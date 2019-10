Vụ Bán Thuốc Giả Của Công Ty VN Pharma Bị Án Tới 20 Năm Tù

SÀI GÒN -- Vụ án công ty dược VN Pharma bán thuốc trị bệnh ung thư giả đã đến hồi kết thúc khi tòa án Sài Gòn hôm 1 tháng 10 đã tuyên án từ 3 tới 20 năm tù cho 12 bị cáo, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 1 tháng 10.Bản tin RFA cho biết chi tiết như sau.Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 1 tháng 10 tuyên án từ 3 năm án treo cho đến 20 năm tù đối với 12 bị cáo trong vụ án buôn bán thuốc chống ung thư giả tại Công ty cổ phần VN Pharma.Truyền thông quốc nội, trong cùng ngày, đưa tin cho biết cụ thể bị cáo Võ Mạnh Cường (cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hàng hải quốc tế H&C) bị tuyên mức án 20 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch, Tổng Giám đốc VN Pharma) bị tuyên 17 năm tù và các bị cáo còn lại bị tuyên từ 3 năm án treo đến 12 năm tù giam.Hội đồng Xét xử tại phiên tòa ra quyết định tịch thu số tiền các bị cáo nâng khống giá thuốc để chi cho việc bán thuốc vì số tiền này được xác định là tiền có từ hành vi phạm tội. Đồng thời, Hội đồng Xét xử cũng quyết định tịch thu những số tiền các bị cáo đã thu lợi bất chính để sung vào công quỹ Nhà nước.Viện Kiểm sát tối cao tại phiên xét xử đã bác toàn bộ tài liệu do Bộ Y tế cung cấp và tiếp tục yêu cầu Cơ quan điều tra xử lý giai đoạn tiếp theo của vụ án thiếu trách nhiệm tại Cục Quản lý Dược mà cơ quan này đã khởi tố.Về vụ việc ông Ngô Nhật Phương cung cấp tài liệu vụ án khi đang đóng dấu mật, Viện Kiểm sát cho rằng việc làm đó có dấu hiệu phạm tội làm lộ bí mật Nhà nước và kiến nghị Bộ Công an cần điều tra những cá nhân, tổ chức liên quan hành vi phạm tội này.