súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áo giáp, khóa số 8…

Tuy nhiên thông tư này lại không quy định cụ thể là loại công cụ hỗ trợ và vũ khí nào mà cảnh sát giao thông được sử dụng. Vì thế ông Vũ Đỗ Anh Dũng cho rằng nên bổ sung trong dự thảo này.

Trao đổi với VNExpress, ông Dũng cho biết đề xuất này để cụ thể hóa luật và nếu được thông qua thì Bộ Công an phải căn cứ trên tình hình thực tế rồi mới quyết định trang bị vũ khí gì cho phù hợp.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội ủng hộ đề xuất của dự thảo vì cho rằng trên thực tế, khi cảnh sát giao thông đi tuần tra kiểm soát chỉ được trang bị công cụ hỗ trợ mà chưa có vũ khí. Việc quy định như dự thảo sẽ tăng hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự khi tội phạm ma túy sử dụng súng và các hành vi chống đối cảnh sát giao thông ngày càng nhiều.

Còn theo Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Mai Bộ - Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội lại cho rằng quyền sử dụng vũ khí đôi khi cũng tạo thêm áp lực cho cảnh sát vì luật có quy định rõ trường hợp nào mới được nổ súng, nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý rất nặng.

Trong hình, một nữ cảnh sát giao thông chỉ đạo giao thông tại một ngã tư ở trung tâm thành phố Hà Nội vào ngày 6 tháng 3 năm 2013.