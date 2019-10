Quyền Bộ Trưởng Nội An McAleenan Cảnh Báo: Thượng Tôn Da Trắng Là Vấn Đề Lớn Của Mỹ

Bộ Nội An Hoa Kỳ đã tái khẳng định rằng giới thượng tôn da trắng là “vấn đề lớn của thời đại chúng ta,” và mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia, theo báo The New York Times tường trình cho biết hôm 1 tháng 10.“Tôi muốn nhân cơ hội này để trực tiếp và rõ ràng trong việc giải quyết vấn đề lớn của thời đại chúng ta. Trong thời đại hiện nay, sự tiếp tục của chủ nghĩa cực đoan bạo động dựa trên kỳ thị, đặc biệt thượng tôn da trắng bạo động, là một sự đối mặt ghê tởm đối với quốc gia,” theo quyền Bộ Trưởng Nội An Kevin McAleenan phát biểu vào tháng trước trong một bài phát biểu của ông tại Viện Brookings Institute, theo Đài NBC News cho biết.Cùng lúc, bộ nội an đưa ra một tài liệu chiến lược mới tư vấn cho cơ quan thực thi pháp luật về các đe dọa đang trỗi dậy mà đặc biệt là chủ nghĩa quốc gia da trắng bạo động, và tuyên bố rằng bộ này đang tìm cách cải thiện sự phân tích của họ về mối đe dọa khủng bố nội địa.“Đây là một sự khẳng định rất lớn đối với những gì chúng tôi đã và đang nỗ lực làm trong 18 năm qua,” theo Mike Sena là chủ tịch của Hội National Fusion Center Association, là các nhóm trên khắp nước Mỹ tập trung các tài liệu và được tài trợ một phần bởi Bộ Nội An Hoa Kỳ.McAleenan nói thêm rằng những vụ thảm sát tập thể gần đây và những cuộc tấn công bắt nguồn từ động lực kỳ thị, như đối với các giáo hội và các nhà thờ người Mỹ gốc Phi Châu đã “thúc đẩy Bộ Nội An mở rộng nhiệm vụ chống khủng bố tập trung vượt ngoài hoạt động khủng bố hải ngoại, để bao gồm những người gây bạo động trong biên giới của chúng ta bởi những kẻ cực đoan bạo động vì bất cứ tư tưởng hệ nào.”