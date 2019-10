Hội Education For The Poor Mời Tham Dự Tiệc Gây Quỹ Lúc 5:30 PM, Chủ Nhật, 13-10-2019 tại Diamond Seafood Place #2

Uyen Dinh và Vy Nguyen tại Việt Báo.

Westminster (Bình Sa)- - Vào chiều Chủ Nhật ngày 29 tháng 9 năm 2019 tại Tòa soạn Việt Báo chúng tôi có tiếp xúc với Chị Văn Thị Tuệ Phương là một trong những thành viên sáng lập và điều hành hội trong nhiều năm qua được chị cho biết, một buổi tiệc gây quỹ trợ giúp các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại quê nhà có cơ hội học Anh Văn để tìm công việc làm khả dĩ nuôi sống bản thân và gia đình sẽ được tổ chức vào lúc 5:30 chiều Chủ Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019 tại Nhà Hàng Diamond Seafood Place #2 số 12181 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92840, điện thoại (714) 591-5475. Nhân dịp nầy Chị Tuệ Phương thay mặt Hội Kính mời qúy đồng hương thân hữu bớt chút thì giờ tham dự buổi tiệc trên, Sự hiện diện của quý đồng hương thân hữu là niềm khích lệ lớn lao cho Hội và Ban tổ chức.

Giá vé ủng hộ $35, Mọi chi tiết liên lạc: Ô. Bà Nguyễn Văn Hưởng (714)822-4237, Văn Thị Tuệ Phương (714) 472-3838, Nguyễn Lê Đào (714) 369-5073, Anh, Chị Quách Tiến và Thúy Ái (949) 542-2027.

Chi phiếu xin viết cho: EDUCATION FOR THE POOR, Địa chỉ: P.O Box 1128-Los Alamitos, CA 90720, Email: eftp.vietnam@gmail.com

Nhân dịp nầy Chị Tuệ Phương cũng đã trả lời cho chúng tôi về những câu hỏi sau đây:

Thứ 1- Về đường lối hoạt động và sự phát triển của hội?

Được chị cho biết: Hội Education For The Poor chủ trương hổ trợ sinh viên là những người sắp đi đến đích và có thể chạy theo đà tiến bộ của thế giới, ngày nay internet là ngôi trường vĩ đại dạy đủ mọi ngành nghề miễn phí. Điều kiện duy nhất phải biết giỏi Anh ngữ. Nếu có khả năng Anh ngữ thì sinh viên tại Việt nam có thể học hỏi kiến thức cũng như sinh viên tại Hoa Kỳ. Với chiều hướng nầy thì giới trẻ Việt Nam có thể tự học hỏi kiến thức để thoát khỏi cảnh nghèo và đưa đất nước tiến lên.

Thứ 2- Xin chị cho biết, kết quả qua thời gian mà chương trình hội đã thực hiện ở Việt Nam đã đạt được những kết quả gì?

Chi Tuệ Phương cho biết, sau những khóa học Anh ngữ miễn phí của hội, thì nhiều sinh viên đã tìm được việc làm với những công ty ngoại quốc, và đặc biệt là số em đi du học khá đông. Vì hội đã về những miền quê nghèo để mở các khóa học nên ý chí vươn lên của giới trẻ ở đó rất cao. Vì vậy mà có những thành qủa rất đặc biệt như em Nguyễn Sỹ Công đã đi du học ở Đại Hàn trở về đã sáng chế ra máy in 3 chiều. Hiện tại em đang làm cho một công ty ngoại quốc và sắp đi tu nghiệp tại Đức 3 tháng. Trong số sinh viên tham gia chương trình của hội có em Nguyễn Anh Ngọc rất xuất sắc. Hiện tại em đang theo học ngành Dược Khoa tại Đại học nỗi tiếng ở England đó là Đại học Aston. Nhiều chương trình nghiên cứu của em đã được các chuyên gia chú ý. Hiện nay số sinh viên nghèo đi du học là một con số đáng kể cũng nhờ qua chương trình học Anh ngữ của Hội, đa số các em theo học tại những trường có nếp sinh hoạt vật giá thấp, tiền học phí nhẹ hơn như những tiểu bang New Orlans, Texas, Gia đình các em chỉ vay mượn để chi phí cho con em chỉ một semester đầu tiên , sang đến Mỹ, nhờ bạn bè giúp tìm việc làm nên vấn đề du học không còn là một gánh nặng cho những gia đình nghèo hiện nay.

Như Anh biết, Anh Văn là ngôn ngữ quốc tế mà cũng là chìa khóa mở cửa tương lai. Một trong những học viên tham gia học chương trình Anh ngữ của Hội tại Huế đã cho biết em đã tìm được việc làm của công ty ngoại quốc, hiện tại em đang ở Úc.

Thứ 3- Xin chị cho biết những thiện nguyện viên tham gia hội để đi làm công tác thiện nguyện có được lợi ích gì không?

Chị cho biết lợi lạc về tinh thần thì rất nhiều, các em về những vùng quê còn nghèo nàn, thiếu phương tiện nhưng giới trẻ ở đó rất chân thật, đầy tình người, làm cho thiện nguyện viên cảm thấy yêu mến nhựng người học trò nầy ngay từ lúc đầu. Các Thiện nguyện viên đều chia xẻ cùng một nhận xét rằng: Các em cũng đã học được nơi những người bạn theo học Anh ngữ mà các em vừa quen, các em nói khi đi làm thiện nguyện không có mong ước gì hơn, nhưng trước khi ra về các em có thêm những người bạn chân tình, đầy ắp những kỷ niệm đẹp, đó là món quà vô giá mà các em rất trân quý và sẽ giữ mãi trong tâm khảm. Các thiện nguyện viên cho biết, đi làm thiện nguyện là một cơ hội giúp cho các em tìm về cội nguồn và hiểu được thế nào là tình quê hương dân tộc. Cảm nghĩ của những thiện nguyện viên cho biết, khi nhìn cuộc sống quá cơ cực của các em học trò tại quê nhà, nên sau khi trở về lại địa phương em nào cũng cố gắng học hành đến nơi đến chốn, không có em nào bỏ học dang dỡ, tất cả đều tốt nghiệp, Bác Sĩ, Kỹ Sư đó là một cố gắng mà các thiện nguyện viên mong tương lai sẽ giúp được nhiều hơn nữa cho giới trẻ tại quê nhà.

Cuối cùng Chị Tuệ Phương kêu gọi giới trẻ hải ngoại hãy tham gia vào Hội để cùng thực hiện những chương trình giúp những học sinh, sinh viên nghèo thoát khỏi kiếp sống cơ cực, không có điều kiện học hành. Kêu gọi giới trẻ hãy phát tâm tham gia vào công tác từ thiện của hội để tạo điều kiện giúp các em vươn lên sánh vai cùng giới trẻ khắp nơi trên thế giới.

Hội rất mong vào những người trẻ để tiếp nối công việc của hội nhất là về phương diện giáo dục cho tương lai của giới trẻ tại quê nhà.

Chị Tuệ Phương cho biết: “Cách nay 14 năm một số công ty nước ngoài vào Việt Nam đầu tư làm ăn, các công ty họ cần tuyển dụng nhân công trẻ Việt Nam và trả lương tương đối khá với điều kiện phải biết tiếng Anh. Ở Việt Nam chỉ những con nhà khá giả mới có tiền đi học tiếng Anh, còn những em con nhà nghèo, nhất là ở vùng thôn quê hay những nơi xa xôi hẻo lánh không thể nào có tiền đi học tiếng Anh, nên nghèo lại càng nghèo khó thêm, vì khi đã có các công ty nước ngoài vào Việt Nam làm ăn thì mọi thứ đều tăng giá do đồng lương kiếm được khá hơn. Trước hoàn cảnh đó, Đức cố Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương cùng chị em chúng tôi và một số vị tại Nam California có lòng muốn giúp đỡ các em gia đình nghèo, hiếu học nhưng không có điều kiện được học Anh Văn miễn phí nên đứng ra thành lập Hội Education for the Poor. Đức cố Giám Mục Mai Thanh Lương từng nói, Cho họ con cá họ ăn một hai ngày cũng hết, chi bằng cho họ cái cần câu, nếu họ siêng năng đi câu thì có cá ăn hoài. Ý tưởng đó đến nay vẫn hoàn toàn đúng. Sau khi thành lập, một mặt Hội lo kiếm các sinh viên tình nguyện về Việt Nam dạy tiếng Anh miễn phí trong 5 tuần của mùa Hè. Một mặt phải về Việt Nam, tìm gặp các vị lãnh đạo tôn giáo, vừa xin tìm giúp địa điểm dạy và nơi ăn, ở, vừa xin giới thiệu các học sinh là những em gia đình thật sự nghèo khó.”

“Tại Việt Nam, Hội được LM Vũ Khởi Phụng giới thiệu đến gặp quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo cũng như gặp gỡ, thảo luận với sinh viên và Tòa Giám Mục về môi trường giáo dục, làm việc với tinh thần trách nhiệm cũng như chuẩn bị Anh ngữ để đón nhận sự đầu tư tại Việt Nam. Nhờ sự giới thiệu này mà một số vị Giám Mục, Linh Mục cũng như quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, quý Sơ cũng như quý Sư Cô hợp tác với Hội qua ba chương trình: Cấp học bổng cho học sinh nghèo, tổ chức khóa học Anh ngữ miễn phí, thành lập các Câu Lạc Bộ Giáo Dục.

Tại Mỹ, nhờ sự vận động của Đức cố Giám Mục Mai Thanh Lương và Linh Mục Martin Hiệp Nguyễn và nhất là sự giúp đỡ của ông bà Nguyễn Văn Hưởng trong vấn đề gây quỹ. Chị Yến Châu Văn, MD (hiện là Hội Trưởng) lo vấn đề huấn luyện thiện nguyện viên để gửi về Việt Nam. Chương trình gửi thiện nguyện viên về VN được Tòa Giám Mục và các giáo xứ hợp tác nên khóa học được chuẩn bị thật hoàn hảo, và tiếng lành đồn xa nên nhiều em sinh viên hăng hái ghi tên tham gia, nhất là bạn bè của các thiện nguyện viên.”

“Hàng năm, chương trình đón nhận 10 đến 20 tình nguyện viên, không chỉ có các em người Việt Nam mà còn có những sinh viên người Mỹ, người Mễ Tây Cơ cũng tham gia, và nay Hội đang bước vào năm thứ 14, và năm 2019 tại Huế đã có 550 em ghi danh học, tại Vinh có 750 em tham dự, và mỗi nơi có 5 giảng viên từ Mỹ về dạy.”

Muốn tìm hiểu về Hội xin vào trang Web:www.educationforthepoor.org Email; eftp.vietnam@gmail.com.

Muốn ghi danh về VN làm thiện nguyện xin liên lạc với chị Tuệ Phương (714) 472-3838.